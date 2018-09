Monarcas: La venta de cada torneo

Ya llegaron los tiempos en que más de algún medio pone a Monarcas en venta, los hay desde los que dicen que Slim lo va a unir a grupo Pachuca hasta los que lo firman ante notario; pero la verdad es que esta es época de rumores. Vender humo deja, algunos medios se han convertido en especialistas de titulares elegantes y noticias que en ocasiones deseamos jamás haber dado clic, notas que prometen mucho pero no son verdad.

El final del torneo es campo de cultivo para ganar seguidores, clics y likes en redes, a todos nos come la ansiedad de saber qué depara el futuro para nuestros equipos, afortunadamente hay periodistas cuya labor de investigación nos deja saber con mucha anticipación quién llegará o no a tal o cual club, el problema es que hay otros cuya especulaciones son meras conjeturas o mentiras, lanzan nombres que la lógica del medio les indican que pueden llegar al club, pero terminan por ser meros inventos, rumores, humo.

Con Monarcas pasa algo parecido. Desde que Azteca anunció la compra de Atlas con bombo y platillo, los rumores de la venta del club son pan de cada fin de torneo; pero eso no es de ahora. Cuando se compró a Chiapas en 2010 también se dijo que se vendería a Monarcas, hubo quien incluso dijo que se le regresaría a su dueño. Periodistas locales y nacionales firmaban que el empresario recuperaría al cuadro y le regresaría su identidad de ‘Canario’.

El rumor también manejó que una empresa lo llevaría a tierras poblanas, queretanas e incluso veracruzanas, pero la romántica noticia de que regresaría a su dueño moreliano siempre salía como contra peso torneo a torneo, hasta que en agosto del 2011 Nicandro Ortiz vistió de luto a Monarcas con su muerte.

Monarcas de Luto | Foto Medio Tiempo

Por fin aficionados y medios se olvidaron de la venta de Monarcas cuando en mayo del 2013 Chiapas dejó de ser propiedad de Azteca y se trasladó a Querétaro. Esa jugada no fue más que una estrategia del grupo televisivo para hacer que su rival en los medios, Televisa, se deshiciera de los muchos equipos que había adquirido, lo cual dio frutos con el decreto de la Federación para comenzar con el fin de la multipropiedad.

Pero en 2013, ya con la era de la multipropiedad en marcha, el Atlas comenzó a caer en declive, en crisis económica y fueron los mismos federativos los que le pusieron en la mesa a Azteca, esta empresa era la única capaz de mantener la tradición ‘rojinegra’ y revivirla. Así que de entrada fueron los mismos directivos los que permitieron la multipropiedad.

Esta venta dio a los medios mucha tela de donde cortar. Torneo a torneo han salido compradores y vendedores de Monarcas, los hijos del ‘Mago’, la familia de empresarios Ramírez, alcaldes, gobernadores, Carlos Slim, compañías constructoras y ahora, grupos futbolísticos. Lo cierto es que de ser necesaria la venta de un equipo, sin duda para Grupo Salinas el que saldría sería Monarcas.

Slim, competidor de Azteca | Foto: Eje Central

Pero ese día no llegará hasta que las altas esferas del futbol mexicano, esas mismas que pusieron al Atlas en manos de Grupo Salinas, los pongan contra la pared y no les quede otra más que vender, mientras tanto para ellos Monarcas será un pase a ganar dinero.

Revisemos la forma de trabajo de Monarcas y Azteca. Monarcas Morelia es una entidad independiente de la televisora, es decir, depende únicamente de sus ganancias para sacar dinero, lo que no implica un gasto para la empresa, más bien, los derechos de trasmisión de sus juegos van directamente para Grupo Salinas, sin necesidad de negociar con ninguna directiva, lo que termina por ser un negocio sin pérdida.

Basta con recordar las palabras de Gustavo Guzmán quien hace un año tuvo que salir a aplacar los rumores de la venta nuevamente:

“Por ningún motivo (habrá cambio de sede), se han hecho las gestiones necesarias entre los interesados, concretamente con el Gobierno del Estado, y definitivamente no se cambia de sede”

Directivo de Azteca Deportes | Foto: Tv Azteca

A este paso parece ser que torneo a torneo algún directivo de Azteca tendrá que salir a callar los gritos de venta, como hace unos meses cuando un diario de publicación nacional sacó la exclusiva de la venta en sus redes sociales, causó tanto revuelo que fueron los mismos CM de Monarcas los que incitaron a comprobar la noticia, situación que el medio no pudo y terminó por ofrecer una disculpa pública al club.

Todo nos indica que medios y aficionados viviremos una etapa más de la incertidumbre nuestra de cada final de torneo hasta que uno de ellos, de los directivos, venga a decir, no, Monarcas no se vende. Afortunadamente no tardaremos mucho, en próximos días se pondrá fecha para una conferencia de prensa de Roberto Hernández, donde sin duda volverá a decir lo mismo de cada torneo, Monarcas no se vende.

En lo personal, como reportero y como amante del deporte ya estoy cansado de los rumores de compra y venta del equipo, pero es lo que hay, con lo que hay que trabajar. Yo no creo tener la autoridad ni las fuentes para firmarles que Monarcas no se vende o que ya se vendió, pero robándome las palabras de un compañero de redacción, podría decirles tres cosas:

"Yo lo que veo es que la gente que trabaja en Monarcas está muy segura de su trabajo, en primera; en segunda hay que revisar cuando se empiecen a traer refuerzos, eso también habla de si se va a cambiar de dueño; en tercera, se siguen invirtiendo en fuerzas básicas, entonces no creo que cambie la franquicia"

Rumores de la venta de Monarcas van a salir a montones, dueños, nuevos dueños y presta nombres también, llegaron los tiempos de vender humo, pero hasta que el boletín de prensa de la Liga MX no anuncié la venta, todo se va a quedar en meros rumores.