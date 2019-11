Pachuca lleva ventaja mínima a la Sultana del Norte

Gracias por acompañarnos esta noche en Vavel México, siga la final de vuelta Monterrey - Pachuca pulsando aquí.

93´ ¡Se acabó el partido! Tuzos gana el primer juego 1-0

92´ Jonathan!!!!!! Sensacional atajada, viene de atrás para sacar el cabezazo de Nahuelpan

91´ Efraín Juaréz tiró a Lozano siendo último hombre y sólo le sacan amarilla, tiro libre para Pachuca

90´ Se agregan tres minutos al partido

89´ Ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerca!! Dorlan Pabón casi anota en un disparo de media distancia

88´ Cambio de Pachuca, entra Ariel Nahuelpan, sale Rodolfo Pizarro

86´ Ceeeeeeeeeeeeerca se quedó Monterrey, Aldo de Nigris intentó disparar y por poco le sale

85´ Disparo de Aldo de Nigris que pasa por encima del arco

83´ Tiro de esquina para Pachuca

80´ Se nota un gran cansancio en ambos equipos, la lluvia ha mermado el nivel del juego

74´ Cambio de los Rayados, sale Funes Mori entra Aldo de Nigris

73´ Los rayados están sufriendo la ausencia del "Pato" Sánchez

72´ Monterrey no ve espacios libres, Cardona no distribuye balones y hay muchos errores en la zaga rayada

70´ Se disputa la pelota en el mediocampo, se empiezan a romper espacios, los regios quieren un gol

65´ Comienzan a escucharse los olés en el Estadio Hidalgo, revivió la afición tuza

63´ Cambio de Monterrey, entra Cándido Ramiréz, sale Hiram Mier

61´ Centro de Gutiérrez que remata de palomita Jara mandandóla al marco contrario, estamos 1-0

60´Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Pachuca!!

58´ Una gran triangulación de Lozano con Urrietavizcaya que terminaba en go, y que gracias a Juárez se evitó el primer gol de la final

57´ Polemica en la final!! El árbitro Santander dice que el balón de Urrietavizcaya hacia Juaréz le pega en el brazo cuando en realidad le pega en el brazo

55´ La manera en la que se ha defendido Monterrey ha permitido que junto a la lluvia se vea un partido lento y trabado de mediocampo hacia delante

50´ Ha bajado la intensidad del juego en el arranque de la segunda mitad

46´ Cambio de Pachuca, Sale Murillo entra Aquivaldo Mosquera

45´ ¡Inicia la segunda mitad!

45´ ¡Se acaba la primera mitad! Seguimos sin goles en la final

45´ Murillo sale de la cancha entre aplausos y abrazos entre compañeros y rivales. Se duele de la ingle.

45´ Se agrega un minuto más

45´ Una desafortunada acción le ha pasado a Murillo, buscaba barrer por la pelota y la pierna se le atoro hacia el lado contrario, se espera que no sea una lesión grave

44´ Centro infumable de Urrietavizcaya que provoca un nuevo saque de meta para Orozco

43´ Arrecia la lluvia en el Estadio Hidalgo

40´ Primera tarjeta amarilla en la Final, falta de Nery Cardozo que se lleva la amonestación

38´ Tiro de esquuina a favor del Pachuca

37´ Disparo de Stefan Medina que pasa muy por encima del arco

35´ Cardna viene de atrás para sacar la pelota, los rayados en media cancha siguen nublados

35´ Tiro de esquina a favor del Pachuca

34´ Hace más de una hora, la lluvia no ha cesado en Pachuca, cuestión que comienza a ser un factor importante para el desarrollo del juego

33´ Tiro libre a favor de Monterrey

32´ Monterrey busca enfriar el juego de los tuzos, la defensiva rayada ha sabido plasmarla con inteligencia

30´ Un partido lleno de errores defensivos que ninguno de ellos aprovecha, seguimos sin goles en el Huracán.

28´ Jonathan!!!!!!! Otra vez, ahora le atajó a un disparo de Jara, otro tiro de esquina para los tuzos

27´ Ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeerca!!! Juaréz hace un gran pase para que llegara Funes Mori a terminarla y le faltó cinco pa´l peso

24´ Jonathan!!!!!!!!! Soberbia atajada del regiomontano, cabezazo a quemaropa que desvía a tiro de esquina

24´ Mano de Walter Ayoví, tiro libre para los tuzos

23´ Falta ofensiva del Pachuca, se anula la siguiente jugada que era manifiesta de gol, seguimos sin goles.

22´ Se ha visto muy poco del equipo regiomontano, no se ha visto conectado en su mediocampo

20´Fuera de lugar del Pachuca

19´ Falta a favor del Pachuca, Gargano bajó a Lozano estando solo

18´Cabezazo de Jara que pasa muy por encima del arco de Orozco

17´Otro tiro de esquina para el Pachuca

17´Efráin Juaréz!! Evita un cabezazo peligroso en el área rayada

16´Disparo de Urriestaviszcaya que va desviado a tiro de esquina

16´Tiro libre a favor de Pachuca

15´ Pachuca presiona en tres cuartos de cancha, Monterrey ha sido más claro en sus oportunidades pero no ha podido anotar

13´ Perdonoooooooooo!! Edwin Cardona estaba solo en el área y gira mal su remate de cabeza, habrá saque de manos a favor de los Tuzos

13´ Tiro de esquina a favor de Rayados

11´ Falta a favor de Monterrey, tiraron a Funes Mori en la media cancha

11´ Pizarro se quitó a Basanta con facilidad, quio pasarla a Lozano y no pudo conectar se pierden una gran jugada los locales

10´ Ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeerca!!! Pachuca se quedó cerca

9´ La zaga defensiva de los rayados han buscado reventar todas las pelotas de los tuzos provocando saques de meta

8´ Mucho juego en el mediocampo, los rebotes hacen que se pierda con mucha facilidad la pelota

6´ Pachuca busca tener el contro de la pelota, mientras los regios fieles a su estilo busquen el contragolpe

3´ Los tuzos quieren aprovechar la situación de local y con su tridente juvenil busca sacar ventaja, los rayados no cambian el planteamiento a pesar de la ausencia del uruguayo Carlos Sánchéz

1´ La emoción está a flor de piel en el Estadio Hidalgo, la Final de Ida ha iniciado con mucho pundonor

¡Comienza la Final de Ida del torneo Clausura 2016 de la Liga MX!

20:03. Se lleva a cabo el protocolo de la Liga Bancomer MX.

20:00. Los 22 protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego; en segundos dará inicio la Final de Ida.

19:56. Como dice José María Basanta, Rayados tratará "de imponer nuestras condiciones lo importante es pensar en los primeros 90 minutos en donde vamos a generar nuestra situaciones de gol y contrarrestar las virtudes que tienen ellos".

19:54. ¡Todo ya está listo. La cancha del Estadio Hidalgo luce impecable!

19:51. Imperdible video producido por Rayados que explica perfectamente cómo llegó el equipo de la Sultana a esta instancia.

El Monterrey de Mohamed sale con este XI: Orozco, Basanta, Montes, Mier, Juárez, Cardozo, Ayoví, Gargano, Funes Mori, Pabón y Cardona.

Pachuca se jugará los primeros 90 minutos de esta final con: Pérez, García, González, Murillo, Medina, Hernández, Gutiérrez, Pizarro, Lozano, Urretaviscaya y Jara.

19:34. ¡Ya hay alineaciones oficiales!

Nuestros jugadores ya están en posición. Rodrigo Peña, fotógrafo de mil batallas, te traerá las mejores fotos de este Rayados - Pachuca y, por supuesto, todas las palabras de Diego Alonso y el 'Turco' Mohamed.

Como dijimos anteriormente, Monterrey sufrió una baja muy importante en el esquema táctico de Antonio Mohamed, el mediocampista, Carlos Sánchez, no podrá estar en esta gran final debido a que reportó con la Selección de Uruguay este lunes.

Por otra parte, a lo largo del torneo, los Tuzos del Pachuca han demostrado que la juventud no está peleada con la experiencia, pues la combinación de ambas, acompañadas de una gran dirección técnica, tienen al equipo de la 'Bella Airosa' instalado en la gran final del fútbol mexicano.

Esta final dará tintes explosivos, uno de ellos es el excelente juego que los Rayados han mantenido a lo largo de torneo, razón por la cual se han catapultado como el mejor club del Clausura 2016, donde se ubicaron en la primera posición a lo largo del torneo con 37 puntos obtenidos, producto de cuatro partidos ganados, dos empatados y solamente uno perdido; obteniendo un total de 38 goles a favor, por 25 en contra.

Pachuca, a su vez, terminó la competición en la posición 2 del Clausura 2016, donde consiguieron 30 puntos, producto de ocho partidos ganados, seis empatados y solamente tres perdidos; logrando un total de 31 goles a favor y recibiendo solo 16.

2 victorias y un empate son los resultados que ha conseguido Pachuca cuando le ha tocado ser local en un partido de ida de la final. La hora de la verdad llegó, quedan atrás las palabras para dar paso a los hechos dentro de la cancha, esta noche a las 20:06 horas inicia la pelea por el campeonato del futbol mexicano.

Los pupilos de Diego Alonso tienen a su favor que no han perdido en en el Estadio Hidalgo ni en la Liga, ni en la fase de Liguilla, además como visitantes en la fiesta grande han empatado, lo que los mantiene invictos en esta fase final.

Pachuca en finales mantiene un saldo positivo cuando juega la ida en casa, cabe recordar que en el Invierno 99 jugando contra Cruz Azul empató a dos goles, para después ganar en el Estadio Azul por marcador de 1 a 0.

En el torneo Invierno 2001 derrotó en el primer partido a Tigres con un marcador de 2-0, y en Monterrey empató a uno, con lo que consiguió su segunda estrella.

Asímismo, en el Invierno 2003 nuevamente se encontró a los felinos, a quienes volvió a vencer en la ida con un contundente 3-1; en el Volcán perdió 1-0, y con el global 3-2 obtuvo su tercera corona.

El último partido entre ambos fue en marzo de 2016, en el partido de vuelta de la segunda llave en la Copa Mx, y terminó con un emocionante empate a 3 goles.

“Ganar el título me haría feliz, más a comparación de anteriores veces ya que ahora espero dar la vuelta y ver a mis hijos en las gradas festejando este logro”, comentó.

Por su parte, el jugador de Rayados de Monterrey; Jose Maria Basanta habló sobre lo que tienen qué hacer durante estos primeros 90 minutos para poder llegar con la ventaja a casa y de lo que significaría ganar el título: “Es muy importante sacar un buen resultado allá durante los primeros 90 minutos para poder culminar bien ante nuestra gente. Sabemos que son jugadores jóvenes, de mucha velocidad no podemos dejarles espacios, tenemos que estar concentrados y en bloque para después hacer nuestro trabajo”

“A veces como chavo no le das el valor, han pasado muchos años y no he podido ser campeón nuevamente y estoy en busca de ello. No es tampoco una obsesión porque no me puedo quejar, he vivido cosas muy bonitas”, aclaró.

Durante la semana el histórico portero Óscar Pérez habló sobre lo que significa volver a disputar una final del futbol mexicano, además de asegurar que falta poco para que cuelgue los guantes de portero: “Son muchos sentimientos y obviamente quiero aprovechar esta oportunidad, me siento muy bien, creo que he entregado buenas cuentas y eso me deja muy contento y muy tranquilo, pase lo que pase”

El Estadio Hidalgo será el escenario del partido entre Pachuca y Rayados de Monterrey. El inmueble tiene capacidad para 30.000 personas y todo parece indicar que habrá una gran entrada

La seguna baja es del jugador uruguayo Carlos Sánchez, quien tuvo que partir a la concentración de su selección para la Copa América Centenario. La escuadra regiomontana trató de negociar con la federación de ese paós pero el permiso para que jugara no fue otorgado.

Por su parte, Rayados de Monterrey tendrá dos bajas de consideración: la primera es de Jesús Zavala, quien por una lesion no podrá disputar la gran final del futbol mexicano.

Para este partido Pachuca no tendrá ninguna baja de consideración ya que al final, la seleccion de Colombia otorgó el permiso para que sus jugadores disputen la final y luego se presenten a la concentracion.

Por parte de la escuadra de Rayados de Monterrey el jugador a seguir será el colombiano Edwin Cardona, quien con calidad de juego y trabajo en equipo buscará contrarestar la velocidad de los juveniles de Pachuca.

En este partido el jugador a seguir por parte de Pachuca es el joven delantero y promesa del futbol mexicano, Hirving Lozano, quien tratará de lograr darle la ventaja a su equipo durante los primeros 90 minutos de esta final inédita.

Durante la semana se habló de lo que el tecnico de Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed podría lograr si llegara a levantar el campeonato; además de obtener el título con tres equipos distintos, algunos lo han llegado a nombrar el nuevo 'Rey Midas' del futbol mexicanom por lo que el argentino se mostró contento.

"Me voy contento por estar en la final e hicimos cosas buenas. Otras no tanto, en algún momento sufrimos pero porque enfrentamos a equipos muy fuertes con algunos jugadores que han sido campeones dos veces", comentó.

Durante la semana el entrenador de Pachuca, Diego Alonso, declaró que no se ve favorito en la final a pesar de cerrar contra el líder general, pero se muestra agradecido por estar en la disputa por la corona: "No sé si tengamos que cambiar algo en sí, Monterrey fue el mejor equipo pero nosotros el segundo mejor, tenemos un equipo complejo para casi todos".

En la década de los 90 tuvo lugar la mayor goleada histórica de los duelos entre Pachuca y Rayados de Monterrey; curiosamente cayó del lado de los hoy locales con un categórico 4 a 0, sin embargo estos nos han regalado grandiosos juegos y el más destacado fue una victoria de los visitantes por un marcador de 5 a 4 en su casa.

Este partido será una final inédita, ya que es la primera vez que Pachuca se enfrenta a Rayados de Monterrey en estas instancias, además que se le ha denominado la final de Cartera - Cantera.

Las estadísticas arrojan que cuando estos dos equipos se enfrentan resultan ser partidos muy intensos, en donde Pachuca solo tiene 2 victorias al igual que Rayados de Monterrey en estos últimos torneos, por solo un empate.

La semana pasada, Rayados de Monterrey venció al America por un global de 4 a 3, en un partido de goles, remontadas y sobre todo mucha pasión por ambas escuadras.

Por su parte, Rayados de Monterrey tuvo un extenso camino logrando obtener 8 victorias por 2 derrotas durante la liguila y el torneo regular.

La semana pasada Pachuca derrotó al Club León en las rondas de semifinales por un marcador global de 3 a 2, en un duelo que se peleó hasta el último minuto.

A lo largo de todo el torneo Pachuca demostró regularidad en la temporada, que lo llevó a obtener 7 victorias como local, 2 empates y ninguna derrota entre la fase regular y la ligulla.

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Hidalgo a partir de las 20:06 horas.