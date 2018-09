Cinco razones por las que no hay refuerzos bomba de Monarcas

El Draft del Apertura 2016 ya es cosa del pasado, Monarcas, junto a los demás equipos de la Liga MX, ya se terminaron de armar con los jugadores que mejor agradaron a su cuerpo técnico… o a su cartera. Como siempre, la afición ya ha emitido su punto de vista de los nuevos jugadores que pueden llegar o no a sus equipos.

Sobre Monarcas, un amplio sector de la afición se encuentra molesta por la salida del canterano Erick Aguirre, como en su momento lo estuvieron por la partida de Rojas o Leao; otros piden que se espere a ver la actuación de los refuerzos para después criticarlos.

Deber y derecho, son los argumentos de ambas partes del sector que afirma que Monarcas es el equipo de sus pasiones. Los que se escudan en el deber, afirman que como aficionados su deber es apoyar al equipo y sus jugadores pase lo que pase; los que hablan de derecho comentan que, como fieles, están en su derecho de exigir por mejores refuerzos.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué Monarcas no trae buenos refuerzos de calidad o nivel mundial?, ¿Por qué no sueltan bombazos como otros equipos?, ¿Por qué TV Azteca no les compra jugadores de Selección?, ¿Por qué sólo préstamos a un año?, las respuestas para estas preguntas quizá no las tengamos nosotros, pero podemos hacer un intento.

TV Azteca no compra refuerzos.

La relación de Televisa y sus equipos ha sido un modelo que hemos aprendido a base de tradición y años de ver futbol, hemos visto cómo la televisora destina parte de sus recursos para traer estrellas de clase mundial a las filas del cuadro de Coapa o apoyarlo económicamente, incluso, construirle un estadio.

Con esto en mente, la pregunta es ¿Por qué TV Azteca no le invierte al Morelia como Televisa invierte en el América?

Una pregunta lógica, en caso de que no sepas cómo trabaja Monarcas, pues para TV Azteca el modelo Televisa no tiene importancia, Morelia y Azteca no llevan una relación de dependencia, es decir que el cuadro michoacano no recibe ni da a la televisora más allá que los derechos de trasmisión de sus juegos, teniendo cierta autonomía del equipo.

Como consecuencia de esta libertad, Monarcas tampoco recibe grandes sumas de dinero de Azteca, como algunas personas piensan, tiene que ganarlas con patrocinadores, entradas al Estadio, eventos en otros países, compra y venta de jugadores, entre otras acciones, de ahí que sea Morelia el que compre jugadores y no Televisión Azteca.

La crisis que no los deja llegar.

Según medios del otro lado del mar y de este lado, los directivos de Monarcas estuvieron preguntando por refuerzos de gran calidad, chilenos e italianos afirman que se preguntó por Pinilla, españoles y americanos afirman que quieren a Diego Valdés, mientras que las webs peruanas dicen que los michoacanos van por Raúl Ruidiaz, entonces ¿por qué no llegan?

Sin duda esta sería la parte más subjetiva, sobre todo viendo cómo se refuerza Necaxa, pero me pregunto, ¿qué equipo o afición quisiera un jugador de Dorados en su equipo?, eso mismo debe pensar el jugador.

Foto: Notimex

¿Por qué la afición quiere a Pinilla?, porque juega en Europa, su calidad está comprobada, lo llaman a la Selección, estuvo a nada de darle el pase mundial a su país; sus créditos están altos, tanto como para ser el deseo de una afición, entonces, la pregunta que se hace el jugador es ¿valdrá la pena llegar a un equipo que puede descender?

Para algunos puede representar un reto, para otros sólo una presión en su carrera. Caso claro el de Torsiglieri, llegó como figura, con futuro europeo, ahora es banca, abucheado por un sector de la afición y tomado como petardo por otros.

La lucha por la categoría no tiene tiempo de adaptación, de esperar a que den su mejor futbol, de que la afición los arrope, la lucha por no caer a la división de plata necesita jugadores que exploten ya, es una presión que jóvenes promesas o estrellas consolidadas piensan mucho para jugar con ella.

No sólo es comprarlos.

Según el portal Transfermarkt Mauricio Pinilla tiene un valor de dos millones de euros, lo mismo en lo que tasan a Enrique Pérez, el peruano Ruidíaz tiene el valor de apenas 600 mil euros, lo mismo que Emanuel Loeschbor, entonces ¿por qué no invierten en ellos?

A pesar de lo que nos ha enseñado el mercado de piernas, un jugador no es sólo un objeto, es un trabajador que recibe un sueldo, como tal se cotiza, pide cláusulas, garantías, compromisos, elementos que en ocasiones salen más caros que comprar a los mismos jugadores.

Foto: Getty

Por ejemplo, el valor de Messi es de 120 millones de euros, su pago es de 1.6 millones al por mes. Es decir que para cubrir el sueldo del argentino se tendría que vender mínimo un jugador por cada treinta días para pagarle.

Si bien es exagerado poner de ejemplo a Messi, sobre todo si en el caso de Monarcas hablamos de Pinilla como máximo exponente, la inversión en un jugador no para al comprarlo, se tiene que medir un impacto de salida y entrada, de lo contrario puede llevarlos a la quiebra.

Los préstamos que disfrazan.

Otra de las inquietudes que llegan con el draft es ¿por qué sólo préstamos a un año?, se ha especulado mucho con la venta de Monarcas, cada fin de torneo se vende; para tranquilidad de la afición, este Apertura el rumor más fuerte es que Azteca se quiere quedar con el equipo, algo que será tema de columna en un futuro.

Foto: Notimex

Pero con la regla antimultipropiedad, esto no es para nada posible, por lo que solamente se les dio un plazo de seis meses más para vender a Morelia. Si somos un poquito lógicos deduciremos el porqué de los préstamos, pues porque en el papel, dentro de un años Monarcas debería tener otro dueño.

Un vendedor que anda ofreciendo su producto no va a amarrarse a él por más años del que lo va a tener, sería mal visto por los rectores del mercador, en este caso la Liga; así que por el momento los préstamos se hacen por el máximo de tiempo posible, un año.

El futuro incierto.

Decíamos anteriormente que muchos jugadores no quieren llegar a un equipo con problemas de descenso, pero después nosotros mismos nos preguntábamos ¿por qué Necaxa se armó tan bien?, bueno quizá la diferencia estibe en que el ‘rayo’ se encuentra bien encadenado a su dueño.

La crisis de Monarcas comenzó con la llegada de Atlas a Grupo Salinas, muchos lo adjudican a un desarme para apremiar al cuadro tapatío, pero pocos nos hemos parado a pensar la incertidumbre de un jugador cuando se le bombardea con que el equipo se va a vender.

Foto: René García

¿Qué pasa con un jugador cuyo equipo se vende?, ¿Se queda, se va, qué pasa si no lo quiere el nuevo dueño?, todas esas preguntas pueden pasar por la mente de un jugador, que llega a un equipo que no sólo está en problemas porcentuales y que además tiene un anuncio de se vende colgado al cuello.

Quizá en el contexto futbolístico Monarcas presente un panorama muy negro para el jugador, la venta aunado a los problemas porcentuales puede ser el motivo por el cual Barovero ya llegó a Necaxa y Valdés se la piense para partir de su país.

Si somos justos, tampoco negaremos que Monarcas ha traído refuerzos de calidad en ediciones pasadas del Draft, Jefferson Montero, Joao Rojas o Aldo Leao son pruebas del pasado; Marco Torsiglieri, Pablo Velázquez y Cirilo Saucedo, fueron nombres que en su momento se cotizaron en órbitas mayores y que ahora salen por la puerta de atrás con su actuación en el equipo y en el estima de la afición.

El contexto de Monarcas no es de lo más fácil, ahora presenta un acertijo que Meza y la directiva sin duda buscarán recomponer; pero por el momento, sólo nos da para especular y sacar conclusiones subjetivas y quizá sin fundamentos como los que aquí les exponemos, meras opiniones.