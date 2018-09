La Supercopa y el 'Rebaño Sagrado'

Con 12 refuerzos extranjeros (siete argentinos, tres uruguayos, un chileno y un peruano), más 13 nacionales es como está conformada la plantilla de los Tiburones Rojos del Veracruz, que este domingo encarará a las Chivas del Guadalajara en la Supercopa. Hay un mundo de diferencia entre los que más aprovecharon la nueva regla que no limita la cantidad de extranjeros en su plantel, ante los que por tradición no registran a ningún jugador que no sea mexicano por nacimiento, lo que parece ser una desventaja a priori aunque la calidad de sus integrantes le da realce al club tapatío. A pesar de Jorge Vergara.

Por su parte, el Rebaño Sagrado parece vivir momentos de turbulencia administrativa y no deportiva, lo que también puede repercutir en el ambiente del seno chiva. Los jugadores vivieron momentos de tensión entre ellos cuando salió a relucir una conversación entre Michel Vázquez y Omar Bravo, donde el primero le cuestionó la forma de repartición de los bonos, por diversos métodos que no le parecieron ya que, según él, fue injusto el capitán rojiblanco. Por su parte, el de Sinaloa publicó un video donde afirmó que todo fue una mentira y que las conversaciones por mensajería de texto están editadas. No obstante no ofreció un arreglo en el método de repartición de dinero, el meollo del asunto.

Y la directiva se está negando a escuchar a la base chiva, que créanme, son muchos los que por medios de redes sociales manifiestan su desacuerdo en los altos costos por ver a su querido equipo por televisión vía streaming. Suena ridículo que alguien quiera pagar mil 999 pesos (en oferta) por 17 partidos de local del Rebaño, sin embargo sí los hay y todavía intentan convencer a los demás “chivahermanos” con argumentos en apoyo a las nuevas inversiones y tecnologías, así como otros que afirman que un club grande debe tener a la mejor afición y aquí se va a notar; entre otros que aseguran que ni locos van a pagar esa cantidad por entretenimiento que no está garantizado y que tiene como principal gancho a un equipo que pelea el descenso y que no asegura calificar a la liguilla. Así la bipolaridad de la afición chiva que está partida, por las inigualables ideas de José Luis Higuera como Presidente del chiverío.

Volviendo a la Supercopa, es, pues, un duelo que parece atractivo, por la entrega del pase al repechaje de Copa Libertadores en el siguiente año, lo que le daría el plus de enfrentarse con ganas este 10 de julio en el estadio del Galaxy de Los Ángeles y no tomarlo como un partido de pretemporada, pues ocho días después comenzarán las acciones del torneo Apertura 2016.

Botepronto: Ya está en marcha la Olimpiada Nacional y a Veracruz le está yendo bien, pero se espera que tenga una mejor cosecha de medallas que las que tiene hasta el momento.