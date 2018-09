Club Puebla, ¿una nueva era?

Puebla está por regresar a la cancha luego de un receso futbolístico muy movido en cuestiones ajenas a lo meramente deportivo. Como ya es bien sabido, el equipo sufrió modificaciones obligadas en materia de identidad y generó el que con certeza ha sido su cambio más radical en la historia. El club usualmente conocido como Puebla FC quedó atrás, para ahora ser el Club Puebla y con él llegaron nuevos escudos y uniformes, de los cuales también vale la pena hablar.

A continuación, un desglose de las tres cuestiones:

El Nombre

Aunque obligada por situaciones legales, la modificación en el nombre del club no deja de ser polémica y genera sentimientos mezclados relacionados con el dudoso manejo directivo del pasado y presente y el evidente desapego a una identidad de más de 70 años de existencia. Puebla, para los más románticos, perdió mucho con este cambio y, en general, solo confirma ese malestar administrativo que le aqueja desde hace tantos años.

Para los más románticos, Puebla perdió mucho con este cambio

En primera instancia, la noticia fue dolorosa y molesta. La realidad es que los clubes con cimientos firmes no tienen por qué cambiar de nombre. Y el aficionado, aun entendiendo la situación, no tiene ni remota obligación de aceptar con pasividad un cambio de tal magnitud. No obstante, en el entendido de que el equipo seguirá siendo ese mismo al que se le ha ido a ver cada 15 días jugando en la ciudad por tantos años, invita a, si bien no justificar, entender que no hay necesidad de desafiliarse sentimentalmente de él. Sobre todo, considerando que en los últimos años, asuntos como el cambio de los colores institucionales o la compra de una franquicia nueva (y la consecuente desaparición de la franquicia original) también han sido parte de la historia de este club.

Al final, el Puebla seguirá siendo el Puebla. La gran realidad de la situación es que el cambio puede ser doloroso, pero podría ser amortiguado si la situación deportiva camina adecuadamente. De todos modos, el equipo seguirá jugando en el Estadio Cuauhtémoc, sus figuras y campeonatos no han quedado borrados de los registros y, principalmente, la afición ha tenido en sus manos decidir si este club lo sigue representando o no y parece que, aunque sea a regañadientes, en gran mayoría se mantendrá en el barco.

El Escudo

La situación con el escudo podría pasar a segundo término, de no ser porque su modificación fue obligatoria, a consecuencia del mencionado cambio de nombre. Peor aún, tomando en cuenta que la sustitución (al que fuera su escudo por más de dos décadas) fue dramática y radical, al no capturar siquiera un ápice de su esencia.

Un metamorfosis dramática y radical

De entrada, el tan bien identificado azul y blanco quedó en el olvido, para dar paso a un predominante azul con azul. Luego, la forma similar (o casi idéntica) a la del escudo de la Ciudad de Puebla, pasó a ser completamente circular. Sin embargo, el cambio verdaderamente impactante (y que poco margen daría para la justificación), es el alusivo a la pérdida de la franja que hacía del Puebla un equipo perfectamente identificable.

El Club Puebla no tendrá una franja que cruce en su escudo. Un grupo de cuatro franjas pequeñas, que apenas abarcan un espacio en la parte inferior derecha del plano, han quedado de remedo para olvidar a esa característica franja que siempre ha formado parte de la identidad del club y ya tenía presente en su escudo más de 30 años ininterrumpidos.

Como paliativo podrá quedar que la percepción de la belleza es subjetiva y que, después de todo, ningún elemento fue constante en el escudo del equipo en sus siete décadas de existencia. Aun así, con certeza se puede decir que para quienes llevamos años entendiendo y conociendo al club, lo hemos tomado como nuestro y generamos sentimientos a través de él, no nos es muy grato ver lo que se hizo del escudo. Incluso, dejando justificables dudas con respecto a la falta de interés por delegarle la responsabilidad de crear uno nuevo a alguien que supiera entender de manera más fehaciente lo que representa el Puebla.

El Uniforme

Es cierto; el uniforme cambia cada año (incluso llegó a cambiar cada seis meses), pero llama la atención que el Puebla jugará con una franja a dos tonos, en otro cambio muy probablemente incitado por los mismos aspectos que hicieron cambiar nombre y escudo.

Más allá de eso, tanto el jersey de local, como el de visitante, parecen ser del agrado general. La apuesta fue arriesgada, pero el resultado fue bueno. El uniforme ha quedado lindo y hasta ha sido reconocido por el medio nacional.

En realidad, no hay mucho que agregar al respecto, salvo la incómoda distribución de tanta publicidad que, en resumidas cuentas, afea hasta el diseño más bonito. Claro está, que Puebla busca recursos y son los patrocinadores quienes proveen una buena parte de los mismos. Acá la queja sería más a la Liga MX que permite un uso indiscriminado de patrocinios, mismos que le quitan seriedad a cualquier diseño.

Un esqueleto probado para Valiño

Concluyendo con lo extradeportivo, es importante hablar de lo que Puebla tendrá para afrontar el Apertura 2016. El plantel, en mayoría, se quedó y parece ser que en esta parte sí ha habido un interés directivo por solucionar las cosas, a manera de comenzar a forjar planteles sólidos y conjuntos mucho mejor compenetrados, consecuencia de la continuidad.

La situación, con todo, cuenta con algunos desagradables recovecos, considerando la baja de dos piezas medulares en el Puebla como Luis ‘Macue’ Robles y Flavio Santos. Ambos jugadores, además de haber sido muy bien acogidos por la afición, eran elementos de una calidad notable.

Flavio, con todo y no haber sido titular indiscutible, marcaba la pauta por la banda derecha, demostrando ser un jugador desequilibrante. ‘Macue’, de manera mucho más constante, era un gran elemento de estabilidad que le daba a Puebla solidez en la zona de recuperación e inicio en la zona de creación. La lección ahí no deja de estar relacionada con la importancia de comprar cartas y no solo renovar préstamos. Si bien es cierto que Puebla cada vez se hace de más jugadores, es importante que compre jugadores como obligación, a manera de que, pérdidas sensibles como las de los dos mencionados, no sigan siendo constantes.

Más allá de eso, parece que el equipo cuenta con argumentos para competir. Las comentadas bajas, fueron suplidas con elementos foráneos como Pablo Míguez (a fungir como ‘5’) y Alexis Canelo (como ‘7’). A ellos se les agregará Damián Schmidt en defensa central (sustituyendo a un Ramón Arias que para muchos pudo haber tenido un papel más protagónico del que se le dio), esperando que sean tres jugadores que den ese toque de calidad que el foráneo está obligado a dar.

La salida de Pablo Marini, seguirá sin parecer óptima

De ahí en fuera, La Franja procuró mantener una base y parece que formará de manera muy similar a como lo venía haciendo en el pasado reciente, con la obligación latente que tendrían elementos como Ceballos, Cejas y Navarro (por mencionar a algunos de los que se mantuvieron pero quedaron a deber) para hacer competencia a los que usualmente fueron titulares.

En definitiva la salida de Pablo Marini, seguirá sin parecer óptima. No obstante, si algo dejó su estancia acá, fue una renovación en la paciencia por los nuevos proyectos, misma que hoy se puede ver reflejada en la llegada de Ricardo Valiño quien es poco conocido a nivel nacional, pero ya había dejado buenos resultados con la BUAP.

En Valiño recaerá la gran responsabilidad de sacar jugo a este nuevo equipo para hacer olvidar todo eso ajeno a lo que pasa en la cancha. La pretemporada, al menos en materia de resultados, parece haber sido provechosa. No obstante, queda claro que son los resultados en el torneo regular lo único que importa; esperando de antemano que (contradiciendo lo que varios elementos del plantel comentaron), la aspiración del equipo no sea solo la de salvarse, sino la de calificar como hace un año.

Por lo pronto, la primera prueba se vislumbra más que dura. Una paternidad en Monterrey de más de dos décadas, aunada a la evidente imponencia con la que hoy cuenta Rayados en cuestión de plantel, hace parecer que el debut será difícil. Pero es justamente eso, lo que más debería motivar al equipo; sorteando bien este partido, la envión anímica con el que se iniciaría el torneo, sería verdaderamente grande.

Ahora solo queda esperar. Los malos tragos que pudo haber dejado el cambio de identidad, tendrán que ser solapados por el buen accionar en el plano futbolístico. Puebla está obligado a demostrar que será un equipo de cuidado, evitando caer en picada como lo hizo terminada su participación en Copa Libertadores.

Claro está que el reflector nacional seguirá sin estar por acá. No obstante, quienes seguimos a La Franja en su día a día, tenemos la esperanza de que los resultados puedan darse, pues el plantel parece tener elementos para que así sea.

Por lo pronto, a esperar el debut en el BBVA. Veamos qué le depara el futuro inmediato a este Puebla que en la cancha ya debe de brindarnos alegrías.