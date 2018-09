¿Hay plantel suficiente en Pumas? Parte 1: Defensiva

El pasado 24 de mayo los Pumas perdían más que un partido (de hecho lo ganaron), se perdían la posibilidad de mantener vivo un sueño, el de avanzar a las Semifinales de la Copa Libertadores. El penal que falló Ismael Sosa fue el último balón que tocó con los felinos y no solo 'El Chuco' se fue, sino hasta otros siete jugadores fueron dados de baja de la institución.

Se argumentó que el club estaba en números rojos y que la nueva estrategia sería mirar otra vez primero a la Cantera antes de comprar a los demás. El panorama se vuelve gris, sobre todo en la delantera. En el partido contra las Chivas se confirmó, al menos se esbozó que el plantel se acortó, pero esto tuvo un sentido, volver a las bases históricas.

Hace unos días leía un buen análisis de @DonGoyoMX y confirmé mis dudas. Así es que me he dado a la tarea de analizar a detalle línea por línea al plantel de Universidad y argumentar, en mi opinión, los jugadores que deberían estar en cada zona. Agradezco a 'Don Goyo' por permitirme usar algunos de sus datos. Ésta es la primera parte de dos, donde tocaré las zonas de la portería, defensa central, lateral y contención.

Portería

No hay un solo aficionado que no considere que el puesto titular le corresponde a Alejandro Palacios, al menos por ahora. El problema es la edad del 'Pikolín', pues tiene ya 35 años y aunque no lo parezca, como Bernal en su momento, está tapando el debut de nuevos talentos. En el verano se especulaba su salida y el club la confirmaba colocándolo transferible, supuestamente para que le pagaran más en otro club, pues es material de Selección Nacional.

Atrás de él está el probado Alfredo Saldívar (26 años) que se ha visto bien cuando le ha tocado jugar, aunque tiene un asterisco. El campeonato que le tocó ser el elegido tras una lesión de 'Piko' (Clausura 2015) le llovió sobre mojado, acumulando más de 30 goles, pero seamos sinceros, gran parte de esa cuota fue por problemas en la defensa.

Respecto a Bernabé Magaña (22 años), considerado incluso con Selecciones Menores en 2011, apenas se le recuerda en Pumas por una mala participación ante Oaxaca en partido de preparación en el cual jugó escasos 30 minutos, pero está tirando duro, acumulando ocho juegos con la Sub-20 en el torneo pasado, aunque solo en dos dejó su arco en ceros.

¿Quién viene detrás?

En Fuerzas Básicas se encuentran dos nombres interesantes. Gustavo Alcalá (19 años) es uno de los prospectos más sólidos del club, llegando a ser convocado por la Selección Nacional Sub-18. Compite entre Segunda División y Sub-20 con otro portero sólido, Samuel Lechuga (18 años).

Defensa Central

La calidad no se cuestiona. Darío Verón (37 años) y Gerardo Alcoba (31 años) son indiscutibles, pero, ¿qué pasaría el día que se rompan o estén suspendidos? Es ahí donde comienzan los problemas.

Ya lo hemos visto con Alcoba. El ganador del Balón de Oro 2016 no ha podido jugar los últimos dos partidos por una lesión que aqueja desde pretemporada y Alejandro Castro (29 años) ha salido en su lugar, dejando su puesto natural: la contención.

Siendo bastante sincero el primer partido se le vio bien, pero al segundo ante Cruz Azul, Verón le salvó la chamba en varias ocasiones. No es la única opción. Palencia también podría contar con Luis Fernando Quintana (24 años), quien ya vio minutos en el actual torneo y el pasado fue titular en tres partidos y no lo hizo mal.

¿Quién viene detrás?

La defensa central es quizás, la posición con más opciones en la baraja.

'Toño' García también es una opción real. Ya tiene una aceptable experiencia a su corta edad (24 años). Salió a préstamo tras una lesión al Zacatepec y fue titular en 14 juegos del pasado torneo en el Ascenso. Jugó la pretemporada y tuvo una adecuada participación, demostrando su capacidad.

Felipe Campos (20 años) fue referente del campeonato de Universidad Premier en 2da división, logrando gratas actuaciones. Palencia lo tiene en cuenta y durante los entrenamientos es común que hable mucho con él, ayudándolo a mejorar sobre todo en el tema de la ubicación.

Pablo Jáquez (20 años), por su parte, tiene un currículo interesante. Ha sido convocado a Selección Sub-18 y recientemente Sub-20, y ya debutó con Pumas en Copa MX.

Rafael Cid (21 años) es el último de los nombres promisorios de la central. Debutó el año pasado en Liga ante Jaguares, pero a partir de ahí ha desaparecido de los reflectores. La realidad es que ha vivido una buena temporada con Premier, acompañando a Campos en la central. Cualquiera de los cuatro podría ver acción en juegos de CONCACAF sin ningún problema.

Lateral Derecha e Izquierda

Comenzando por la banda derecha, hay dos hombres nominales, pero también se podría habilitar a un tercero.

Marcelo Alatorre (31 años) es quien actualmente lleva la batuta de la titularidad, pero en ocasiones tiene conductas antideportivas dentro del campo que ya le han hecho pagar una expulsión y algunas amarillas. Posee bastante salida, velocidad y explosividad, y normalmente envía trazos peligrosos.

Su sustituto natural es Josecarlos Van Rankin (23 años), que al parecer se perderá la posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos, pues no ha estado en las últimas convocatorias de la Sub-23. Sobra decir que con Pumas muestra otra cara, pues realmente es de ponerse a temer cuando 'Van Ra' juega de titular. Antes del 'Chelo' no tenía competencia y por esa razón era indiscutible, pero en mi humilde opinión juega mejor de contención, posición que tiene en la Selección.

Otra opción es habilitar a José Antonio García por la banda. No desconoce la labor pues en sus pininos en Primera era su zona y cumplía.

Por la banda izquierda, es preocupante el que no exista en todo el plantel alguien que le pelee el puesto a Luis Fuentes (29 años). Es indiscutible la calidad del Capitán, recientemente fue llamado a la Selección Mayor y es tomado en cuenta para el proceso rumbo a Rusia. Sin pelos en la lengua creo que, junto a Torres Nilo y Samudio, es de los mejores de la Liga. Posee buena ubicación, salida con pelota y regularidad.

Con esto dicho, hay dos opciones en el plantel que podrían jugar en ese puesto, pero solo una de ellas es nominal. Se trata de Orlando Pineda (30 años), canterano de Pumas que regresa para la presente temporada proveniente del desaparecido Atlético San Luis, donde disputó 8 juegos de Liga y 5 de Copa en el anterior semestre. Tuve la oportunidad de verlo jugar en juego amistoso ante Celaya, y créanme que les digo que fue de lo más flojo. Por esa banda cayó la última anotación de los cajeteros en una desconcentración suya. Falta verlo más minutos, pero puedo asegurar que si Luis no está, se sufrirá.

En alguna situación de emergencia, del primer plantel, se podría habilitar a Jesús Gallardo, que juega normalmente de volante por izquierda y ha sido requerido en juegos de Copa en la lateral, aunque él mismo ha declarado que perdió confianza al jugar en esa posición, y es claro que definitivamente la labor defensiva no es la suya, pues no lo hace nada bien.

¿Quién viene detrás?

Por la derecha hay otras dos opciones a considerar. Diego Rosales (18 años) con Premier fue una de las mayores revelaciones del torneo anterior participando en 9 juegos, además de ver actividad en otros 5 con la Sub-17. Para la presente campaña ya jugará con la Sub-20.

También está Alan Mozo (19 años), quien ya debutó en Copa MX dejando una grata impresión y que el torneo pasado vio acción en 14 partidos con la Sub-20.

En la banda izquierda sólo podría colocar a Arturo Montero (21 años) como otra pieza a habilitar. Debutó con el primer equipo en Copa Libertadores, pero se nota que aún le falta foguearse. Se vio muy inexperto al cometer un penal muy chafa contra Emelec. Disputó 15 partidos el pasado torneo con la Sub-20. Tal vez podría ver acción en CONCACAF, aunque lo normal es que se llame a Pineda.

Contención

Palencia continúa usando el esquema de su antecesor, un 4-2-3-1 que en ocasiones se acentúa a un 4-1-4-1 cuando Cortés se suma al ataque. Como quiera que sea, en esta posición hay jugadores de sobra, la mayoría de ellos polivalentes. Se pensaba que se iba a padecer con las salidas de Cabrera y Ruíz, sumadas al no retorno de Torales, pero la realidad ha sido otra.

Abraham Gónzalez (31 años) acaba de llegar de la Liga Española y parecer ser que ese simple hecho le alcanzó para la titularidad. Lo cierto es que ha demostrado su valía dentro del campo. Es junto a Javier Cortés (27 años), el hombre por el que pasan todas las pelotas que buscan salida, y el que dio más pases acertados en los partidos contra Chivas y Cruz Azul. Su labor defensiva es óptima uniéndose al dos contra uno cuando se requiere. Las habilidades de Cortés y de Castro ya son muy conocidas por todos ustedes. Entre ellos se pelean los dos puestos titulares, y el que quede en tercero es el relevo principal en cuestión.

El cuarto en el orden de relevo es Kevin Escamilla (22 años), nuestro flamante Campeón del Mundo Sub-17, que ya vio juego contra las Chivas, ya que Castro estaba en la central y se buscaba cerrar las líneas, entrando por Herrera, conformando un trívote con González y Cortés para defender el único gol del partido. Es bastante eficiente en la posición. Viene de un gran torneo con Premier, donde era el capitán y disputó 14 juegos, haciéndose acreedor del título de la división en una Final que también se jugó contra las Chivas.

La otra opción pasa por habilitar a Van Rankin en esa posición, aunque parecería que con Palencia sólo será tomado en cuenta por la lateral. Pasando a los juveniles tenemos dos apuestas prometedoras: Jorge Escamilla (20 años) y Andrés Iniestra (20 años), ambos tomados en cuenta para el partido de la Selección Sub-20 ante talentos de la MLS, siendo titulares y formando el esqueleto del campo, logrando una gran labor. Todo esto hace de esta posición la más completa en calidad.