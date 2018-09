Llegó la primera caída

El Puebla se vio superado en la cancha ante Querétaro y perdió por primera vez en la era de Ricardo Valiño al frente del equipo. Más que encender alguna alarma y darle un matiz negativo a la situación, el partido en la Corregidora tendrá que ser analizado a fondo, a manera de sacar las mejores conclusiones para corregir los errores.

Poco que rescatar en el primer tiempo; los camoteros se fueron con dos goles en contra al descanso y la situación defensiva, por momentos, se vio bastante oscura. Yerson Candelo, dominante en su banda derecha, le hizo ver su suerte a Carlos Gutiérrez que, de manera indirecta, fue partícipe del par de tantos de Gallos Blancos. Dos goles y dos ejemplos de definición por conducto de alguien que debería ser referencia en el fútbol mexicano sobre cómo es que se ve un ‘9’ efectivo, como lo es Emanuel Villa.

Sin ahondar en los goles del rival (donde particularmente el segundo fue un golazo), resalta la actitud de Gutiérrez posterior al encuentro, puntualmente expresándose en sus redes sociales con la suficiente vergüenza para aceptar que tuvo un partido negativo. La situación es plausible y da la percepción de que el jugador se encuentra comprometido.

A ciencia cierta, el rendimiento de ‘Guti’ desde que llegó al club ha sido resaltable, pero en una posición que lo enfrenta a uno de los elementos que tienen que ser determinantes en el actuar ofensivo de cada equipo (como los son los ‘7’; en este caso Candelo) habrá ocasiones en donde se verá superado. Así es la posición de lateral izquierdo y habrá que entender que estas cosas suceden. No obstante, además de que, obviando este partido, suele cumplir en labor de zaguero, su aporte ofensivo es notable.

Ricardo Valiño hizo tres cambios que funcionaron

Para el segundo tiempo, La Franja mejoró su accionar y es ahí donde mayores conclusiones se pueden sacar. Valiño no titubeó e hizo tres cambios que, a manera particular de ver las cosas, fueron óptimos y demostraron fehaciente interés en revertir la situación. Primeramente, sustituyendo al mencionado Gutiérrez por Carlos Orrantía, demostrando una valentía que no todos los técnicos se atreven a mostrar, justificados con la (a mi gusto mediocre) idea de no “exhibir al jugador”. Posteriormente, demostrando que Damián Escudero pintará en el torneo para ser el recambio de lujo con el que Puebla cambie la cara cuando las cosas no salgan bien. Y por último, sacando a un jugador muy bien anulado en la cancha ese día como Christian Bermúdez, por un Álvaro Navarro que cada que juegue tendrá la obligación de mostrarse amistoso con la red, pues hoy en día sigue en deuda.

Con Orrantía, la situación cambió; Vucetich incluso terminó sacando a un Candelo que ya no generó el peligro de la primera parte. Escudero, como en los tres encuentros (más el de Copa), volvió a manifestar ‘diferencia’ en su accionar, fungiendo como un ‘10’ antiguo, de esos que cada que tocan la bola, dan la esperanza de sacar la pincelada que cambia el rumbo. Y Navarro, con muy buena técnica, acortó la diferencia y volvió a demostrar que tiene el talento para definir, pero lo que le faltan son oportunidades para hacerse del balón y convertir.

Es muy particular el caso de Navarro. Los tres goles que ha hecho con Puebla en Liga MX, han sido de manufactura interesante. Goles de delantero centro de calidad, al menos en materia técnica. Seguro, si nos remitiéramos a una cuestión estadística, nos daríamos cuenta de que su porcentaje de efectividad gol/llegada es alto. En duda no se pone su capacidad para colocar el balón en la red. Es la falta de movimientos oportunos en el área, lo que lo ha hecho ineficiente hasta el momento. Cuando Navarro encuentre el famoso ‘olfato de gol’, podremos hablar de un delantero como el que cada club necesita. El tiempo se le acaba de a poco, pero ya dio su primera paso convirtiendo en el último partido. Ojalá, por su bien y el del equipo, siguiera así.

Regresando al tema del partido, Puebla no se murió de nada, generó peligro y dejó con el segundo grito de gol ahogado a su hinchada porque, por lapsos, el empate no se veía tan lejano. Al final, es eso lo que termina por dejar con buenas cuentas. Cuando un equipo no se muere de nada, el DT intenta y en la cancha el jugador también lo hace, el reproche no existe. La derrota es algo de lo que ningún equipo se aleja, pero cuando hay interés en la cancha y se pueden sacar conclusiones al respecto a manera de mejorar, la tristeza no es tan grande.

No queda más que retomar el rumbo. Se viene un partido que, como poblanos, sabemos que puede ser atractivo para el aficionado en general. Los Puebla-Santos han dejado varios episodios muy emotivos en el pasado reciente. No obstante, alejándonos de la emotividad que representa un 3-3 (como sucedió ya en dos ocasiones), esperemos que La Franja vuelva al triunfo. Elementos tiene y, al menos en el presente, se ve superior al rival. Como se ha comentado con anterioridad, cualquier resultado adverso fuera de casa, puede ser solventado con victorias de local. Esperemos que Puebla nos brinde otra alegría, como la de hace dos semanas.