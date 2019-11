Xolos vence y es sublíder

Gracias por seguir la retransmisión del encuentro con nosotros, en breve podrás leer la crónica del encuentro a través de VAVEL.com

FINAL | La próxima jornada Cruz Azul visita a Querétaro, mientras que Xolos recibe a León.

FINAL | Cruz Azul sigue con problemas a la hora de definir y sus delanteros aun no marcan diferencia en los partidos.

FINAL | Con goles de Moreno y Hurtado, el conjunto de Xolos se lleva los tres puntos y se mete como sulíder momentaneo del Apertura 2016.

Se acabo el partido, Xolos se lleva los tres puntos en la capital.

92' Se rompe la mala racha de Cruz Azul con más de 500 minutos sin marcar en casa.

91' Mal balón atacado por el 'Topo', quien mete la pierna y termina empujando la pelota al fondo de las redes.

90' ¡GOOOOL DE CRUZ AZUL!

90' Se agregan tres minutos al partido.

88' La gente comienza a salir del estadio previo a que finalice el choque.

85' Cambio de Xolos, sale Dayro Moreno e ingresa Juan Carlos Medina.

84' Xolos prepara su último cambio con el objetivo de refrescar el medio campo.

82' Cambio de Xolos, sale Miltón Caraglio e ingresa Héctor Villalba.

81' Remate de Benítez que termina en saque de meta.

80' Último lapso del encuentro donde Cruz Azul busca acortar la distancia.

78' Cambio de Cruz Azul, sale Victor Vázquez e ingresa Víctor Zuñiga.

76' Sale Foffre Guerrón e ingresa Christian Giménez.

75' Se prepara el 'Chaco' para ingresar al partido.

72' Atras de la media luna Moreno recibe la pelota y de pierna derecha manda la esférica al fondo de las redes.

71' ¡GOLAZOOO DE XOLOS! GOLAZO DE DAYRO.

68' ¡Una vez más Corona! Disparo de Dayro y el arquero lo manda al tiro de esquina.

67' Cambio de Xolos, sale Avilés Hurtado e ingresa Paul Arriola.

61' Cambio de Cruz Azul, sale Ariel Rojas e ingresa Joao Rojas.

60' El ofensivo se mete hasta el área chica y la defensa del xolaje evita la caída de su marco en la última instancia.

59' ¡Se la pierde Benítez!

57' Falta de Velazquez sobre Hauche y termina llendose expulsado por sumar su segunda amarilla en el juego.

57' ¡Expulsión para Cruz Azul!

56' La afición comienza a pedir la entrada del 'Chaco' Giménez.

51' Sigue Cruz Azul con dificultades para marcar en el actual torneo, pocas llegadas en comparación con los de Tijuana.

?45' Disparo de Dayro y Corona en el fondo.

45' Suena la ocarina y arranca la segunda mitad.

DESCANSO | Regresan ambos equipos al terreno de juego.

DESCANSO | Muchas emociones y pocos goles en el partido, sin embargo ambas escuadras han dejado un gran sabor de boca.

Silbatazo del árbitro y se acaba el primer tiempo

45' Agregan tres minutos al primer lapso

40' Cruz Azul estuvo cerca del empate, sin embargo Rojas mandó la pelota por encima del arco.

34' Amonestación para Avilés Hurtado.

33' Balón filtrado por Moreno y Hurtado de media chilena marca el primero de la tarde.

32' ¡GOOLAAAZOOOO DE TIJUANA!

27' Xolos ha sido más propositivo en este primer tiempo, estando cerca de abrir el marcador.

24' Buen desborde de Dayro Moreno que termina en un centro desaprovechado por la vista.

21' Pelota parada para Xolos que termina en saque de meta de Cruz Azul.

18' Diagonal matona para Benítez que se va por encima del marco de la visita.

17' Disparo de Roco al arco y la defensa evita que la pelota se incruste en la porteria.

16' Falta en el medio campo, balón para Cruz Azul.

8' Una vez más se salva la máquina, Corona se queda en el fondo con el disparo de Moreno.

5' Se salva Cruz Azul en dos ocasiones, cerca Xolos del primero.

4' Disparo de Caraglio y Corona en el fondo se queda con la esférica.

2' Fuerte falta de Hauche a Velazquez, el nazareno solo pita la falta.

2' Balón largo para Moreno que termina en saque de manos para Cruz Azul.

1' Primer partido en que Tomás Boy repite cuadro titular en el torneo.

0' Rueda la pelota y arranca el choque entre cementeros y canes.

Serán los locales quienes muevan primero la redonda.

Nueve no nacidos en México son los hombres que mandó el 'Piojo' a la cancha.

El 'Topo' Valenzuela salta como capitán del cuadro fronterizo así como con una mascarilla en la nariz esperando no afecte su rendimiento en el encuentro.

Suena el himno del protocólo de la Liga Bancomer MX.

Regresan ambas escuadras a sus respectivos vestidores para recibir las últimas indicaciones de sus entrenadores.

La escuadra sub 17 cementera le propino una goleada a los Xolos de Tijuana por 4-0, mientras que la sub 20 de igual manera logró vencer por 3-1, por lo que la afición espera que la escuadra mayor culmine la jornada celeste con una victoria.

Ambas escuadras ya calientan previo al arranque del partido programado en punto de las 17:00.

Once de Cruz Azul: Corona, Domínguez, Velazquez, Aldrete, Silva, Vázquez, Ramírez, Rojas, Roco, Guerrón, Benítez.

Once de Xolos: Vilar, Valenzuela, Pérez, Orozco, Aguilera, Rodríguez, Hurtado, Malcorra, Hauche, Caraglio, Moreno.

Listas las alineaciones del encuentro Cruz Azul - Xolos de Tijuana de hoy.

Una de las problematicas de Cruz Azul, por lo que ante un equipo que vienes de hacer bastantes goles, se espera que los ofensivos puedan despertar y encaminar al conjunto a la victoria.

Luego de las lluvias sucedidas en la capital se espera que la afición pueda ver un buen espectaculo dentro del enpastado y no un partido manchado y con muchas faltas en el encuentro.

Xolos quiere aprovechar la goleada propinada al 'Rebaño' con una victoria en tierra celeste, por lo que el Piojo buscará que sus hombres lo lleven hasta la cima de la tabla.

La maquina busca su primer triunfo del torneo y con ello aprovechar los tres empates consecutivos que ha tenido, ya que en caso de sumar de a tres, los pupilos de Boy, podrían meterse entre los primeros cinco de la general.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Cruz Azul - Tijuana , además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azul. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El último partido entre estos equipos se vivió en el Estadio Caliente con un tímido empate 1-1, situación que esperamos no se repita el día de hoy.

Por su parte, Gabriel Hauche afirmó que el equipo canino saldrá a buscar la victoria como visitantes: "Lo principal es ser importante con la pelota a la hora de tener que recuperarla y hacer incapié en ello, es un factor que puede influir. Vamos con la idea de partido a partido, no debemos porner excusa alguna, ante todo debemos salir a demostrar una identidad de juego el fin de semana hay un juego importante y vamos a ir con todo".

Durante la semana, Jorge Benítez confirmó la crisis del equipo cementero al declarar que no recuerda el último triunfo en casa, por lo que deberá llegar muy pronto: "No recuerdo la última victoria en el Azul, los goles tampoco, va ser importante primero que nada a sacar la victoria y ya quien haga los goles no nos preocupa (...) Ahora estamos trabajando con el cuerpo técnico la definición que nos está costando. La verdad que preocupa pero con el trabajo que se está haciendo van a caer".

El partido se jugará en el ya citado Estadio Azul, inmueble con capacidad para más de 35mil espectadores y que desde 1996 es casa del Cruz Azul.

Durante la semana, un periódico deportivo aseguró que el Estadio Azul será demolido en 2018, por lo que La Máquina volvería a jugar en el Estadio Azteca. Esto ha dividido opiniones en la afición pues muchos lo consideran una buena idea, ya que la época dorada del club se vivió en el Coloso de Santa Úrsula.

Atentos a Dayro Moreno | Está por demás sabida la calidad del delantero colombiano, quien ha brillado en su segunda etapa como xoloitzcuintle. Será una amenza importante a favor de su equipo en este cotejo y a medida que aproveche las oportunidades, puede ser la llave dle triunfo fronterizo.

Atentos a Víctor Vázquez | El español no ha terminado por instalarse de buena forma dentro de la Liga MX, ya que su cartel no se ha visto reflejado en el terreno de juego, por lo que en partidos como este debe comenzar a explotar todo su potencial.

Se vivirá un duelo intenso entre Tomás Boy y Miguel Herrera, quienes ya han tenido rencillas en el pasado. Al respecto, Herrera comentó: "Tomás es una persona como yo soy, temperamental muy frontal, decimos las cosas, no tenemos tapujos, ni pelos ni nada, pero si tenemos una muy buena relación. Si de repente decimos tonterías o no es otra cosa, pero la realidad es que nos llevamos bastante bien y como siempre lo he saludado, mañana iré a la banca de Cruz Azul".

Durante la semana, Tomás Boy negó que el Estadio Azul posea algún tipo de maldición que le impida ganar títulos al equipo: "No creo en las maldiciones, no creo en esas cosas, pero no sé qué determinaciones vayan a tomar los altos mandos del equipo en esa parte. Lo que creo es que el estadio tiene una cancha fenomenal, es difícil para los adversarios, nosotros nos preocupamos por jugar mejor y ganar partidos. Realmente no estoy muy metido en esto, no creo que haya un tipo de maldición".

Cabe señalar que hace dos torneos se produjo la única victoria de Tijuana sobre el Azul en liga, fue en calidad de visitante por marcador de 1-3.

Estos equipos se han enfrentado en 12 ocasiones dentro de cualquier competencia, con un saldo cargado para Cruz Azul con cinco triunfos, sumados a dos de Tijuana y cinco empates.

La pasada jornada, los Xolos golearon a Chivas con un contundente 4-0 en el Estadio Caliente, levantando la ilusión de su afición que espera de nueva cuenta ver un equipo protagonista en la liga.

Por su parte, Tijuana se ha mostrado como un equipo muy potente a la ofensiva y el sello de Miguel Herrera parece comenzar a cuajar en la frontera.

El equipo de Tomás Boy arriba a esta jornada tras un empate en calidad de visitante ante Rayados de Monterrey, resultado decoroso pero que aún mantiene con presión al equipo.

Cruz Azul no ha tenido el inicio de torneo que su afición esperaba al aún no poder ganar. La Maquina se ubica en la décima posición con tres puntos producto de misma cantidad de empates.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Cruz Azul - Xolos , correspondiente a la 11ª jornada del Clausura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azul a partir de las 20:00 horas.