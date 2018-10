Gabriel Caballero: "No fue un partido claro"

Dorados de Sinaloa registró, este sábado por la noche, su primera derrota de la presente campaña, luego de caer por la mínima diferencia frente a los Potros de la UEAM, en la cancha del Estadio Banorte, para así caer hasta la sexta posición de la tabla general del Ascenso Bancomer MX.

Gabriel Caballero habló al término del encuentro en conferencia de prensa sobre este primer descalabro de la escuadra sinaloense, que se fue por primera ocasión sin poder anotar y perdió su invicto de cuatro jornadas, con un gol que llegó antes de cumplir la media hora de juego.

“Cuando no se gana un partido las cosas se ven de otra manera. No encontramos la claridad necesaria para hacer el gol, sí tuvimos llegadas, sí tuvimos opciones, pero no entró la pelota. Fue un partido en donde en la primera que llegaron nos hacen un gol. Creo que a nosotros nos vienen a jugar como si fuera el último partido de su vida, los rivales así nos enfrentan, esta vez no encontramos el gol como para que se abrieran un poco más los espacios y se tuviera más tranquilidad. Buscamos por todos los medios, pero hoy no fue un partido claro”, comentó.

El equipo de Sinaloa mostró una cara muy diferente en el partido contra los ‘equinos’ que a lo que había mostrado en la primera y tercera fecha del campeonato, cuando se impuso como local por goleada ante Tampico Madero y Lobos BUAP, respectivamente.

“Van a haber más partidos así, porque así también es la división. Nosotros hemos querido jugar un fútbol diferente o un poco más vistoso, pero también sabemos que hay partidos que se tienen que jugar así, que va ser lucha, que va ser choque, que van a haber muchas faltas, va a haber partidos que se tengan que jugar de una manera y otros de otra manera, como la de hoy. Hoy no se pudo hacer un buen juego en cuanto a vistosidad, en ese ir y venir, ellos encontraron un gol y nosotros no lo hicimos”, declaró el técnico argentino.

El siguiente compromiso del ‘Gran Pez’ será como visitante ante los Gallos Blancos de Querétaro, dentro de la Copa Corona MX. Mientras que por el torneo de liga, será el viernes ante los Venados de Yucatán, en el Estadio Carlos Iturralde Rivero.