José Ayoví: "El equipo ha jugado muy bien"

Este domingo, los Jaguares de Chiapas rescataron un empate ante los Tiburones Rojos de Veracruz, resultado tras el cual continúan en la parte baja de la tabla general con apenas 4 unidades tras 5 fechas.

Al finalizar el encuentro, el delantero ecuatoriano, José Ayoví aseguró que el empate es importante por las circunstancias del partido, aunque desde su perspectiva, el equipo debería llevar más puntos: "Sí, es un empate muy importante para nosotros porque habíamos comenzado perdiendo. El equipo ha venido jugando de muy buena manera aunque no se nos han dado los resultados, pero nos vamos tranquilos porque sabemos que el equipo se esforzó, corrió y no dejó de pelear, si seguimos así, pronto llegará la victoria".

José Ayoví: "El miércoles tenemos un partido importante contra Cafetaleros".

Asimismo, Ayoví Plata reconoció que hay necesidad por volver a sumar con victorias, aunque es pronto en el torneo para prender las alarmas: "Un poco, pero eso no nos tiene que volver locos, sabemos que ganando un par de juegos seguidos nos volveremos a meter entre los primeros. Ahora tenemos dos partidos ante Morelia y Puebla que se pueden ganar y es lo que buscaremos".

Finalmente, José Manuel aseguró que sin importar los minutos que sea requerido, su esfuerzo es el mismo para la causa chiapaneca: "No he tenido la oportunidad de actuar como titular, pero siempre estoy tranquilo, apoyando a todos mis compañeros. Cuando me toca entrar intento hacer las cosas de la mejor manera, a veces salen y a veces no, pero lo importante es entrar a sumar en el funcionamiento del equipo".

El conjunto chiapaneco ya se encuentra preparando el partido de Copa Corona MX a media semana ante los Cafetaleros de Tapachula, en el cual, en caso de conseguir una victoria estarían asegurando su clasificación a los octavos de final del certamen copero.