¿Responsabilidad propia o compartida?

Cero victorias y apenas dos goles es el saldo que deja en el actual torneo el estratega Luis Zubeldía, que en acuerdo mútuo con la directiva encabezada por Alejandro Irarragorri dan por terminada una etapa en donde sirvió más que nada para renovar plantel y darle salida a varios jugadores con nivel no digno de pertenecer a los 'Guerreros'.

Siempre existieron rumores acerca de la mala relación de Luis con sus jugadores, cierto o no, a muchos de ellos les veíamos poca actitud y un desempeño bastante bajo. Un punto en contra para el estratega es que prácticamente todos los fichajes que realizó para el certamen actual fueron peticiones propias, de resaltar que el armado no fue del todo inteligente, la posiciones donde se tienen carencias, no se reforzaron.

Salió el 'Pulpo' y no se le trajo un sustituto, en cambio se trajo un volante ofensivo como Cuero para que se uniera a Freddy Hinestroza, Bryan Rabello, Emiliano Armenteros, Andrade, Gael Sandoval e incluso Tavares que se puede agregar a las bandas, como jugadores de características similares. Dejando la zona media donde se acompaña a Molina únicamente con Diego de Buen quien hace mucho no tiene juego. En la lateral derecha se necesitaba a alguien que le compitiera a Javier Abella que desde hace torneos muestra un deplorable nivel, errando pases de rutina y siendo superado en la mayoría de los mano a mano.

Al inicio de esta era, Santos Laguna dejaba un buen sabor de boca con su 'performance', un equipo ligero que demostraba que había juventud, trabajando en bloque cada zona, explotando las bandas y vistendo un estilo vertical, que poco a poco se acostumbraba al pase entre líneas, tenía variables, sacaba resultados y era contundente, poco a poco todo esto fue difuminándose. Realmente nunca se tuvo una formación estable, el cambio de hombres tanto de posición como de nombres era constante, en veces se seguía con el estilo que a Caixinha le dio éxito, un 4-3-3. Un 4-4-2 donde Jesús Molina recibía ayuda de González y el trabajo era más eficiente, pero las constantes lesiones de Tavares o Bravo terminaban por cambiar los planes también, es por ello que se trajo a Rodríguez quien fue una excelente contratación y que a la larga dará mucho de qué hablar.

Otro de los problemas que podríamos visualizar es la falta de experiencia, una plantilla sumamente plagada de jóvenes, los más longevos y no mucho son Izquierdoz, Marchesín, Molina y Néstor Araujo, un equipo falto de liderazgo, con poca experiencia en situaciones difíciles, algo que no tenemos acostumbrado a ver con los de la Comarca, era necesaria una combinación de ambas

Podemos concluir que el problema, más allá de si hubo conflictos internos, va por el camino del armado de plantilla, en cuanto a conceptos, estilo de juego que observamos por momentos y decisiones técnicas Zubeldía se retira dejando expectativas altas sobre su trabajo, faltó mayor inteligencia a la hora de realizar fichajes y de vender jugadores. Sabemos que Santos ya no tiene el mismo poder adquisitivo, ni la economía que se desearía, un factor importante en el tema.