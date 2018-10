Paul Arriola: "Debimos haber ganado el partido"

Logrando conseguir un empate ante su propia gente ante Lobos BUAP, los Xolos de Tijuana se mantienen en la pelea por conseguir su pase a la siguiente ronda de la Copa MX tras el 1-1 obtenido.

Habiéndose ido abajo en el marcador, el cuadro fronterizo pudo igualar el resultado y pasar la mayor parte del encuentro generando jugadas de peligro que dejaron un mal sabor de boca para Paul Arriola.

“Honestamente, estoy un poco decepcionado, creo que debimos haber ganado el partido. Se generó muchas jugadas y esperábamos más de nosotros, no tuvimos un mal partido, pero al final del día se tienen que concretar, hoy no lo hicimos y eso resultó en el empate”.

En cuanto a la mezcla de jugadores jóvenes salidos de la cantera canina y hombres de experiencia en el once titular de Copa, Arriola destacó las características de cada lado.

“Con los jóvenes contamos con velocidad, movilidad, el querer meterse en espacios pequeños y querer driblear a todos porque no tienen la experiencia, y luego están los jugadores que saben leer las jugadas, son pacientes y buscan el pase oportuno. Creo que es una buena mezcla de talento, pero al final del día fue un empate y creo que la mayoría va coincidir que debimos haber sacado un mejor resultado”.

Trabajando por la mayor parte con las inferiores desde su traspaso del Los Ángeles Galaxy, el atacante norteamericano dijo sentirse orgulloso de cargar con la responsabilidad de líder y ayudar a sobresalir al resto de la camada de jóvenes.

“Ellos están cerca de mi edad así que los veo como mis amigos y yo soy el grande que está al pendiente de su gente. Nos llevamos bien, nos escuchamos y nos tratamos de ayudar dentro del campo. Esta noche Adrián (Ramos) y Brandon (Vázquez) hacen su debut, tratamos de ayudarlos y darle la confianza de salir al juego”.

En cuanto a sus posibilidades de avanzar en el certamen, Paul negó que el equipo haya desprestigiado el torneo copa y enfatizando en la mentalidad del club en ir paso a paso.

“La copa es importante pero ahora ya estamos pensando en Necaxa que es el partido que viene y después contra Pumas. En cuanto a la Copa tenemos que salir a ganar y hacer lo que sabemos hacer, todos saben que no es fácil ganar de visitante en México; sea en Copa o Liga. Nuestra mentalidad en ese momento será salir a ganar y nada más”.

Finalmente, a nivel individual, Arriola aseguró sentirse cómodo con su rol en el equipo; destacando los logros colectivos que los individuales.

“A nuestro equipo le está yendo increíble. Yo sé que no hay espacio para mí en el once titular con tantos atacantes increíbles que están haciendo las cosas bien. Al final del día, estoy feliz por el equipo y cuando me toca a mí jugar trato de ayudar al equipo como pueda de conseguir el resultado; creo que todos pensamos así y es por eso que nos ha ido bien en la Liga”.