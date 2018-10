Dorlán Pabón: "Si van a ir al estadio, que apoyen"

Rayados está cerca de cerrar su preparación para el choque de este domingo donde visitarán la cancha de CU para medirse a los Pumas de Francisco Palencia, en duelo correspondiente a la sexta jornada del Apertura 2016.

La mañana de este viernes, Dorlán Pabón habló sobre su regreso al equipo regiomontano, luego de participar con la Selección de Colombia en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Se hicieron las cosas bien y también parte contento de volver a casa que es lo más rico y también el cómo lo reciben a uno” dijo el atacante sudamericano que vio la experiencia en tierras cariocas como una parte importante de su carrera.

El mediocampista sudamericano explicó que él mismo le pidió a Antonio Mohamed tener minutos este pasado miércoles ante Árabe Unido en duelo de la Concachampions y comentó sobre lo que sucedió en dicho compromiso: “La verdad vi al equipo bien pero nos faltó un poco de actitud, nos relajamos mucho. No hay que regalar nada y más en casa”.

“Hoy más que nunca hay que levantar la cabeza y seguir para adelante. El futbol da revanchas, hay que aprovecharlo y cambiar la actitud”.

Pabón no ve como revancha en esta semana el duelo ante los universitarios tras lo ocurrido con los panameños, sin embargo se dijo sabedor de la importancia de sumar unidades para seguir en los primeros planos de la Liga.

Finalmente, Dorlán cerró con tema de la afición albiazul, la cual se fue molesta de lo sucedido en el encuentro de la CONCACAF: “Que no le griten ni silben a los compañeros ni a uno mismo. Hay veces que no te salen las cosas, pero hay veces que la gente se pasa con algunos jugadores, se escucha muy feo todo el estadio silbando a cualquier compañero, eso no nos gusta, si van a ir al estadio que apoyen”, puntualizó.