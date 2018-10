Previa Tampico Madero - Cimarrones: más que tres unidades

El Ascenso MX no se detiene y llegamos a la tercera parte del certamen con dos equipos que necesitan sumar tres unidades si quieren aspirar a la liguilla o en su caso, no sufrir problemas en la tabla del no descenso.

El sábado hay una gran cita en el Estadio Matamoros, en punto de las 21 horas habrá el choque entre la Jaiba Brava de Tampico Madero y los Cimarrones de Sonora, ambos con la necesidad de sumar puntos en este Apertura 2016.

¿Cómo llegan?

Después de cinco jornadas previamente disputadas en el Apertura 2016, los dos equipos están en circunstancias diferentes, por un lado, la Jaiba Brava no ha soltado el último lugar de la tabla, pero una victoria este fin de semana lo catapulta moral y estadisticamente. Por su parte, el cuadro de José Luis Chávez está situada en la media tabla, en el octavo lugar con ocho puntos, en las últimas semanas, el cuadro norteño no ha logrado plasmar un triunfo pese los buenos momentos que han mostrado en la cancha.

Esta noche el equipo dirigido por Miguel García tendrá que hacer valer la localía, de lo contrario, en el peor de los escenarios pondría en serios aprietos su lugar en el banquillo tamaulipeco y otra semana más en el fondo de la tabla.

Nos espera un partido de suma importancia para ambos cuadros, pues ya transcurrió la tercera parte del torneo regular y principalmente los Jaibos no han gozado del triunfo por lo que es urgente una victoria. Por su parte, los Cimarrones quieren afianzarse en la parte alta desde ahora. La presión caerá sobre el equipo local quién se verá a la necesidad de sumar por la cuestión porcentual ya que cada punto perdido puede marcar su permanencia en Mayo.

Último enfrentamiento

Debido a que los tamaulipecos pasaron un buen rato en la segunda división y la recién incorporación de los Cimarrones al Ascenso MX, no se había dado un enfrentamiento entre ellos por lo que este duelo marcará el primer antecedente.

Hombres a seguir

Javier Que | La Jaiba Brava ha demostrado tener calidad y juventud, por lo que demuestran en cada juego. El juvenil de TM Fútbol Club será parte importante en el medio campo, su velocidad puede ser de gran peligro para los volantes y el lateral izquierdo, pues esa banda puede ser suya si no lo detienen en cada balón que pueda tener. A pesar de los malos resultados que ha tenido el cuadro de Tamaulipas, ha sido de los hombres destacados por la garra en cada pelota además de dar opciones de centros peligrosos.

Othoniel Arce| El experimentado delantero nacido en el Estado de México, es un gran aporte para el ataque del equipo, principalmente en los recambios, su aporte en velocidad y potencia en cada disparo son sus principales virtudes para generarle problemas a cualquier zaga defensiva, es un hombre de suma importancia para José Luis Chávez por lo que su actuación puede marcar diferencia.