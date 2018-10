El león volvió a rugir

W. Yarbrough, J. González, C. Guzmán, D. Novaretti, F. Navarro, A. Mejia, H. Burbano(80' Cuevas), L. Montes, E. Hernández, C. Valdéz(73' Rocha), M. Boselli.

León : W. Yarbrough, J. González, C. Guzmán, D. Novaretti, F. Navarro, A. Mejia, H. Burbano(80' Cuevas), L. Montes, E. Hernández, C. Valdéz(73' Rocha), M. Boselli.

¡Gracias por seguir el minuto a minuto del encuntro, en un momento más tendrán las reacciones y el resumen del encuentro!

Gallos pierde el invicto en este torneo.

90+4' Termina el partido, León gana su primer partido del torneo 2-1.

90+3' Falta de Gómez, se la vuelve a perdonar el árbitro.

90+2 Vucetich reclama porque González hace tiempo y se tira en el medio campo.

90+1 Carlos Gúzman manda centro a Boselli, pero este pierde la más clara.

90+1 Tiro de banda de León.

90' Se cumple el tiempo reglamnetario, se agregan cuatro minutos.

89' Tiro de esquina a favor de Gallos ultima oportunidad.

88' León busca el tercero, pero Gallos no deja de presionar.

86' Balazo de Bornstein que pasa por un lado de la portería de Yarbrough.

86' Tiro de esquina a favor de Gallos.

85' Falta de Mejia y Gallos tiene oportunidad.

84' Falta de Gómez de nueva cuenta y la banca de León pide la tarjeta.

83' La porra de Gallos Blancos se hace presente en la tribuna del Nou Camp

80' Cambio de León, sale Burbano, entra Cuevas.

78' Fuera de lugar de Noriega y se detien la jugada.

78' Falta de Burbano sobre Fierro.

78' Tiro de Novaretti que va a las manos de Volpi directamente.

76' Falta de Zamorano, la pelota es de León.

73' Cambio de León, sale Valdéz, entra Rocha.

72' Tiro de esquina que va a pies de Sanvezzo, que alcanza a rescatar Yarbrough en la linea de meta.

71' Tiro de Montes que pasa por arriba de la portería de Volpi, de nuevo perdona León.

70' Golpe de Gómez a Montes, pero el árbitro no marca la falta.

69' Cambio de Gallos, sale Rubio, entra Zamorano.

67' Noriega por la banda se acerca a la portería verde, pero Navarro lo detiene.

66' Tiro libre de Gallos, Camilo Sanvezzo cerca de empatar los cartones.

65' Amarilla para Alexander Mejia de León.

62' Elías Hernández de nueva cuenta tira a portería pero su balón va por arriba de Volpi.

62' Tiro de portería albiazul.

61' Cambio de Gallos, sale Cardozo, entra Camilo Sanvezzo.

60' ¡Cerca Hernández de hacer el tercero, pero se cruza Montes y evita el gol!.

59' Burbano pelea la pelota hasta el centro del área para Hernández, pero la pierde.

58' Barrida limpia de Gómez a Montes, en la tribuna piden tarjeta.

55' Neri Cardozo le pega a Valdéz, pero no lo ve el árbitro.

54' Fuera de lugar de Novaretti.

52' Gran jugada de Montes y Boselli que le da el pase al argentino para anotar el segundo.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOLAZO de Boselli, para darle el segundo a León.

51' Tiro de Burbano desde fuera del área que cae en las manos de Volpi, León quiere el segundo.

50' El árbitro central habla con el comisario, junto con Martínez y Boselli por los objetos lanzados a la cancha.

49' Servisio de Novaretti a Burbano que pasa a Boselli pero este no llega, primer jugada de peligro de León.

48' Se detiene un momento el encuentro por objeto lanzado a la cancha al aportería de Volpi.

47' Gallos salió despierto a la segunda parte, ha ganado varios palones.

46' Golpe de Neri Cardozo a Navarro, dentro del área de Volpi, el árbitro no maraca falta.

45' Inicia el encuentro, entre León y Gallos Blancos.

Los equipos ya salen al terreno de juego para la segunda mitad.

46' Se termina la primer mitad del encuentro, León y Gallos empatan a uno con goles de Boselli y Bornstein.

46' Disparo de Gallos que detiene a una mano Yarbrough.

45' Se cumple el tiempo reglamentario, se añade un minuto más.

44' Servisio de Noriega, pero se pierde en la zona de peligro leones.

43' Jaime Gómez busca recuperar balones en el medio campo.

40' Amarilla para Guzmán por la entrada a Rubio.

40' Amonestación para Neri Cardozo por reclamar.

40' Duro golpe entre Guzmán y Rubio, no entran las asistencias.

39' Centro de Cardozo, que devía Forlín y alcanza a tocar Bornstein y encuentra el primero para Gallos.

38' ¡GOOOOOOOOOOOOL de Gallos!

37' Servicio de Hernández que manda por arriba de la portería de Volpi.

36' Tiro de portería de León.

35' Neri Cardozo manda centro pero no encuentra compañero y deja ir una importante.

34' Burbano manda tiro a Boselli, pero pega mal y el balón cae en manos de Volpi, Gallos se salva del segundo.

33' Gallos sigue en busca del primero.

32' Guzmán sale lesionado, pero ya entra al terreno de juego.

31' Cerca Burbano del segundo, pero Corral detiene el tiro del leones.

30' Media hora del encuentro y lo va gannado León desde el minuto 18 con gol de Boselli.

28' Disparo de Guzmán que va por arriba de la portería de Volpi.

27' Querétaro pierde balónes cerca de llegar a la zona de peligro verdiblanca.

26' Gallos Blancos comienza a desesperarse por no encontrar el gol del empate.

25' Burbano manda centro, pero lo desvía Martínez, se salva Gallos del segundo.

23' Montes manda trallazo que pega en el travesaño.

22' Centro de Cardozo a Sepúlveda, pero este lo manda a la tribuna.

21' De nueva cuenta Boselli se acerca, pero el balón es muy largo.

20' León sigue presionando en el medio campo para no dar espacios a Querétaro.

19' Centro de Hernández, que toma Boselli y hace el primer gol de la noche, un respiro para Tena.

18' ¡GOOOOOOOOOOOOL de León!

18' Boselli de nueva cuenta disputa un balón en el área chica, pero el esférico termina rebotando en Forlín y no marcan tiro de esquina.

17' León sigue atacando en el medio campo.

16' Boselli manda tiro pero le pega con mucha fuerza yy pasa cerca de la portería de Volpi.

15' Sepúlveda cerca de dar el primero, pero le gana Yarbrough.

14' Tiro de Navarro que entra a Navarro, pero detiene en el aire Volpi.

13' León busca por la banda llegar a la zona de Volpi.

12' Tiro de portería de León.

11' Gallos busca acomodarse en el medio campo, pero Villa empuja a González.

10' Tiro de Burbano que alcanza a detener Volpi, primer tiro de León peligroso.

9' Balón parado de Gallos, que Cardozo manda a Villa pero no lo alcanza.

8' Tiro de portería leones.

7' Golpe de León que Volpi saca a dos puños.

7' Hernández cae lesionado, sin problema regresa.

5' Golpe de Montes a Noriega, el árbitro no amonesta.

León tiene control en el medio campo.

4' Tiro libre de León, tiro de González que va a manos de Volpi sin peligro.

3' Primer disparo peligroso de Neri Cardozo, Yarbrough la detiene a dos manos.

2' León inicia el encuentro con presión en el medio campo.

1' Inicia el encuentro entre León y Gallos Blancos, partido correspondiente a la jornada seis del Apertura 2016.

Once que presenta GallosBlancos: T. Volpi, ,J. Forlín, G. Corral, M. Martínez, J. Bornstein, L. Noriega, J. Goméz, N. CArdozo, P. Rubio, Á. Sepúlveda, E. Villa.

Este es el once con el que se presenta León: W. Yarbrough, J. González, C. Guzmán, D. Novaretti, F. Navarro, A. Mejia, H. Burbano, L. Montes, E. Hernández, C. Valdez, M. Boselli.

Hoy es un sábado de fiesta en León, pues el club está cumpliendo 72 años de fundación.

Aproximadamente 300 personas viajaron a León desde Querétaro para el encuentro de la sexta jornada.

Los encuentros de Sub 17 y Sub 20, fueron suspendidos por lluvia.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del León - Querétaro , además de la más reciente información que surja desde el Estadio Nou Camp. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

"Es importantísimo ganar porque la afición lo pide, ya piensan en que vamos a perder y son cuestiones nos duelen, así que esperamos sacar un buen resultado y seguir adelante, es una necesidad", declaró Elías Hernández acerca de la mala racha que lleva León.

Camilo Sanvezzo declaró previo al partido ante León: "Sabemos de la necesidad que tiene el León, por eso tenemos que ir con todo".

La última confrontación entre La Fiera y los emplumados en los León - Querétaro , los comandados por Vucetich sufrieron un descalabro de dos a cero.

El partido se disputará en el Estadio Nou Camp, cn capacidad de 31,297 personas.

Por parte del conjunto albiazul, Emanuel 'Tito' Villa es el jugador a seguir, quien buscará incrementar su buena racha con tres tantos en lo que va del torneo.

Foto: Lore Solórzano | VAVEL México

Hay que poner especial atención en Mauro Boselli, por parte de la Fiera, jugador delantero que aún no ha logrado consolidarse con el gol, por lo cual buscará de todas las formas posibles anotar.

Foto: Twitter

En los últimos partidos entre León y el Querétaro, donde Gallos ha estado de visita en el Nou Camp, los emplumados han tenido un empate, una derrota y una victoria.

La escuadra al mando de Vucetich, buscará seguir con su buena racha y hacerle más daño a un León que aun no logra despegar.

El conjunto de Gallos Blancos, no podría encontrarse en mejor momento, sumando tres empates y dos victorias, teniendo el mejor arranque en su historia.

León se encuentra en el último lugar de la tabla general. El equipo de León recibe al Querétaro con sólo un empate en lo que va del Apertura 2016, por lo que bucará hacerle daño al gallo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido León - Querétaro , correspondiente a la Jornada 2 del torneo Apertura 2016 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nou Camp a partir de las 19:06 horas.