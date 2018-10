Listo el equipo de Antonio Mohamed para enfrentar a Pumas

Monterrey cerró filas y se declaró listo para encarar un compromiso más dentro del Apertura 2016. Este domingo el conjunto regio va por los tres puntos en la casa de los Pumas, lugar que no le sienta nada bien estadísticamente hablando a los albiazules.

Antonio Mohamed, timonel de Rayados, habló en conferencia de prensa previo al choque ante los capitalinos: “Físicamente estamos bien, llegamos muy bien, el único que no puede jugar es Jonathan Orozco”, recordando que tras el enfrentamiento ante el Árabe Unido de Panamá, el arquero mexicano salió con molestias en el aductor, lo cual le impide regresar a la actividad de la Liga.

El ‘Turco’ no vio como complicado el tema de la regla 10/8: “Mañana (domingo) decidiremos quién no entra en esta convocatoria, cada uno sabe las reglas, lo tenemos que cumplir, no hay ningún problema”, agregando que el jugador que no sea considerado para el duelo ante los universitarios, verá actividad con el equipo Sub-20 para mantener ritmo.

‘Tony’ calificó el duelo ante los universitarios como un desafío importante, añadiendo que van a ir a proponer el partido para ser capaces de llevarse las tres unidades.

El tema de Yimmi Chará quién cumplió con las expectativas tras la ausencia de Dorlan Pabón por su participación en Juegos Olímpicos, no pasó desapercibido en las palabras del ‘Turco’: Dorlan (Pabón) va a jugar, Yimmi (Chará) lo hizon muy bien. Si (Edwin) Cardona, (Carlos) Sánchez no lo hacen bien, Yimmi entrará por uno de ellos, él hizo su trabajo y ya sabemos que nos puede rendir”.

Mohamed reiteró que el peor enemigo de Monterrey son ellos mismos y que esperara que no se repita la baja de intensidad que mostraron a mitad de semana en el torneo de Concachampions: “Lo único que me preocupa es mantener la intensidad del equipo, veremos si somos capaces como cuerpo técnico inculcarle eso al plantel”.