'Quick' Mendoza: "Dejamos todo en la cancha, pero no alcanzó"

Chiapas dejó escapar una gran oportunidad de sacar tres puntos frente a Monarcas Morelia al ir arriba en el marcador faltando diez minutos de partido y terminar sucumbiendo ante los goles de Cuero y Ruidiaz.

El atacante Luis Ángel Mendoza, reconoció que el resultado no es para nada favorable para el club, y que el descuidarse en ciertas jugadas les costó lo que hubiera sido un gran resultado en la cancha del Estadio Morelos.

"Es un resultado que no nos beneficia nada. Dejamos todo en la cancha, pero no nos alcanzó, tuvimos descuidos y nos dieron la vuelta el marcador", dijo.

El 'Quick' también señaló que deben enfocarse en saber manejar los resultados y controlar los encuentros, pues Jaguares se adelantó en el marcador en dos ocasiones y aun así terminó perdiendo.

"Tenemos que trabajar más en estar concentrados en los últimos minutos, saber controlar el partido, porque dos veces íbamos ganando y nos alcanzan a dar la vuelta", comentó.

Tras solo obtener cuatro puntos debido a un triunfo, un empate y cuatro derrotas en este Apertura 2016, el tema de la porcentual empieza a tomar más fuerza en Chiapas y dicha presión empieza a aumentar, aunque para Mendoza hay mas presión por obtener una victoria.

"No hay tanta presión por la tabla, sino de no poder conseguir triunfos, solo tenemos uno, y creo que esa es la presión. Tenemos que ganar ya en casa y como visitante porque si no, nos vamos a alejar de la zona de clasificación y vamos a meternos a la tabla de la porcentual", finalizó.