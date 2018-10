Antonio Mohamed: "Tenemos que replanteranos cosas"

Goleados y con una semana para el olvido, Rayados cayó con marcador de 5-2 frente a los Pumas en CU en duelo correspondiente a la fecha 6 del torneo de Apertura 2016.

Antonio Mohamed compareció en conferencia de prensa para hablar sobre la terrible exhibición de su equipo en territorio capitalino.

“Fuimos un equipo que no supo defender, nos hicieron mucho daño en los contragolpes, al defender no lo hicimos nada bien, por eso recibimos cinco goles. Tenemos que replantearnos cosas si queremos aspirar a algo”.

Sobre lo ocurrido en su último par de partidos donde han recibido ocho anotaciones por parte del Árabe Unido en Concachampions y ante los universitarios en Liga, el ‘Turco’ dijo no sentirse preocupado.

“Está claro que en la zona defensiva no lo estamos haciendo bien y en ofensiva tampoco, un equipo que genera doce opciones de gol, solo hizo tres, eso está claro y es mi responsabilidad”.

Para ‘Tony’ la cara mostrada por Monterrey en el primer tiempo no corresponde a lo que es el club y dijo que no puede suceder ese tipo de cosas: “El rival nunca te dominó, hay dos errores muy marcados nuestros. No fuimos inteligentes para podernos agrupar y ser un equipo más compacto”.

Mohamed consideró que sus jugadores son muy maduros y que ellos saben quién jugó bien y quien lo hizo mal, además dejó en claro que en la semana ese tema se hablará internamente.

“Trataremos de hablar, modificar para que el equipo no reciba goles, eso es lo importante”, cerrando con la negación de hablar individualmente de su equipo, puesto que fue cuestionado por la actuación del colombiano Edwin Cardona.

Rayados se quedó con ocho unidades en la campaña y ahora tendrán que meterse a la casa del actual campeón del futbol mexicano, los Tuzos del Pachuca, para que se viva una reedición de la última final del balompié nacional.