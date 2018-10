Brayan Angulo: "Quedamos muy jodidos por la derrota"

Los Jaguares de Chiapas cayeron en su visita a Michoacán por descuidos en los últimos minutos, resultado tras el cual, se hunde más en la tabla general del Apertura 2016 y se acerca a la quema porcentual al haber concluido el primer tercio de partidos de este torneo.

Al finalizar el encuentro, el defensor ecuatoriano, Brayan Angulo, aseguró que la derrota pegó anímicamente al grupo, pues tenían el duelo en las manos apenas a unos minutos que concluyera el mismo: "Quedamos muy jodidos, muy tristes, muy enfadados, porque el partido estaba controlado a diez minutos que terminara el partido y no podemos permitir que nos hagan dos goles de la manera que los hicieron y menos al final del partido".

Asimismo, el zaguero ecuatoriano mencionó cuál será el punto a trabajar esta semana previo al encuentro que sostendrán ante Puebla el próximo domingo: "Estamos fallando en errores puntuales y tenemos que corregir eso. Tenemos que cerrar de mejor manera los partidos, porque perdemos por la mínima diferencia o en los últimos minutos y al final, esos puntos son los que te van a hacer falta".

Angulo, quien ha disputado los últimos cuatro partidos del cuadro felino como titular, recalcó el buen juego que ha tenido el equipo en el arranque del torneo, aunque sabe que eso quedará en segundo plano si los resultados no llegan: "No podemos estar satisfechos porque no estamos sumando de a tres y queremos cosechar victorias. Sabemos que estamos trabajando bien, pero no está siendo suficiente así que tenemos que seguir trabajando".

Finalmente, Angulo León negó rotundamente que un cambio de entrenador en el club sea la solución para que el equipo chiapaneco retome el camino de triunfos: "El Profe está muy bien y nosotros creemos en lo que hacemos. A nivel colectivo estamos dando la cara en todos los campos y creemos en el sistema del Profe".