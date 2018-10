Oliver Ortíz: "En casa no podemos regalar nada"

Después del empate a un gol en casa de Venados de Mérida, el conjunto sinaloense, Dorados, regresó a la actividad la tarde de este lunes en las instalaciones del Estadio Banorte, donde previo al entrenamiento jugadores atendieron a los medios de comunicación.

Fue Oliver Ortíz defensa del conjunto áureo, el primero en salir a la sala de prensa, comentando que el encuentro de la sexta jornada ya quedó atrás y se encuentran enfocados en recibir a Coras de Tepic el próximo sábado.

“Estamos mentalizados en el partido que es Coras, sabemos que el partido pasado no fue uno de los mejores partidos que tuvimos aquí en casa, sin embargo los primero dos fueron buenos partidos y esperamos regresar a lo que hicimos, las cosas que dejamos de hacer volverlas a trabajar, mejorarlas y que el partido contra Coras sea un buen partido”, comentó el zaguero de 23 años.

Respecto a los resultados obtenidos en calidad de visitante, Ortíz Sandoval comentó que los empates también son buenos pues han logrado sumar en los partidos fuera de casa, pero buscarán no dejar ir más puntos en la justa.

“De visita yo creo que hemos hecho las cosas bien porque hemos tenido la oportunidad de sacar los tres puntos, sin embargo no se ha podido, lo importante es que no hemos perdido, en casa lo importante es no volver a perder, no volver a regalar puntos que van a ser importantes a la larga y de visita tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles”, aseguró.

Algo que ha caracterizado al cuadro al mando de Gabriel Caballero es la autocrítica que cada uno de los jugadores hace de sí mismo y en colectivo, por lo que dorsal número 50 aseguró que continuarán trabajando esos detalles que les han hecho perder el invicto en casa y no lograr sumar de a tres de visita.

“Vamos a trabajar en los aspectos que nos han estado fallando, los pequeños detalles que nos han costado en los últimos partidos. Ahora que jugamos de visita, que no hicimos las cosas tan bien y en casa no podemos regalar nada, sabemos que contamos con el apoyo de la afición y esperamos regalarle los tres puntos aquí en casa”, dijo.

Al cuestionarle si el tropiezo en casa ante Potros y los empates de visita afectan al equipo anímicamente o solo es una racha por la que pasa el “Gran Pez”, Oliver afirmó que son solo distracciones que buscan ya no tener en los próximos cotejos.

“Yo creo que simplemente las cosas han sido tal vez un pequeño detalle una distracción pero no pasa por un estado anímico, yo creo que todos estamos preparándonos de buena manera para sacar los resultados y una distracción es lo que al final tal vez nos resta puntos”.

Asimismo, hizo una invitación a la afición sinaloense para que continúen apoyando al conjunto asistiendo al estadio y se comprometió a hacer las cosas bien para regalarles otro triunfo en la cancha del Estadio Banorte.

“Que sigan confiando, el partido contra Potros fue un partido no tan bueno pero sé que vamos a seguir haciendo las cosas bien en casa y esperamos que salgamos con los tres puntos y que la afición confíe en nosotros que vamos a dar un buen papel”, concluyó.

Dorados de Sinaloa estará entrenando este lunes a las 7:00 horas en las instalaciones de un parque recreativo a las afueras de la ciudad de Culiacán.