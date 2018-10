Gaspar Servio: "Estamos con muchas ganas de mejorar"

Dorados de Sinaloa regresó este lunes por la tarde a sus trabajos de preparación en la cancha del Estadio Banorte, luego de haber registrado un empate en condición de visitante ante los Venados de Yucatán el pasado fin de semana en el encuentro correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2016 del Ascenso MX.

Gaspar Servio atendió a los medios de comunicación, mostrándose autocritico ante la situación que atraviesa el conjunto sinaloense desde las últimas semanas, donde quedó fuera de toda posibilidad dentro del certamen copero y ha bajado hasta la séptima posición de la tabla general de la división de plata.

“La verdad es que venimos de unos partidos donde ha caído el rendimiento. Tengo que mejorar en lo personal, hacer una autocrítica en lo grupal, sabemos que no estamos siendo el equipo que comenzó en el campeonato, cometemos errores propios como el que no estamos terminando con once o con goles que no nos tienen que convertir. Recién comienza el campeonato e intentaremos terminar lo más arriba posible para entrar a la liguilla”, señaló.

Más allá de los puntos que han quedado atrás en estas últimas jornadas, el guardameta argentino espera que los errores se puedan solucionar lo más pronto posible para no salir de la zona de clasificación y mostrar un mejor fútbol dentro del terreno de juego en el siguiente encuentro.

“Lo importantes es que los errores se están cometiendo a principio de campeonato, esperamos tener el tiempo posible para corregirlo y que podamos ingresar en la liguilla. Estamos con muchas ganas de mejorar, es un grupo que tiene mucha autocrítica y va corregir los errores, así que trataremos que el fin de semana se muestre otro equipo”, comentó.

Para finalizar, el camiseta #51 del equipo de Sinaloa aseguró que cuentan con un grupo muy capaz, encabezado por su compatriota Gabriel Caballero, esperando poder salir de este mal paso cuando reciban el próximo sábado a los Coras de Tepic.

“Somos el mismo equipo, por ahí con algunos errores de más, pero trataremos de seguir mejorando, tenemos un director técnico muy capaz, que nos explica los errores y nosotros sabemos lo que tenemos que corregir. Estamos ante una oportunidad muy linda, viene un rival que está entrando a la liguilla y trataremos demostrar que podemos pelear”, terminó.