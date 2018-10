Hachen niega desconfianza en Dorados

Dorados de Sinaloa regresó este lunes a sus trabajos de preparación en la cancha del Estadio Banorte, luego de haber registrado un empate en condición de visitante ante los Venados de Yucatán el pasado fin de semana en el encuentro correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2016 del Ascenso MX.

Gabriel Hachen habló con los medios de comunicación sobre la baja que han tenido en estas últimas semanas, donde pasaron de estar en lo más alto de la tabla general hasta caer a la séptima posición, esperando mostrar este sábado una mejor versión para dejar atrás todo eso.

“Estamos arrancando la semana en busca de esa victoria que tanto nos hace falta. En lo personal me siento bien, más allá de ese partido donde no pude estar por la expulsión, me vino bien jugar la copa para agarrar ritmo. Hablando del partido pasado, hay muchas cosas por corregir, mucha autocrítica de parte nuestra y esperamos trabajar a fondo para llegar bien al partido del fin de semana”, comentó.

El delantero argentino negó que el perder el invicto dentro del campeonato haya generado desconfianza en el grupo, destacando que todos los partidos en la categoría de ascenso son muy diferentes, por la propuesta de los demás equipos y las visitas a canchas que son complicadas.

“No es desconfianza, esto es parte de la misma división, hay que acostumbrarse, no es fácil, hay que trabajar mucho. No podemos ganar todos los partidos cinco a cero, habrá partidos que tengamos que trabajar, correr todos los noventa minutos y que no serán fáciles. Hay que acostumbrarnos al entorno, a las canchas, jugar de local o visitante”, señaló.

El jugador nacido en Rosario, Argentina considera que será un partido abierto frente a los Coras de Tepic, quienes están dos escalones arriba del conjunto sinaloense en la tabla con once unidades.

“Creo que al ser Coras un equipo más protagonista va a haber más espacios, nos va permitir a nosotros llevar a cabo nuestro juego, al menos el que habíamos venido mostrando en las primeras fechas. Es lo que creo, no sé cómo vendrán ellos a jugarnos acá, espero que sea así y sea un partido abierto”, terminó.