¿Cómo marchan las inferiores del Puebla hasta el momento?

En su último partido, las categorías Sub 20 y Sub 17 del Puebla perdieron ante América por marcador de 2-1, mientras que los juveniles Sub 15 cayeron por la mínima como local frente Veracruz. Una serie de marcadores que invitan al aficionado poblano a preguntarse: ¿cómo van las divisiones inferiores?.

Luego de 5 encuentros disputados, el común denominador entre las 3 categorías juveniles de la Franja (Sub 20, Sub 17 y Sub 15) es que ninguna ocupa un lugar mayor al doceavo de su respectiva tabla general, cosa que también se cumple con el primer equipo.

Puebla Sub 20, que como cantera inmediata de los camoteros afecta de alguna manera al primer equipo se posiciona luego de 5 jornadas en el lugar 15 de la clasificación. Los dirigidos por Ricardo Carbajal solo han obtenido 2 puntos de 15 posibles, ubicándose solo por encima de Santos y Jaguares en la parte más baja de la tabla general.

Puebla Sub 17, por su parte no ha obtenido mucho mejores resultados que su versión Sub 20. Los hombres de Fernando Martínez han cosechado solo 3 puntos en 5 partidos, ocupando así el lugar 12 de la clasificación en esta categoría.

Puebla Sub 15 que viene de una derrota ante Veracruz, líder del certamen, se mantiene sobre la misma línea que su similar Sub 17, ubicándose como lugar número 12 en la tabla general. La puntuación de la categoría más joven de la Franja es apenas una unidad superior al número de partidos disputados; 6 puntos en 5 encuentros para los dirigidos por Joaquín Jiménez.

Desde hace ya tiempo las fuerzas básicas no han sido la principal apuesta, ni mucho menos del Puebla. Cosa que se refleja en la mínima o nula cantidad de jugadores que debutan los camoteros por temporada, y en la falta de seguimiento que llegan a tener aquellos que sí lo logran. Las divisiones inferiores de cada equipo son un claro indicador de la planeación a largo plazo de la institución. El Puebla carece de un proyecto sólido en fuerzas básicas.