Puebla y Querétaro cierran la fase de grupos con empate

Querétaro : E. Hernández, D. Escalante, B. Hernández, V. Milke, R. Peña, N. Domínguez, M. Osuna, E. Benítez, A. Zamorano, C. Fierro(Yrizar, min. 78), C. Sanvezzo (Cortizo, min. 86).

Puebla : Juan de Dios Ibarra, A. Cortés, P. Araujo, D. Schmidt, S. Pérez, P. Miguez, D. Toledo, C. Gutiérrez (Armas, min. 69), M. Cejas (Alustiza, min. 58), J. Amione, F. Arizala (E. Pérez, min. 92).

20:55. Muchas gracias por seguir la retransmisión del partido Puebla - Querétaro desde VAVEL México. en unos minutos podrán leer la crónica así como todo lo que ocurra dentro del futbol mexicano. Que pasen una muy buena noche. Reciban un fuerte abrazo de gol.

20:54. Puebla y Querétaro empatan en el segundo encuentro que disputaron en la fase de grupos de la Copa MX con el pase seguro para ambos equipos.

90' Tiempo cumplido desde Puebla y parece que el partido terminará en empate.

89' Tarjeta roja | Jerónimo Amione se barre inoportunamente con los tachones por delante y es expulsado del encuentro a pesar del gran juego.

88' Alustiza filtra pra Orrantia y Hernández juega su área para evitar el mano a mano.

86' Cambio de Querétaro | Sale Camilo Sanvezzo e ingresa Jordi Cortizo.

85' Tiro libre a favor de Querétaro; Osuna será el encargado de ejecutar el cobro.

84' Puebla domina el esférico en los últimos minutos sin poner en riesgo la cabaña de Hernández.

80' Intento de chilena dentro del área de Querétaro que termina en falta a favor de los locales.

78' Cambio de Querétaro | Sale Carlos Fierro e ingresa Yrizar.

76' Disparo de Puebla que termina en las manos de Hernández.

73' Armas conecta con la cabeza y el remate se impacta en el poste.

71' Tiro libre a favor de Querétaro desde el vértice izquierdo del área.

69' Cambio de Puebla | Sale Gutiérrez y toma su lugar Armas.

68' Hernández no midió bien su arco y regala un tiro de esquina.

67' Osuna estrella un tiro en el palo y Benítez no logra capitalizar el contrarremate.

65' Pocas oportunidades de gol en los últimos diez minutos; Querétaro y Puebla han disminuído el ritmo de juego.

63' Balón largo para Sergio Pérez en la banda derecha.

61' Falta sobre Sanvezzo en tres cuartos de cancha que no duda en marcar Chacón.

60' Benítez y Sanvezzo llegan al área grande contra un defensa y el 'Pájaro' define por encima del larguero. Querétaro deja ir una buena oportunidad de irse al frente.

59' Sanvezzo intenta un tiro de larga distancia y no consigue darle dirección de portería al impacto.

58' Cambio de Puebla | Sale Mauro Cejas e ingresa Alustiza.

57' Remate de Domínguez en el rebote y un defensor mete valientemente la cabeza para evitar la voltereta.

56' Sanvezzo dispara y el tiro termina desviado por la barrera.

55' Falta sobre Sanvezzo en el pabellón del área; tiro libre para Querétaro.

54' Sanvezzo encuentra un rebote dentro del área y saca un disparo que contiene con ambas manos Ibarra. Querétaro busca aprovechar el momento anímico.

53' La defensa de Puebla se confunde y Zamorano cruza a Ibarra para empatar el marcador.

52' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE QUERÉTARO! ¡GOL DE ARMANZO ZAMORANO!

50' Primeros cinco minutos muy accidentados en el círculo central.

49' Cejas busca desbordar por la banda y le marcan mano en contra.

48' Querétaro monopoliza la posesión del esférico en los primeros minutos de la parte complementaria e intenta salir tocando.

47' Sergio Pérez corta un envío largo y gana saque de banda a favor de Puebla.

47' Falta ofensiva de Amione en un mano a mano con el central.

46' ¡Arrancaaaaaa el segundo tiempo desde Puebla!

45' Tiempo cumplido en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla gana al medio tiempo por la mínima ventaja al cuadro de Gallos Blancos.

42' Zamorano desborda por el centro del área, toca de vaselina para el 'Pájaro' Benítez y el botín izquierdo de Ibarra impide el empate antes del descanso. Querétaro mantiene la presión de tres cuartos de cancha al frente.

41' Pase filtrado para el 'Pájaro' Benítez que se escapa por la línea de fondo.

40' Tiro de esquina para Querétaro.

39' Querétaro empieza a hacerse de la posesión del esférico pero no consigue tocar a la puerta de Puebla.

38' Arizala intenta desde la banda izquierda y pierde contra dos jugadores de Gallos Blancos.

37' Fuera de lugar de Sanvezzo después de un pase a la espalda que lo dejaba sólo frente a Juan de Dios Ibarra.

35' Peña saca un servicio desde el costado derecho que termina en los pies de la zaga poblana.

33' Falta a favor de Puebla sobre Amione en la mitad del campo.

30' El gol revivió a ambos equipos y los espacios se encuentran con más facilidad dentro el terreno de juego.

28' Tiro de esquina que rechaza la defensa poblana.

27' Tiro de Sanvezzo que rebota en un defensor y termina en tiro de esquina.

26' Fuera de lugar del 'Pájaro' Benítez.

25' Falta de Mario Osuna.

24' Franco Arizala controla balón dentro del área y mete un disparo que Édgar Hernández logra atajar.

23' El cuadro queretano aún no logra adaptarse.

22' Jerónimo Amione resbala y no logra controlar el balón dentro del área rival.

21' Tiro de Toledo que pega en el travesaño, Amione aprovecha el rebote y mete un trallazo que termina en las redes queretanas.

21' GOOOOOOOOL del Puebla.

20' Falta de Franco Arizala sobre el 'Mono' Osuna.

19' Tiro de esquina del cuadro poblano que es rechazo por parte de la defensiva del Querétaro.

18' Ricardo Peña logra anteponerse ante un pase del conjunto poblano y manda a tiro de esquina.

17' Falta de Mario Osuna sobre Mauro Cejas.

16' Mario Osuna cobra tiro de esquina que no genera mayor peligro.

15' Gallos Blancos continua peleando.

14' Centro de Camilo Sanvezzo que termina en tiro de esquina.

13' Marcan mano de Camilo Sanvezzo y se pierde la oportunidad dentro del área del Puebla

12' Falta sobre Armando Zamorano que se cobra con rapidez

11' Puebla se mantiene dominando el partido, Gallos no logra mantener mucho tiempo el balón

10' La delantera queretana sigue sin poder pasar a la defensa poblana

9' Fuera de lugar de Carlos Fierro

8'Remate de Mario Osuna que vuelve a salir desviado

7' Centro de Armando Zaorano que rechaza la defensa poblana

6' Cobro de tiro libre directo por parte de Mario Osuna que pasa muy desviado de la portería de Ibarra

5' Falta de C. Gutiérrez sobre Carlos Fierro

4' Mauro Cejas filtra pase que la defensa queretana logra rechazar

3' Gallos Blancos intenta controlar y sobrepasar los tres cuartos de cancha, pero la defensa poblana está bien parada

2' Tiro a la portería de Carlos Gutiérrez que Édgar Hernández controla sin ningún problema

1' Inicia el encuentro entre Puebla y Querétaro, partido correspondiente a la última Jornada de la Copa MX

Gallos Blancos presenta este once titutar: E. Hernández, D. Escalante, B. Hernández, V. Milke, R. Peña, N. Domínguez, M. Osuna, E. Benítez, A. Zamorano, C. Fierro, C. Sanvezzo.

Este es el once inicial que presenta Puebla: Juan de Dios Ibarra, A. Cortés, P. Araujo, D. Schmidt, S. Pérez, P. Miguez, D. Toledo, C. Gutiérrez, M. Cejas, J. Amione, F. Arizala

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Puebla vs Querétaro, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Cuauhtémoc. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El encuentro se llevará a cabo en el recién remodelado Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, México.

Camilo Sanvezzo ya volvió a anotar y eso lo convierte en automático en el jugador VAVEL a seguir por su peligrosidad en el área y sus ganas de recuperar el nivel que tenía antes de las lesiones.

Atención a Jerónimo Amione, quien se encuentra en la busqueda de un lugar en el cuadro de Liga del técnico argentino y debe aprovechar los minutos que se le brinden en esta Copa.

Al término del partido del pasado sábado en contra de León, Vucetich salió muy molesto y declaró lo siguiente: "Uno no se va contento cuando pierdes de la forma en la que perdimos hoy, pero lo que deja tranquilo, es que el equipo está funcionando. Metimos en su cancha al León, ellos "canchearon" mucho y el árbitro les permitió el tiempo que quisieron, en ese aspecto creo que estamos tranquilos y trabajamos bien".

“No opino del arbitraje generalmente, pero hay una situación muy confusa con la expulsión de Schmidt. Es lo único que voy a decir”, declaró Ricardo Valiño al terminar el partido en contra de América.

En el primer partido de este certamen, los Camoteros visitaron a Gallos en la Corregidora y salieron con los tres puntos en un duelo en el que se disfrutaron de grande anotaciones.

En los 20 partidos anteriores entre estos dos equipos, los números favorecen a los de Ricardo Valiño; 11 victorias, tres empates y seis derrotas para el Puebla.

En su última salida de la Corregidora, los emplumados derrotaron dos goles a cero a los recien descendidos Dorados, aquel encuentro se vio marcado por un retraso a causa de un torrencial aguacero en Culiacán, Sinaloa.

Los Gallos Blancos de Querétaro llegan en igualdad de puntos con los locales y este será un encuentro vital para ubicarse mejor en la siguiente fase de la Copa MX.

En su último encuentro como local en este torneo, Puebla derrotó por marcador de 2-1 a los Dorados de Sinaloa.

La Franja del Puebla llega tras un gran partido en Liga MX, en el cual igualó a dos tantos con el América apenas el domingo, por lo que la cuestión física podría ser factor para los Camoteros.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Puebla - Querétaro , correspondiente a la 5ª jornada del Apertura 2016 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 19:00 horas.