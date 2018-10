Paulo Da Silva: "La intención es enracharse en la liga"

Tras golear a Lobos BUAP en la Copa, el conjunto escarlata buscará imponerse de nueva cuenta en el Estadio Alberto 'Chivo' Córdova este domingo cuando enfrentará a Monarcas Morelia, con el objetivo de seguir escalando en la tabla general.

“El equipo ayer tuvimos lapsos de muy buen fútbol, especialmente por ahí después de la expulsión, obviamente, pero también otra vez sufrimos los primeros 20 minutos, nos costó entrar en el partido, dimos chance de gol al rival que es cierto Talavera nuevamente pudo parar y después, se destaca lo positivo, que vamos de forma ascendente, hemos jugado bien con Veracruz por lapsos del segundo tiempo y no pudimos ganar, también con Jaguares por momentos jugamos bien pero necesitamos agarrar una seguidilla de dos, tres partidos, para poder estar peleando los lugares que te ubican dentro de la liguilla, entonces este partido del domingo es fundamental para poder ganar y después tener el receso de la fecha FIFA”, dijo Paulo Da Silva.

Hablando sobre el conjunto purépecha, dijo: “Morelia es un equipo que juega bien, está bien posicionado en la tabla, conocemos a los equipos del profesor Meza, siempre son protagonistas, juegan bien, también me da gusto con él que no haya pasado más que un susto lo de que tuvo que ir a internarse; le deseamos lo mejor y repito, Morelia es un equipo muy competitivo, pero nosotros necesitamos los puntos y también necesitamos ganar para meternos en el grupo selecto de los ocho para entrar a la liguilla”.

El Deportivo Toluca seguirá jugando en la cancha de la UAEM, por ello quieren obtener un resultado positivo el próximo domingo: “De a poco nos estamos adaptando a la cancha de Potros, creo que por momentos sufrimos también y los equipos rivales también sufren; entonces, creo que no tenemos excusa, es una cancha muy acogedora, la afición nos ha apoyado y seguramente será nuestra casa por algún tiempo más porque al Nemesio Diez todavía le falta y lo mejor es que esté para el Centenario, así que en lo personal no me preocupa jugar ahí porque prácticamente somos locales porque la gente nos ha apoyado y lo ha hecho de buena forma”.

“Tenemos que seguir en el mismo plan, tratar de sacarle el balón al rival, tratar de presionar bien arriba y no cometer errores, porque Morelia es un equipo que juega bien y es un equipo que tiene gol, entonces a los equipos que tienen gol, lo más importante es tratar de reducir el margen de error y no cometer ninguno porque ellos lo aprovechan y lo aprovechan bien, ya lo han demostrado el sábado pasado ante Jaguares, que por más que iban perdiendo siempre buscó el arco rival y al final se encontró con tres goles y le dio para ganar un partido vibrante”, agregó.

Enfrentar a Enrique Meza siempre será especial para el el defensa, quien dijo: “Al profesor Meza siempre lo he dicho, es uno de los mejores entrenadores que he tenido, una gran personal, es alguien que le hace mucho bien al futbol porque la mejor manera de ver el fútbol es ser una gran persona y él lo ha demostrado a lo largo de mucho tiempo dirigiendo; aquí en Toluca ha dejado enseñanzas imborrables, ha ganado títulos y el don de gente, por eso siempre le deseamos éxito y seguramente lo va a tener”.