Aldo Rocha, dolido por su lesión

El Club León retomó la confianza después del partido en contra de los Gallos del Querétaro, así es como lo hizo saber el mediocampista esmeralda, Aldo Rocha, que menciona que ya les hacía falta un resultado positivo para salir de esa mala racha que los aquejaba.

“La verdad es que el sábado retomamos mucha confianza y fue un partido muy importante para nosotros, porque no veníamos haciendo bien las cosas; gracias a Dios se sacó el resultado, entonces con esa confianza vamos a enfrentar a Santos”, dijo.

Ya hablando en lo personal, Rocha aclaró que aún no está al cien por ciento para jugar, pero no descarta la posibilidad de llegar bien en contra de los laguneros.

“La verdad es que todavía no me siento al cien pero me siento bien, vamos de menos a más pues es una lesión de esas ‘jodidas’ que molestan mucho, pero al fin al cabo vamos trabajando bien y esperemos llegar bien para el domingo si el profe nos tiene considerados”.

Asimismo, Aldo se mostró positivo para el próximo partido en contra de Santos, el cual dice que será un cotejo bastante cerrado por la necesidad de puntos de ambos equipos.

“Va a ser un partido muy cerrado porque los dos necesitamos de resultados, pero nosotros vamos a encararlo de nuestra mejor manera, nuestro futbol y sacar el resultado allá”.

Ya para finalizar, el dorsal 29 esmeralda, retomó su situación personal, en la cual mencionó que sí le afecta mentalmente la lesión pero seguirá trabajando por mejorar y regresar a la titularidad.

“La verdad que sí me cuesta mucho en lo mentalmente, tenemos buenos compañeros, se incorporó Mejía, está el Recodo, que son muy buenos jugadores en los cuales yo me siento tranquilo porque sé que hacen su trabajo bien en eso, pero en lo personal sí me cuesta mentalmente, porque yo venía jugando y una lesión, dejarte afuera, sí es muy triste para mí, vamos a trabajar más duro y a luchar por ese lugar”, finalizó.