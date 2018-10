Previa Xolos vs Pumas: duelo explosivo en la frontera

Seis jornadas se han ido y con ellas, las intenciones y alcances de muchos equipos comienzan a sobresalir. Tijuana y Pumas, con métodos distintos, han sabido colocarse en la parte alta de la tabla ratificando el trabajo de sus entrenadores, quienes hasta antes del inicio del torneo, generaban más dudas que certezas a sus respectivas aficiones.

El Xolo empiojado

Miguel Herrera ha demostrado que tan sólo necesitaba apuntalar el plantel de Xolos y acomplarlo bien a su estilo de juego para comenzar a obtener resultados. El Piojo se le ha impregnado al perro y lo ha convertido en un rival de mucho peligro que hasta el momento manda desde la punta de la tabla general, donde también presume ser de los cuadros más letales con 13 goles, situación que no es obra de la casualidad, pues el estilo explosivo y de rápida transición de Herrera, ya comienza a rendir frutos en la perrera del norte y a ser llamativo para el resto del país.

Viniendo de empatar a domicilio ante Necaxa, Tijuana querrá ratificar su condición de local inquebrantable, pues hasta el momento ha ganado los tres partidos disputados en dicha condición, destacando la goleada a Guadalajara. Sólo el triunfo le permitiría a los fronterizos continuar como líderes del torneo.

Pumas, Palencia y Rock & Roll

Por otro lado, el primer torneo como entrenado en Liga MX de Juan Francisco Palencia ha sido más fructífero de lo que muchos esperaban, cual rock ochentero, que comienza misterioso y tranquilo para explotar a mitad de la melodía. Cuestionado en los primeros partidos por el estilo de juego universitario, los Pumas lucen un juego cada vez mejor, esperando llegar al punto en que se nivele con su bonita playera. Once puntos en seis partidos no son números malos; sin embargo, el negrito en el arroz para el Gatillero está en encontrar la forma de hacer más sólida su defensa para no convertir en santo al Pikolín en cada partido.

Los felinos vienen de dar cátedra al goleal 5-3 a Monterrey en el campo de CU, por lo que con el ánimo a tope, buscarán tener en Tijuana el primer triunfo como visitantes del torneo, tras dos empates y una derrota ante Pachuca.

En Liga MX, estos equipos se han enfrentado en 10 ocasiones, con cuatro victorias para Tijuana, sumadas a tres empates y tres triunfos de Pumas. Cabe resaltar que en el pasado año futbolístico, los de la UNAM se impusieron en sus dos partidos ante Tijuana.

Hombres a seguir

Milton Caraglio fue de lo que logró salvarse de Dorados la campaña pasada. Ahora con Tijuana, busca demostrar su capacidad en el fútbol mexicano. Ante Pumas, será un referente importante para competir con los duros centrales universitarios y arrastar la marca para que los hombres veloces de Tijuana aprovechen los espacios.

El regreso de Pablo Barrera a la UNAM fue sumamente cuestionado. Sin embargo, si logra conectarse con el antiguo futbolista que era, puede ser una pieza vital para el ataque felino. Deberá hacer gala de su velocidad y desborde ante Xolos, que no cuenta con una defensa precisamente muy rápida.