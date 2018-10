Joaquín Beltrán: “Vamos a pelear los 2 torneos”

El pasado jueves los presidentes administrativos y deportivos de los Gallos Blancos de Querétaro, Arturo Villanueva y Joaquín Beltrán hicieron un balance de las primeras seis fechas del Apertura 2016. En el actual torneo el cuadro emplumado cuenta con un balance positivo al encontrarse en la novena posición con 2 juegos ganados, 3 empates y 1 derrota.

Van por los dos torneos.

Beltrán al ser cuestionado si la escuadra queretana estaba para pelear la Copa Corona MX y Liga Bancomer MX respondió lo siguiente: “Sin duda, el planteamiento del equipo es pelear los 2 torneos, en la Copa la idea es recibir el partido de Octavos de final en casa.”

También recalcó que ha sido importante la rotación que le ha dado Víctor Manuel Vucetich al equipo y la inclusión de los jóvenes canteranos: “Hoy tenemos un plantel con una gran competencia interna, se le ha dado oportunidades a Milke, Hernández y a Paolo Yrizar. Lo más importante es que Víctor ha sabido acomodarlos.”

Por su parte Arturo Villanueva polemizó con el arbitraje ya que siente que el arbitro fue imparcial con Querétaro ante Cruz Azul. Espera que la Comisión de arbitraje tome cartas en el asunto y ponga árbitros con capacidades para pitar en el máximo circuito: “Es importante que vayan creciendo y teniendo fogueo, pero no pueden pitar si no están listos… Equivocarse en una cancha es válido y común, no están bien las actitudes. Eso no lo toleramos.”

El mismo Villanueva mencionó que se trabaja en mejorar las instalaciones del CEGAR con la inclusión de una cafetería y distintas comodidades para jugadores inferiores y visitantes: “La semana siguiente inicia la primera piedra de la cafetería en el CEGAR, que es muy importante en nuestro proyecto porque está pensado darles dos comidas a nuestras distintas categorías para una correcta nutrición y desarrollo de nuestros canteranos. También queremos un par de vestidores más y baños para la gente que va a los partidos de Fuerzas Básicas”.

Se viene la Fecha FIFA.

Sobre la fecha FIFA, Beltrán mencionó: “Nos queremos hacer fuertes en casa y sacar buena cantidad de puntos antes del descanso de fecha FIFA. Ya tenemos un amistoso pactado ante Morelia el sábado 3 de septiembre en Querétaro”.

Al término de la conferencia fue presentada la nueva página web del Club que busca una mejor interacción entre la Prensa, los aficionados y el Club.