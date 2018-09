Las diez del zorro: Semana 7

Los zorros siguen invictos en el Jalisco, no obstante, por segunda jornada consecutiva no pudieron brindarle más alegrías a su gente. Después de ir ganando por 90 minutos, una jugada infantil en tiempo de compensación, dio oportunidad a la visita de empatar el partido vía penal; y así lo hicieron. A continuación repasamos lo que nos dejó el duelo contra los de la noria y el panorama que le espera a los del paradero

1. Seleccionados Rojinegros

Sin duda la sorpresa de la semana en la madriguera fue la inclusión de tres de sus jugadores en la convocatoria del tricolor. Rafael Márquez, Cándido Ramírez y Martín Barragán fueron solicitados por Juan Carlos Osorio, para disputar los últimos partidos de la eliminatoria mundialista frente a El Salvador y Honduras. Las lesiones de Oribe Peralta y Javier 'Chicharito' Hernández jugaron a favor de los nuevos seleccionados entre los que destaca Martín, quién de jugar, vestiría por primera vez el uniforme de su selección. Las convocatorias del colombiano normalmente han dado de que hablar. Jugadores como Martín Barragán e incluso el mismo Cándido parecieran no contar con los méritos suficientes para ser llamados, sin embargo, el actual estratega del tri , dejó claro que le importa más el momento de los jugadores, que su recorrido y el prestigio ganado a lo largo de su carrera.

2. Defensa Apuntalada

Como mencionamos aquí en semanas pasadas, la defensa la estaba pasando mal los últimos partidos, no se parecía nada a la que vimos a principió de campeonato. El fin de semana, contra un rival que a pesar de que no vive buenos momentos, cuenta con jugadores importantes y de experiencia, los centrales volvieron a demostrar su excelente orden y comunicación. Se nota la labor del Profe Cruz con José Madueña. Este parecía al principio el más débil de los zagueros pero partido a partido entiende más su función como lateral marcador, y a pesar de que no siempre retiene bien la marca, hace mejor sus recorridos y se habla más con los centrales.

Foto: quepasabulletin

3. De nuevo Jaine

Decir que la zaga mejoró no es para nada una falacia, sin embargo, lo de Jaine cada vez es más evidente. Existen muchos adjetivos para definir a este excelente prospecto de central, pero hasta ahora el que más se tiene en mente podría ser el de infantil. Y es que sus buenas actuaciones han sido manchadas por los pocos errores que comete en los partidos pero que tienden a costar caro. Probablemente el joven colombiano no ha cometido más de cinco errores en el torneo, pero los últimos tres han terminado en goles en contra, y más precisamente en puntos perdidos. Pases de cinco metros, jugadas sin peligro y falta de concentración no le han permitido ha Barreiro consolidarse como uno de los mejores centrales del campeonato. Para su fortuna la inexperiencia del jugador es la mayor causante de estos errores y seguramente jugando y trabajando se corregirán.

Foto: futboltotal

4. Falta manejo

Existen argumentos para defender que Atlas ha merecido más puntos de los que tiene actualmente, empero, en el pecado han encontrado la penitencia. Han sido tres partidos en los que Atlas se ha visto arriba en el marcador y superior a su rival (Toluca, Guadalajara, Cruz Azul) y no pueden mantener la ventaja. Los jugadores parecen no entender el ritmo y las exigencias de estos partidos, encuentros que solo hay que saber manejar para quedarse con los tres puntos. Incluso el partido de Puebla se complico demás por la mala lectura y manejo de juego que se dio al encuentro cuando Atlas se encontraba en ventaja. Ya son seis puntos los que ha perdido el equipo del profe Cruz tras llevar la ventaja. Puntos que más adelante podrían hacer la diferencia, pero sobre todo, estrategias que no han funcionado y no lo harán de se seguir por la misma línea. Si los zorros quieren meterse como serios candidatos al título, deberán jugar como tales.

5. Justo en el clavo

Hacía mucho tiempo que en Atlas no se veía un lateral que cumpliera con las labores ofensivas que implica la posición, pero es aún más lejana la ocasión en que un lateral rojinegro se entendiera tan bien con su extremo. Sin duda una de las facetas mas rescatables de lo que ha hecho el director técnico michoacano es la mancuerna entre Reyes y Cándido. La manera en que se combinan, se acompañan y el despliegue de ambos, ha hecho de la banda izquierda de los zorros su principal arma al ataque y por donde más opciones se han generado. A pesar de que Reyes aún no tiene el oficio de marcador, hay mucho tiempo para corregir y es más la virtud que se ha visto, que lo precario. Bien por ellos y por su técnico.

foto: Mediotiempo

6. Fortaleza en el coloso

Si existía algo en la era Boy que no gustaba a los aficionados, era el pobre desempeño de su equipo cuando jugaba de local. Ni las formas ni el resultado acompañaban a los zorros en su casa. La estrategia de Boy en su tercera etapa pasaba más por esperar al rival y matar a contragolpe y eso no agradaba a muchos. Ya son seis partidos seguidos en los que a pesar de que solo se han ganado dos de los seis, no se ha perdido y se ha jugado de manera propositivo, y los resultados no han reflejado el marcador. No es ningún misterio que la afición rojinegra antepone las formas antes del resultado, su historia lo refleja, de lo contrario no habría tantos seguidores actualmente. La gente va contenta a ver a su equipo y últimamente el equipo ha acompañado, es vital la confianza y el lazo que existe entre equipo y afición, hasta ahora, inquebrantable.

7. Casa Llena

Incorruptible sería el adjetivo que mejor califique la unión que existe por parte de la afición de Atlas con su equipo. En sus primeros cuatro partidos promedian más del 70% de la capacidad de su estadio. Al menos 35'000 aficionados han asistido a cada uno de los encuentros este Apertura 2016. Si tomamos en cuenta las asistencias del torneo anterior, en el que Atlas fue un total desastre y uno de los peores equipos del campeonato, y lo que va del actual, la gente de Atlas se posicionaria como la afición que más gente ha metido a su inmueble solo por detrás de los equipos de Monterrey. Sigue siendo increíble el apoyo por parte de los rojinegros sin importar las circunstancias.

Foto: futboltotal

8. ¿El "jefe" Boy?

Tomás Boy regresaría al Estadio Jalisco por segunda vez después de dejar el cargo técnico de los zorros. Durante el desarrollo del encuentro, no hubo mayor revuelo de su actuación, solo la afición recibiéndolo con abucheos mientras eran anunciadas las alineaciones. Sin embargo fue en conferencia de prensa lo que exalto las emociones. El 'Jefe' tuvo un protagonismo total ante los medios de comunicación. Un mano a mano con José Guadalupe Cruz resulto ser el desquite de Tomás. Excusándose en el planteamiento que tuvo Atlas en el encuentro, además de aclarar que él no escuchó ningún abucheo en su contra.

9. Cruz Azul

Un rival que venía a la alza después de conseguir su primera victoria ante Santos en la jornada 6 y también asegurar su pase a octavos de final en Copa MX. Pero el conjunto capitalino dejó mucho que desear en el terreno del Jalisco al solo tener una oportunidad de peligro en el primer lapso en los pies Jonathan Cristaldo, de ahí en más, los minutos posteriores se centró el ataque de la “Máquina” en centros sin algún destinatario en específico hasta que llegó la ocasión del penal en su favor. Muy pobre funcionamiento del equipo azul, sin intensidad, sin idea y por poco, sin gol.

Foto: futboltotal

10. En Frío

Oscar Ustari sigue a la par de lo que se le ha visto en el campeonato. Muy seguro por aire y las salidas, solo esa jugada en la que se desentiende de Barreiro podría manchar su actuación. Para esta fecha 7, los laterales José Madueña y Ricardo Reyes no se mostraron con la peligrosidad que nos tenían acostumbrados. Leiton y Jaine se mostraron muy bien en la marca de los dos ejes que tuvieron vs Cruz Azul, hasta que llegó el error infantil de Barreiro con un jalón de camiseta infantil para el penal.

El mediocampo tuvo una actuación muy equilibrada, en la contención. Luis 'Macue' Robles y Rafael Márquez volvieron a repetir como los hombres encargados de recuperar el balón. Rafa tuvo varios balones perdidos que fueron de peligro para la zaga rojinegra, salió de cambio en los últimos minutos por el desgaste que había realizado; Robles estuvo atento y controló a Bacca perfectamente. Flavio Santos estuvo gris en el campo y se salvó de una expulsión en fuerte barrida que cometió a Jorge Benítez.

Foto: futboltotal

Martín Barragán venía motivado por su llamado a Selección Nacional; pero el 'Gasolinero' parecía muy ansioso y las dos jugadas que tuvo para definir, no fueron resueltas de manera adecuada. Jefferson Duque sigue con la pólvora mojada, quedo evidenciado en un contragolpe que tuvo con Cándido y que no supo aprovechar. Ninguno de los cambios produjo algún cambio radical en la actitud y funcionamiento del equipo.