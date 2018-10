Federico Crivelli: "El día que me toque jugar, lo haré de la mejor manera"

Este martes, el arquero argentino, Federico Crivelli compareció en rueda de prensa al finalizar el entrenamiento que efectuaron este martes los Jaguares de Chiapas en el Estadio Víctor Manuel Reyna para comenzar a preparar el par de duelos que sostendrán ante Chivas la próxima semana.

El cancerbero oriundo de Buenos Aires aseguró que el equipo se encuentra golpeado anímicamente, pero buscarán revertir la situación: "El tema psicológico viene a raíz de lo que se ha dejado de hacer futbolísticamente, cuando no te salen las cosas, el cuerpo se manifiesta de diferente manera, hay nerviosismo, si el compañero no está fino y se te contagia. Tenemos que revertir ese contagio para que sea positivo".

"Hoy arrancamos intesamente un par de semanas donde buscaremos trabajar en específico los errores que se han cometido. Esperamos que estas semanas sirvan para volver a la confianza que el equipo tenía en las primeras fechas, yo creo que con un resultado positivo ante Chivas cambiará todo ya que esto depende únicamente de nosotros, los jugadores", mencionó Federico sobre la pausa que se tiene por la fecha FIFA.

Asimismo, reconoció que la disputa interna por el lugar titular en la portería lo tiene concentrado a dar lo mejor de si y estar listo para cuándo sea requerido: "Tranquilo. Sé que me tengo que ganar el lugar trabajando, siendo un gran compañero como lo he sido siempre. Llevaba 10 años en Argentina siendo titular y ahora me encuentro con esta situación de la cual siempre fui consciente. De a poco tengo que demostrar que estoy para jugar y la decisión viene del Profe, para cuando me toque jugar pueda hacerlo de la mejor manera".

Finalmente, Federico Javier mencionó las razones por las cuáles decidió venir al futbol mexicano: "Porque era un desafío importante, toda la vida jugué en Argentina y para los Argentinos venir acá es importante porque es un futbol lindo, que se vive de otra manera, tengo un desafío muy grande y espero que Dios me ayude a rendir de la misma manera que lo hice en Argentina".