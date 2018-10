Juan Cuevas: "Nos falta agarrar la idea del entrenador"

En León ya se empiezan a preparar para la jornada 8 de la Liga Bancomer MX, despúes de la semana de intenso trabajo ya al mandó de Javier Torrente, los esmeraldas esperan que el equipo tome forma y afrontar lo que se viene.

El delantero Juan Cuevas sabe que el equipo no ha dado lo que se esperaba, con Torrente los que no han tenido minutos tienen la oportunidad de convencer al estratega para así salir del bache en el que están metidos.

"Siempre que hay un cambio de técnico, todos los jugadores arrancan de cero, eso es bueno para fortalecer al equipo individualmente también, hay que demostrarle al entrenador que todos pueden jugar para que vea que podemos ayudar al equipo", expresó Cuevas.

Aún falta que los jugadores agarren la idea que quiere Torrente dentro del equipo, además el tema de la actitud puede ser lo que haga mejorar al plantel de 'La Fiera' de cara a su enfrentamiento contra Atlas.

"Llevamos pocos dias con él (entrenador) nos falta agarrar la idea que el pretende, los entrenamientos están siendo muy exigentes y creo que mientras pasen los dias vamos a ir captando las ideas que quiere el profe" explicó Juan.

Todos están conscientes de lo que le falta al equipo, además para Juan Cuevas el torneo de León ha sido verdaderamente malo y eso se vió reflejado con el cambió de timonel.

"Es un campeonato muy duro no estamos en la posición en la que queremos estar, siempre que hay un cambio de técnico siempre es malo, sabemos que es así, lo único que nos queda es venir a entrenar al cien", comentó Cuevas.

Atlas tiene jugadores importantes como Rafael Márquez, por lo que los panzas verdes no ven como un futbolista al que hay que ponerle una marca apretada en el compromiso del próximo fin de semana.

"Normalmente no nos fijamos en jugadores puntuales, Atlas tiene idea de juego buena, nosotros tenemos un gran equipo y necesitamos ganar.La intensidad se puede hacer estando tranquilos, no hay que entrar en pánico, tenemos que pensar con la cabeza fría para que no nos metamos en temas de indisciplina", sentenció Juan Ezequiel.