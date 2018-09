¿Grandeza o popularidad?

En el semestre más importante de la historia del Club América, los hombres de pantalón largo se olvidaron de su afición, aquella masa de personas conocida como americanismo, comunidad que simboliza el mayor número de personas que siguen a un equipo de fútbol en México.

La cúpula americanista hizo caso omiso a todas las desaprobaciones del simpatizante águila respecto al uniforme de local, mismo que no lleva los colores azulcremas como insignia. Asimismo se modificó el horario de juego como local, pese a que la fanaticada emplumada se manifestaba en contra de dicha alteración. A esto se le suma que no hubo un fichaje bomba como sucediera en la década pasada cuando se contrató a futbolistas de la talla mundial de Iván Zamorano y Claudio López, así como también que no se pactara un enfrentamiento ante un club de linaje para conmemorar los 100 años de existencia de la institución más ganadora del país.

La única injerencia que he visto del aficionado en su equipo es eligiendo a sus jugadores históricos vía redes sociales, votación que se ha convertido en un concurso de popularidad. Cientos de futbolistas han desfilado con la playera del América y muchos aportaron su granito de arena para forjar la grandeza del club, elementos que fueron olvidados y no se les reconoció como debería, ya que la afición es de memoria corta, desconoce la historia del equipo al que sigue o se hizo americanista cuando Ricardo Peláez llegó a la presidencia y piensa que la institución tiene cuatro años de vida.

Vivimos en una época donde se le dice crack al futbolista que logra realizar un buen regate e ídolo a quien convierte un gol de buena manufactura. Igualmente se le vanagloria a aquel que se deja querer por los hinchas y que expresa su cariño hacia el club y afición aunque en la cancha su rendimiendo no sea óptimo y, lamentablemente, esto último termina pasando a segundo término por un buen sector de seguidores.

Cada uno es libre de venerar a quien desee, no obstante, con este tipo de votaciones se termina afectando a terceros como Rafael Garza Gutiérrez Récord, Mario Pichojos Pérez, Roberto Monito Rodríguez, René Popeye Trujillo, Guillermo Campeón Hernández y Adrián Chávez por citar algunos que son víctimas de la ignorancia del actual americanismo.