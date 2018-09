¿Debe ser Alan Pulido titular?

Lo inevitable ha ocurrido, luego de semanas de rumores, Alan Pulido se unió a las filas de Chivas para encarar el resto del Apertura 2016, sumándose a la ofensiva y ocupando del dorsal del máximo goleador en Liga del equipo, Omar Bravo, un par de hechos que han dado de qué hablar en las redes sociales y la han movido la opinión pública, entre los que lo ven como una llegada prometedora y quienes critican su arribo.

En el seno de la afición ‘Rojiblanca’ esta noticia ha sido recibida con alegría e ilusiones; de inmediato han salido quienes esperan ver al exjugador de Tigres alineando a partir del siguiente partido, ya sea como el único en punta, compartiendo la misma con Ángel Zaldívar o inclusive como volante, pero la pregunta sería: ¿Debe ser titular?

Pese a que en un pasado comenté lo factores en que la escuadra de Matías Almeyda se vería beneficiada en caso de contar con él, lo cierto es que pensar en una titularidad a corto plazo, por lo menos pensando en el siguiente compromiso suena complicado y no mal interpreten, tiene capacidades futbolísticas atractivas, mayor experiencia, además de significar una plantilla más profunda, no obstante, hay dos cuestiones por las que tal vez ‘El Pelado’ pudiera no mandarlo de inicio al terreno de juego el siguiente fin de semana:

Poca regularidad:

Ya lo he dicho antes, Alan Pulido es alguien de potencial, que en Grecia supo responder a los minutos otorgados, pero no quita el hecho de que estos fueron pocos; no viene con un ritmo de juego optimo como para esperar que se desenvuelva de la mejor manera en sus primeros intentos, aparte, en datos cuantificables tampoco ha podido resaltar, pues con la institución felina anotó 39 goles en 123 juegos oficiales entre Liga y Copa, en Levadiakos 1 tanto en 6 ocasiones y con Olimpiakos 6 dianas en 14 apariciones, llegando así a la cifra de 46 marcados en 144 juegos. Queda claro que su récord frente al marco no es el mejor, con lo que las dudas a primeras instancias no se hacen esperar sobre su futuro paso por el ‘Chiverio’, haciendo que para muchos parezca más conveniente a Pulido llegar al Rebaño que viceversa.

¿A quién quitar?

En el fútbol hay una sentencia que dicta: “equipo que gana repite”, más aún cuando derrotaste al América en el Clásico Nacional, por un marcador contundente y con una actuación que ratifica la confianza en la gran parte de los que vieron actividad, de entrada un argumento que le dificulta al timonel argentino la posibilidad de quitarle el puesto a alguien, considerando que tienes a gente como Ángel Zaldívar, Orbelín Pineda, Carlos Cisneros, Eduardo López e Isaac Brizuela, por el momento no concibo una respuesta de a quién dejar fuera para darle entrada al oriundo de Tamaulipas, en especial si tienes en espera a un prospecto como Marco Bueno. Dichos elementos no están exentos de errores y bajones de juego, mas por el momento cuentan con méritos de arrancar los cotejos.

La decisión a final de cuentas pertenece al estratega, sin embargo, si me preguntaran a mí si Alan Pulido debe ser titular mi respuesta sería no por el momento, sin demeritarlo ni augurar un mal paso suyo en el Deportivo Guadalajara, solo es algo que se tiene que ganar, debe trabajar, adaptarse y en el tiempo que se le tenga en cancha levantar la mano para ser visto, mientras tanto no considero verlo aparecer en el esquema inicial de la jornada 8 ante Jaguares de Chiapas.