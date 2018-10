Chivas confirma buen paso y vence a unos Jaguares sin rumbo

VAVEL México agradece su preferencia. No se olvide de seguir las reacciones y crónica de este partido en unos momentos más.

¡Termina el partido! Chivas gana 2 goles a 0 a Jaguares. Los jugadores se despiden de su afición y ésta los atribuye con aplausos.

90 + 2' Disparo del 'Gullit' que se queda Liborio en las manos.

90' Se cumple el tiempo reglamentario y el árbitro ahora agrega tres minutos más.

83' Disparo del 'Avión' Calderón a manos de Liborio.

81' Se conectan Pulido y Orbelín, el casaca 7 de Chivas manda disparo y ataja Liborio Sánchez.

81' Cambio de Chivas. Sale Carlos Cisneros; ingresa Néstor 'Avión' Calderón.

80' ¡Cerca nuevamente Pulido! Jugada de colaboración con el 'Gullit' Peña y que Alan no logra finiquitar.

75' Gol de Alan Pulido que la invalida el árbitro central por fuera de lugar.

70' Centro de Cisneros que no logra conectar Alan Pulido de buena forma.

63' ¡Cerca! Disparo del 'Gullit' Peña que pasa por arriba del arco de Liborio Sánchez.

60' Cambio de Chivas. Sale Ángel Zaldivar; ingresa, ovacionado, Alan Pulido.

59' Tarjeta amarilla para Alonso Escoboza por falta sobre Jesús Sánchez.

54' Cambio de Chivas. Sale Javier 'Chofis' López; ingresa Carlos 'Gullit' Peña.

53' ¡Brizuela! Su disparo pasa por arriba del marco de Liborio.

51' ¡Zaldivar! El balón le cae en el área, se da la media vuelta para disparar, pero el arquero ataja.

46' Inicia la segunda mitad.

FINALIZA EL PRIMER TIEMPO.

44' Muchas faltas ha cometido el equipo de Cardozo en este primer tiempo.

41' Los locales trasladan el balón de un lado a otro. Chiapas simplemente está inoperante.

31' Tras media hora de encuentro, la posesión del balón es para el equipo de Almeyda.

27' ¡GOOOOOOL DE CHIVAS! Otro golazo del rebaño. Ahora Brizuela le bombea el balón a Liborio tras un pase filtrado de Michael Pérez.

22' El mando del partido sigue siendo para los rojiblancos. Parecen estar cerca del segundo tanto.

16' Los dirigidos por Cardozo no encuentra la forma de empezar hacer daño.

12' Los locales dominan a plenitud y recuperan fácil la pelota.

9' ¡GOOOOOOL DE CHIVAS! Carlos Cisneros saca un zapatazo de fuera del área y la pone en el rincón para marcar el 1-0.

8' Jaguares no tiene mucha profundidas. Guadalajara se muestras sólido atrás.

5' El rebaño aprieta desde la salida al cuadro chiapaneco.

3' Disparo de larga de larga distancia por parte de Brizuela que ataja Liborio.

¡Comienzan los primeros 45 minutos!

Ya solo faltan 15 minutos para el inicio de este partido. ¿Cuál es tu pronóstico?

La banca de Chivas está conformada por: Antonio Rodríguez, Oswaldo Alanís, Gallito Vázquez, Gullit Peña, Néstor Calderón, Marco Bueno y Alan Pulido.

Hoy podría ser el debut en un partido oficial con Chivas para Alan Pulido.

Una derrota esta noche para Jaguares sería terrible en el aspecto porcentual ya que el equipo tiene números rojos.

Tras 7 jornadas, será la primera vez que Liborio Sánchez arranque de titular con Jaguares.

Alineación Chiapas | Liborio; Araujo , Orozco, Mendoza, Fabbro, Arévalo, Villalpando, Pereira, Angulo, Patiño, Rodriguez

Alineación Chivas | Cota; Hernández, Brizuela, Sánchez, Basulto, Pérez, Marín, Cisneros, Zaldívar, López y Pineda

Así lucen los futbolistas del rebaño sagrado llegando a su casa.

En su encuentro más reciente, Jaguares goleó a domicilio 1-4 a Chivas, en el duelo de ida en la Copa MX.

Desde el Apertura 2004, estos dos equipos no han empatado 0-0.

Rojiblancos y chiapanecos ya están calificados a la siguiente fase del torneo copero.

Ambas escuadras se medirán a media semana en el Estadio Zoque en un duelo correspondiente a la última jornada de la Copa MX.

La camiseta de Alan Pulido ya se ve en los vestidores del Guadalajara. Posiblemente arranque de titular.

Chiapas llegó hace unos minutos al Estadio Chivas para enfrentar al Guadalajara en una hora.

En las categorías Sub 17 y Sub 20, Chivas salió airoso derrotando a las filiales de Jaguares.

Por otro lado Liborio Sánchez, guardameta de Jaguares, dejó en claro que no le interesa lo que pasé con el club que lo debutó y esta concentrado en su actual club: “No me asusta, ni me interesa cómo salgan ellos, solo me interesa que mis compañeros salgan concentrados y que se visualicen con los tres puntos".

Hedgardo Marín, central del equipo señaló que ante Chiapas, deberán tomar precauciones: "Ya conocemos bien al rival, sabemos que son jugadores que retienen bien la pelota y que van a jugar al contragolpe; cuando nos enfrentamos en la Copa tuvimos un resultado inesperado y buscaremos que no vuelva a pasar".

Jonathan Fabbro se ha vuelto un referente de Chiapas. A pesar de que apenas ha jugado tres partidos con el equipo, ha mostrado rápidamente su calidad individual y si bien sus 34 años ya le pesan, su experiencia se nota de sobra en el terreno de juego.

La zaga chiapaneca deberá estar alerta a lo que suceda en la cancha con Ángel Zaldívar. El atacante mexicano tiene un buen presente y la convocatoria a Selección Mexicana sin duda lo tiene motivado y con ganas de seguir haciendo goles con su club.

Para Matías Almeyda, estratega del Guadalajara, el receso que hubo en la Liga le sirvió a su equipo para corregir detalles: "Esta vez nos vino bien, veníamos de jugar el Clásico y ayudó a volver a poner los pies sobre la tierra, además de que te permite trabajar más y el partido que jugamos me dio la posibilidad de que todos participaran, así practicas mucho más, se le da lugar a los que no vienen haciéndolo habitualmente".

Sin duda, este partido es clave para Cardozo en busca de seguir como timonel de Chiapas. Sobre el duelo del sábado, el 'diablo mayor' dijo: "Va a ser un partido clave, ante un gran rival que llama la atención, sabemos lo que representa Chivas en su cancha, con su gente, sabemos que no podemos permitir no sumar puntos, ganando estos partidos el ánimo se eleva, siempre respetando al rival, pero sabiendo de que tenemos la consigna de ganar".

Chiapas dejó ir un resultado muy valioso en su más reciente juego fuera de casa. En su visita a Morelia, el conjunto chiapaneco cayó 3-2 ante Monarcas, partido en el que estuvieron dos veces en ventaja y al final se fueron con las manos vacías.

Los dirigidos por José Cardozo atraviesan otra crisis futbolistica en este 2016. Ahora el equipo no solamente padece de malos resultados sino que ha comenzado a colocarse en zona de riesgo en la tabla de cocientes, situación que tiene en alerta roja a la directiva felina.

Su último partido como local fue en la fecha 6 recibiendo al Atlas. El encuentro terminó igualado 2-2, siendo aquel un duelo de alto voltaje y con muestras de buen futbol por parte de ambos equipos.

El haber ganado el clásico nacional hace 15 días, sin duda fue un revulsivo importante para el conjunto rojiblanco. El presente de Guadalajara tiene buena cara ubicándose en el 7mo lugar con 11 puntos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chivas vs Jaguares Chiapas , correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Chivas a partir de las 21:06 hrs.