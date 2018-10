Guillermo Burdisso: "Queda mucho por mejorar"

En los cuarteles del León ésta es una semana diferente y no es para menos, pues después de la gran victoria conseguida ante los Rojinegros del Atlas las aguas se tranquilizaron un poco. Al respecto, Guillermo Burdisso declaró que “en la parte anímica, que es la más importante, estamos bien porque se consiguió un buen resultado. Sabíamos que era importante ganar para salir del último puesto y empezar a acercarnos a la liguilla”.

Ante el cuestionamiento sobre qué cambió con el nuevo cuerpo técnico, el defensa central Esmeralda no quiso entrar en comparaciones y dijo que “se trabajó tanto individual como colectivamente, se cambió la mentalidad del jugador y se dio una idea clara para ir al frente. Fueron varias cosas que pudimos transmitir en la cancha. Sabemos que hay muchísimas cosas por mejorar para salir de los últimos puestos”.

El jugador argentino también mencionó qué es lo que el equipo no tuvo en las semanas anteriores: “nos faltaba un poco de confianza, de creer en nosotros mismos y creer en la idea de alguien que propone”.

Con la cabeza puesta en el 'Ame'

En cuanto a las Águilas del América, próximo rival de la Fiera, el jugador argentino comentó que: “dentro de la cancha, once contra once y con ambos equipos llenos de confianza me parece que es un partido muy parejo. Sabemos que estamos obligados a ganar, ellos como club grande van a querer ganar siempre. Va ser un lindo partido que tenemos que prepararlo de nuestra forma”.

Finalmente y ante la pregunta de qué significa que la directiva americanista haya puesto la entrada gratis para el partido ante León, Burdisso no polemizó y expresó que “(América) tiene un estadio hermoso y verlo lleno es una alegría inmensa. Ir al Azteca y verlo lleno será un orgullo muy grande".