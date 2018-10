Serenidad en Tigres tras paso positivo

Sin tirar las campanas al vuelo por el buen arranque en el Apertura 2016 y la Concachampions pero con una confianza de que Tigres es ahora un equipo de respeto, Damián Álvarez, habló este martes en conferencia de prensa con el tema del presente que tiene el cuadro de San Nicolás de los Garza.

“El equipo se ve bien, sólido, sabe a lo que juega, en funcionamiento cada vez puliéndose más” fueron las primeras expresiones del naturalizado mexicano sobre la única escuadra invicta en la campaña luego de ocho fechas disputadas.

Sobre el liderato general, posición que los felinos están peleando con todo ante Xolos , Álvarez dijo: “Todo mundo quiere ser el primero, el equipo ha ido de menos a más, siempre buscamos lo positivo”.

En Tigres tienen las metas muy claras a corto plazo: “Tenemos que salir Campeones de CONCACAF, está dentro de los objetivos y es un deseo muy grande, sería muy bueno para el club y a mí me gustaría”.

El poder mediático que viene consiguiendo cada vez más el cuadro regiomontano, es clave para Damián que fue certero en sus palabras: “Tigres no es el equipo de antes, no es la misma cosa, no es un ‘equipito’, hoy tiene jerarquía para competir en diferentes niveles, sería bueno consolidarlo”.

Por su parte, otro de los elementos auriazules que hablaron con la prensa esta mañana, fue el medio de contención, Guido Pizarro, sabedor de que deben mantener una misma cara tanto de locales como de visitantes: “Tratamos de mantener una misma identidad, hay que ir paso a paso, clasificar lo antes posible”.

El ‘Conde’ está consciente de que deben ir paso a paso en la doble competencia y quiere que la escuadra norteña mantenga humildad.

Tigres recibe este próximo sábado al Puebla en el “Volcán”, rival que históricamente se le complica a los felinos en casa.