Toluca se lleva la victoria ante Xolos en Copa

Gracias amigos y seguidores de VAVEL.com por seguir el minuto a minuto del partido de la 6ª jornada de la Copa MX entre Toluca y Xolos de Tijuana. Los diablos del Toluca lograron darle la vuelta al marcador en un encuentro que se vio muy parejo. Diablos calificaron a la siguiente ronda como líder de grupo.

90'+4 ¡Termina el encuentro!

90' Se agregan 4 minutos al encuentro.

87' Toluca 2-1 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

85' ¡Expulsión! El técnico Miguel Herrera se retira de la cancha.

84' ¡Expulsión! Amando Miguel Moreno de Tijuana se lleva la Roja.

83' Toluca 2-1 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

82' ¡Gol de Toluca! ¡Gol de Diego Gama! Remata dentro del área y le da la vuelta al marcador.

80' Diego Gama mete tiro que pasa por encima de la meta tijuanense.

76' Cambio de Toluca, sale Rodrigo Manuel Gómez y entra Fernando Uribe.

75' Toluca 1-1 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

70' ¡Gol de Xolos! ¡Gol de Ignacio Malcorra! Los de la frontera igualan el marcador, tras pegar en el travesaño el esférico le rebota en el espalda al arquero local y entra a la portería.

68' Amonestación para Rodrigo Gómez.

67' Tiro libre para Toluca. Barrientos cobra pero el árbitro invalida la jugada por fuera de lugar.

66' Cambio de Tijuana, sale Paul Arriona entra Juninho.

65' Toluca 1-0 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

64' Cambio de Toluca, sale Antonio Pedroza entra Pablo Barrientos.

62' Jesús Méndez estuvo muy cerca del segundo en el área de Xolos, la zaga logro puntear antes del disparo

61' Toluca 1-0 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

60' Pelota parada por sector derecho, Esquivel mete servicio que corta la defensa de Xolos.

58' Sinha elude un rival y mete buen disparo que pasa muy cerca del horizontal de Xolos.

57' Tiro de esquina para Toluca. Droopy mete servicio que corta el portero de Xolos con el puño.

55' Tiro de esquina para Xolos. Luis García atrapa el esférico en todo lo alto e inicia el contragolpe.

52' Toluca 1-0 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

51' Cambio de Tijuana, sale Villalba entra Chávez.

50' ¡Salva Lajud! El guardameta evita el segundo gol de Diablos, tras doble remate de Diego Gama en tiro de esquina.

49' Carlos Esquivel mete tiro que pasa muy cerca de la meta de Lajud.

46' No se presentan cambios para este inicio del segundo tiempo.

45' Toluca 1-0 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

¡Arranca el segundo tiempo!

45'+2 ¡Termina la primera parte! Toluca está arriba en el marcador con anotación de Antonio Pedroza (min. 7).

45' Se agregan dos minutos a la primera mitad.

40' Xolos intenta colarse en el área de los Diablos, pero la punteria les hace una mala pasada y Amando Moreno no logra concretar.

35' Toluca 1-0 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

32' ¡Tarjeta Amarilla! Juan Carlos Núñez de Tijuana es amonestado.

30' Fuera de lugar de Tijuana. Xolos se pierde el gol del empate.

29' ¡Tarjeta Amarilla! Gerardo Flores de Toluca es amonestado.

25' Toluca 1-0 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

21' Ahora son los fronterizos quienes se acercan al área local para intentar igualar el marcador.

15' Toluca 1-0 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

12' Toluca continúa al frente, buscando el segundo tanto del encuentro.

10' Toluca 1-0 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

7' ¡Gol de Toluca! ¡Gol de Antonio Michael Pedroza! remata dentro del área y doblega al arquero Gibrán Lajud.

1' Toluca 0-0 Xolos | Jornada 6 de la Copa MX | Apertura 2016.

¡Arranca el encuentro!

Alineación por parte de Toluca:

Alineación por parte de Xolos:

Ante la remodelación del Estadio Nemesio Díez, el Toluca se ha visto obligado a abandonar “La Bombonera” y adoptar el Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdoba, de la misma ciudad de Toluca; el cual cuenta con una para alrededor de 32 mil espectadores.

Atentos a Paul Arriola. Pese a no ser un titular indiscutible en el once ideal de Tijuana, el norteamericano se ha convertido en uno de los jugadores más constantes de Xolos. Utilizado como un recambio en la ofensiva, Arriola ha demostrado ser de los referentes en el torneo de Copa para Tijuana por su explosividad por las bandas rumbo al área rival.

Atentos a: Antonio Naelson Sinha. Aunque los años van y vienen, la magia se mantiene en los botines del icónico ‘10’ del Toluca. Aunque el mediocampista de 40 años ya no tiene piernas para poder disputar los 90 minutos del encuentro, el mundialista mexicano aún cuenta con la habilidad de cambiar el rumbo de un partido con su toque y visión para asistir a sus compañeros en la delantera.

Por su parte, el estratega de Tijuana, Miguel Herrera, esperará sacarse la espinita después del mal sabor en Nuevo León al no poder salir de Monterrey con los tres puntos: “Lo mejor del partido es no haber perdido, Monterrey nos terminó encimando y hay que reconocer cuando el rival te supera. Fuimos muy erráticos en la salida de la pelota, no fuimos sorprendidos, les entregamos muchos balones”.

Tras conseguir llevarse tres puntos de tierras poblanas al derrotar a La Franja 2-0 el domingo, el mediocampista de Toluca Erbin Trejo declaró que el cuadro escarlata encarara sus próximos dos compromisos dispuestos a morir en la cancha: "Es salirlo a ganar, es muy repetitivo decirlo, pero estamos en un club que todo lo que juega lo quiere ganar como la mayoría de los clubes de Primera División”.

En su último enfrentamiento, el cuadro dirigido por Miguel Herrera logró golear en casa 3-0 con un plantel juvenil al conjunto escarlata para inaugurar la actividad del Grupo 6.

Desde el ascenso del conjunto fronterizo a Primera División, ambos clubes se han enfrentado en 17 ocasiones distintas, tanto en Liga, Copa, y Liguilla, con el resultado histórico favoreciendo al cuadro choricero con 6 triunfos ante las 5 victorias de los caninos.

El cuadro canino retoma la competencia de Copa después de haber participado por última ocasión el 17 de agosto en un empate de 1-1 como local frente a Lobos BUAP.

Por su parte, los Xolos de Tijuana se mantienen en la cima como líder general del torneo de liga; sin embargo, los canes se ven obligados a sacar un triunfo si buscan continuar en la siguiente fase del torneo de Copa.

El conjunto escarlata retoma su participación en el torneo después de haber goleado en la última jornada de la Copa MX a Lobos Buap 4-0 en su visita a Toluca.

Después de un inicio complicado en la era de Hernán Cristante en el banquillo choricero, los Diablos Rojos de Toluca han sumado siete partidos sin conocer la derrota desde el 31 de julio; ligando tres victorias y cuatro empates en el camino desde su último descalabro.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL México! Le damos la bienvenida a la transmisión del partido de vuelta Toluca vs Xolos de Tijuana , correspondiente al Grupo 6 la Copa MX del Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario Alberto "Chivo" Córdoba a partir de las 20:30 horas.