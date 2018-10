Toluca baja de su nube a Chivas en el 'Chivo' Córdova

VAVEL México agradece su preferencia, les invitamos a leer la crónica y reacciones de este partido en unos minutos más.

Termina el partido. Chivas pierde por 2 goles a 1. El Rebaño mejoró en la segunda parte, pero no le alcanzó.

90' Centro de Zinha que se queda con él en las manos Rodolfo Cota.

85' Falta del 'Aris' Hernández y es pelota a favor de Toluca.

76' Tras una buen jugada con Isaac Brizuela, Alan Pulido se estrena como goleador de Chivas en Liga.

¡GOOOOOOOOOOL DE CHIVAS!

Se cumplen 60 minutos y Toluca derrota momentáneamente 2-0 a Chivas.

51' ¡Talavera! Disparo de Orbelín Pineda que ataja muy bien el arquero diablo.

48' Disparo de Alan PULIDO que termina en corner a favor de Chivas.

¡Arranca la segunda mitad!

Termina la primera mitad. Con un partido dominante Toluca vence 2 a 0 a Chivas.

42' despeje defensivo de Toluca y es correr para Chivas.

37' Barrientos hace afectiva la pena máxima y los Diablos se ponen arriba 2 a 0.

¡GOOOOOOOOOOL DE TOLUCA!

36' ¡PENAL PARA Toluca!

35' Amonestación para Hedgardo Marín.

30' ¡Cerca Toluca! Error defensivo de Chivas que casi aprovecha Vega para marcar el segundo.

27' se arman de palabras Trejo y Orbelín Pineda. El árbitro amonesta a ambos

25' amonestación para Alexis Vega.

22' Tiro de esquina para Chivas.

15' ¡Cerca Chivas! Cisneros prende de volea pero la defensa toluqueña tapa.

12' Buen corte defensivo de la defensa toluqueña luego de un pase filtrado por parte de la Chofis.

4' Centro de Carlos Cisneros que no conecta bien Angel Zaldivar.

1' ¡GOOOOOOOOOOL de Toluca! Rápidamente cae el gol de los choriceros por parte de Fernando Uribe.

0' Arranca el partido.

Carlos Salcido se mostró contento por poder regresar a una convocatoria, luego de haber permanecido más de dos semanas fuera por lesión: “Estoy contento de haber regresado a jugar, ya me hacía falta ‘echar patadas’, el que sabe de futbol entiende que cuando dejas un mes sin jugar pierdes muchas cosas, pero lo rescatable es que regreso y terminé bien de mi rodilla, eso es bueno para mí. El equipo tiene que estar bien, sabemos lo que significa sacar buenos resultados en los partidos que se nos vienen, si continuamos con la buena racha nos ubicaremos en una mejor situación para estar en una Liguilla”

El delantero escarlata, Alexis Vega, destacó las cualidades de los jugadores rivales, haciendo especial énfasis en que es un partido "ganable": "Chivas tienen jugadores muy jóvenes, tienen mucha velocidad, pero eso no nos complica nada a nosotros porque nosotros vamos a salir a plantear el partido para hacer lo nuestro. Es un partido ganable. Cada equipo va a plantear su partido, entonces hay que esperar a ver cómo sale Chivas para después demostrar nosotros", comentó.

El Estadio Alberto 'Chivo' Córdoba será el encargado de recibir las acciones de este cotejo cuando en punto de las 16:00 horas Erick Yair Miranda dé el silbatazo inicial y corra la pelota en este encuentro.

Atentos a Isaac Brizuela de Chivas | El extremo mexicano ha sido de vital importancia para el buen funcionamiento del ‘Rebaño Sagrado’ en el presente certamen; su explosividad por la banda derecha ha provocado que se haga presente con asistencias y goles.

Atentos a Fernando Uribe de Toluca | En lo que va del semestre, tanto en Liga como en Copa, el delantero colombiano ha demostrado que anda en buena forma, prueba de ello son las seis anotaciones que acumula en 378 minutos disputados.

A un año de ser nombrado como timonel de Chivas, Matías Almeyda, avaluó su gestión como buena y agradeció por tener la posibilidad de trabajar en lo que le gusta con el conjunto tapatío, del que dijo estar nuevamente en el lugar que se merece: “Agradezco la posibilidad de poder trabajar en lo que me gusta, hemos conseguido buenos resultados, hemos posicionado a Chivas en el lugar que se merece siendo un equipo protagonista; nosotros hemos jugado grandes partidos y como los campeonatos no se definen ni en la fecha 8 ó 9, si no hay que jugar hasta el último minuto que está en juego el torneo. El equipo ha ido creciendo, estamos en el campeonato en una buena posición y por suerte seguimos escalando y mejorando”.

El estratega, Hernán Cristante, señaló lo bueno que es ganar cada partido, el cual ha mejorado considerablemente a su inicio del torneo: "Siempre hablamos de que el ganar se hace una bonita costumbre, lo importante de hoy era sí, el funcionamiento obviamente, pero también poder pasar de fase, no demeritamos este torneo para nada y a nosotros nos sirve, no solamente para darle juego a algunos elementos que no tienen el recorrido en el torneo de Liga, y tenerlos siempre a punto, hoy creo que fue un buen partido, muy evaluable en muchos aspectos, pero en líneas generales fue un buen partido".

La última vez que Chivas jugó como visitante fue el pasado 27 de agosto, cuando bailaron, golearon y derrotaron al Club América por marcador de tres goles a cero en el Estadio Azteca.

El Guadalajara llega a este partido ubicado en la quinta posición de la tabla general con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, con nueve goles marcados contra cuatro recibidos.

Por otro lado están las Chivas, quienes han ido de menos a más en el presente torneo. Luego de unos tropiezos en partidos de liga, copa y amistosos los dirigidos por Matías Almeyda han encontrado el rumbo y han goleado, e incluso, hasta gustado a propios y extraños.

El último partido de los choriceros como local fue el pasado 28 de agosto, cuando empataron por marcador de dos goles ante Monarcas Morelia.

Los Diablos Rojos acumulan previo a este cotejo diez unidades, producto de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas, con 10 goles marcados a favor contra nueve en contra. Se ubican en el noveno lugar.

Toluca llega a este partido demostrando un poco de mejor nivel a comparación de las primeras fechas en las cuales no encontraba rumbo alguno. Los dirigidos por Hernán Cristante han encontrado cierta regularidad en las últimas jornadas; no pierden en el torneo liguero desde la fecha tres, cuando fueron derrotados por Jaguares de Chiapas por la mínima diferencia en el Estadio Víctor Manuel Reyna.

Una fecha más llega a este Apertura 2016 y hoy se enfrentan dos de los equipos con más títulos de liga en nuestro país. Un moderado Toluca recibe a unas Chivas que vienen en plan grande.

