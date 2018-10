Correcaminos rompe su mala racha de visita y gana a Lobos

Gracias por acompañarnos en esta retransmisión. Sigan informados en todo lo que ocurra en el Ascenso MX a través de Vavel México, buenas noches.

Correcaminos gana sus primeros tres puntos de visita ante Lobos BUAP. Con gol de Ricardo Chávez, los naranjas llegan a 13 unidades.

SE TERMINA EL PARTIDO

89' Gran atajada de Jesús Gallardo que salva a Correcaminos.

81' Gran jugada de los visitantes, Saucedo de primera se la pone a Juan Carlos Silva, pero manda su tiro por arriba de la portería.

77' Contragolpe de Correcaminos, que Nicolás Saucedo no pudo definir para finiquitar el encuentro.

70' Tarjeta amarilla para Johnny Harold Leveron de Correcaminos.

69' Tarjeta Amarilla para Ricardo Chávez de Correcaminos.

67' Cambio de Correcaminos: Sale Diego Olsina y entra Nicolás Saucedo.

65' Disparo desde fuera del área de Diego Esqueda pero su tiro se va muy desviado.

61' Correcaminos roba el balón en la salida y Diego Olsina tira, pero la defensa recahaza a tiro de esquina.

58' Cambio de Correcaminos: Sale Ricardo Bocanegra y entra Pierre Ibarra.

55' Cambio de Lobos: Sale Guillermo Clemens y entra Kevin Henry Chaurand

46' Lobos BUAP comienza mucho mejor en el complemento, pero Correcaminos se agrupa bien atrás.

EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE

Con mucha contundencia, Correcaminos ya lo gana 1-0 en su visita al Estadio Universitario de la BUAP

SE TERMINA EL PRIMER TIEMPO

45' Se agrega un minuto a este primer tiempo.

35' Tiro de Clemens que Gallardo detiene sin problemas.

30' Correcaminos sigue ganando el partido 1-0 ante Lobos.

23' Lobos BUAP estuvo a punto de marcar, pero Acuña manda su tiro por arriba de la portería.

17' Ricardo Chávez marca el primero del partido, el canterano de Tigres adelanta a los naranjas.

17' Goooooooooool de Correcaminos

8' Cerca Guillermo Clemens de marcar el primero del partido, pero la defensa saca el esférico.

¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!

Estamos a minutos de iniciar el encuentro entre Lobos BUAP - Correcaminos

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales de los Lobos BUAP vs Correcaminos, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Con una capacidad de 20 mil personas, se estará disputando el partido entre Lobos - Correcaminos en el Estadio Universitario BUAP.

Este fue el último encuentro entre estas dos escuadras, donde los naranjas se llevó los 3 puntos con gol de José Rosas

El jugador a seguir por parte de Lobos BUAP es sin duda Diego Esqueda, el delantero jalisciense ha marcado en tres ocasiones en lo que va del torneo, por lo que ante los tamaulipecos quiere ampliar esa cuota goleadora.

Pero del otro lado el que viene encendido es Nicolás Saucedo. El argentino naturalizado mexicano, viene de marcar en el clásico y con 4 dianas en la liga quiere darles los tres puntos a los naranjas.

En la semana habló el seleccionado nacional hondureño, Johnny Leveron, tras ganar el clásico y marcar desde los once pasos.

"Hemos dado grandes partidos pero no se han reflejado en resultados, el viernes pasado creo que muy bueno a pesar de que en el primer tiempo no tuvimos la oportunidad de anotar tuvimos muchas oportunidades, y me toca anotar aportando al equipo, y ahí vamos subiendo”.

Estos dos equipos se enfrentaron en el Clausura 2016, donde en el mismo Estadio de la BUAP derrotó 1-0 a los poblanos. En esa ocasión el anotador del gol fue por obra de José el 'Chiva' Rosas.

Lobos BUAP llega a este partido con una derrota ante los Alebrijes de Oaxaca, el anotador del gol fue de Diego Castellanos.

Mientras tanto Correcaminos viene de una gran victoria en el clásico tamaulipeco, con anotaciones de Johnny Leveron y Nicolás Saucedo, los naranjas se quedaron con los tres puntos

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido, Lobos Buap - Correcaminos , correspondiente a la 9 jornada del Apertura 2016 del Ascenso Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario de la BUAP a partir d las 17:00 horas.