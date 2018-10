Baile esmeralda en el Azteca

Les agradecemos su compañía en esta retransmisión, sigan en Vavel México para mantenerse informados acerca de la Liga MX, Buenas Noches.

94´ ¡Termina el partido en el Estadio Azteca! León lo gano 2-0

92´ Retumban los ole, ole León y los abucheos del América

90´ Se agregan cuatro minutos en el Azteca

88´ El León sigue haciendo de las suyas en el área de las Águilas, por poco anota Cano el tercero. Los de Coapa no tienen la pelota, no han tenido claridad en el área rival, se han visto mal.

86´ Retumba el Estadio Azteca la frase "Fuera Ambriz"

84´ Tiro libre a favor del León

81´ Cambio del América, sale Renato Ibarra, entra Manuel Pérez

79´ Gran jugada de Michael Arroyo y Osvaldo Martínez que termina en fuera de lugar, la zaga de León se ve inquebrantable

78´ Suenan oles del León, sí, por íncreible que parezca

76´ Cambio de León se va Luis Montes, entra Andrés Andrade, abucheado por el Azteca

74´ Elías Hernández sigue haciendo de las suyas ante Valdéz y Goltz

73´ Remate lejano de Bruno Valdéz que no genera peligro, el León sigue en la tónica del contragolpe

69´ Disparo lejano de Osvaldo Martínez que va muy lejos, se ven desesperados en Coapa

64´ Las águilas siguen sin ideas para enfrentar al León, están muy nerviosos, e imprecisos

58´ Cambio de América, se va Javier Güemez, entra William Da Silva

56´ América no aprovecha el tiro libre, se ven muy nublados

53´ El Estadio Azteca no muestra el lleno que se esperaba, se manejó la versión de la reventa en días previos

50´ El América está perdido en la cancha, ahora tiene tiro libre en contra

48´ Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool del León, sorprendieron al América, otra vez Boselli

46´ El América busca el gol de la igualada

45´ Comienza la segunda parte

45´ Termina la primera parte, gana el León 1-0 en el Estadio Azteca

44´ Fuera de lugar de Elías Hernández

41´ Comienza la lluvia en el Coloso de Santa Úrsula

40´ Michael Arroyo por fin se anima a intentar un disparo directo en el área, será saque de meta

38´ Elías Hernández no puede quitarse a Goltz para buscar el segundo, ha sido de los más movidos

37´ El partido comienza a calentarse, muchas faltas en los últimos minutos

35´ Uy! Burdisso por poco le gana la marca a la zaga defensiva, será saque de meta

34´ Tiro libre a favor del León

32´ Cabezazo de Paolo Goltz que no lleva tanta fuerza y es fácil para las manos de Yarsbrough

31´ Tiro de esquina para el América, buscan el empate

30´ Media hora de juego, el León gana 1-0 y se ve mucho más peligroso que el América en el juego por las bandas y los rebotes

28´ Los recorridos que realiza el León en todas las líneas, hombres como Paul Aguilar y Renato Ibarra han sido borrados en la primera media hora

24´ El América con estirones y jalones busca generar peligro con centros o disparos, se ve dificil con Burdisso y Novaretti enfrente

21´ Ahora lo intentó Osvaldo Martínez, el América no puede realizar centros precisos, ni jugar por las bandas, la zaga esmerada ha hecho una cobertura perfecta

19´ Disparo lejano de Silvio Romero que guarda Yarshbrough facilmente

17´ El León aprovecha todos los espacios del América por parte de Bruno Valdéz, Paul Aguilar cubre doble rol, tanto en la lateral como central

15´ Tiro libre a favor de las águilas, pero lo desprovechan y le regalan la pelota a Yarsborugh

14´ Las águilas quieren responder rápidamente, pero se ven imprecisos en la última parte del área, fallan muchos pases

13´ Tiro de esquina para la Fiera

12´ El América sigue mostrando deficiencias en el primer tiempo de cada juego, se ven mal atrás.

11´ Cano estaba solo, le dio medio gol a Mauro Boselli que sólo conecta y hace un riflazo al ángulo, Moises Muñoz no pudo hacer nada

10´ Goooooooooooooooooooooooooooooooool del León! Golazo de Mauro Boselli

9´ Uy! Bruno Valdéz no pudo conectar la pelota, Pablo Aguilar le quita la oportunidad, no se hablan los centrales

8´ Tiro de esquina para el América

7´ Se escuchan muchos Olés a favor del América

5´ El partido muestra bastante intensidad en los primeros minutos, el Azteca le da sabor a este juego, duelo en el medio campo

2´ Michael Arroyo manda el primer aviso, disparo que pasa por un lado

2´ El coloso de Santa Úrsula muestra butacas vacías, pero ´falta mucha afición por ingresar así, que se espera una gran entrada

1´ ¡Arranca el partido en el Estadio Azteca!

Los Panzas Verdes salen así: Yarshbrough, Velarde, Burdisso, Navarro, Novaretí, Mejía, Montes, Hernández, Cano, Boselli.

El conjunto azulcrema sale con este once: Muñoz, Aguilar, Goltz, Aguilar, Valdéz, Güemez, Martínez, Ibarra, Arroyo, Romero, Peralta.

Las águilas presumen su calentamiento en el Estadio Azteca

https://twitter.com/ClubAmerica/status/777319711109357568

Recordemos que esta noche habrá por lo menos la mitad de su capacidad, pues la directiva, mostrando respeto por sus aficionados decidió dar las entradas gratis para este duelo.

Por lo mientras, hablemos un poco de este duelo. Los aficionados azulcremas no le tienen un grato recuerdo al Estadio Azteca ante el León. Aquella final en Diciembre de 2013 también culminó la era de Miguel Herrera en Coapa.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del América - León , además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azteca. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El último enfrentamiento entre estas dos escuadras finalizó con marcador de dos goles a uno favorable a las Águilas, quienes en la cancha del Estadio Azteca derrotaron a los esmeraldas. En los últimos 5 duelos, América ha ganado 3 y León 2. Recientemente América y León se midieron en los cuartos de final del Apertura 2015, siendo las Águilas los ganadores de la serie.

Guillermo Burdisso habló durante la semana respecto a este partido América - León de hoy, reconociendo las virtudes del rival y la ventaja que tendrá al jugar con estadio lleno: “América tiene un estadio hermoso y verlo lleno es una alegría inmensa. Ir al Azteca y verlo lleno será un orgullo muy grande".

Germán Cano, delantero del León, habló sobre la oportunidad de jugar en el Estadio Azteca: "Por lo que significa, es un gran equipo, realmente lo tomamos como un reto muy importante para nosotros. Sabemos lo que es jugar en el Azteca, es un partido donde hay que disfrutar mucho y tratar de salir a jugar como en cualquier cancha".

El Estadio Azteca, con capacidad para más de 95 mil personas, será la sede para este encuentro. La directiva americanista optó por regalar las entradas y el lleno está garantizado.

Atentos en el partido a: Andrés Andrade. Ex-americanista colombiano del Club León, declaró en la semana saber la "fórmula secreta" para ganarle al América y piensa faltarle el respeto en la cancha, por lo que con sus habilidades desequilibrantes y su poder ofensivo será el jugador a seguir por parte de la 'Fiera'.

Atentos en el América - León a: Oribe Peralta. El delantero de las águilas del América será un dolor de cabeza para la defensa de León, Peralta está de regreso en las canchas después de una fractura en la nariz, quién consiguió un gol el pasado fin de semana ante Cruz Azul, por lo que su desequilibrio e instinto goleador lo hacen pieza fundamental en el once de Ambriz.

Por su parte, Javier Torrente, domador felino, explicó: “Nosotros vamos a ganar, ya si después es un punto para cada uno pues bueno, pero la ilusión es sacar los tres puntos. Nosotros nos tenemos que aislar del arbitraje, yo no toco esos temas, ojalá que el árbitro tenga un buen trabajo, nosotros también tenemos que hacer bien el nuestro".

Durante la semana, Ignacio Ambriz, técnico americanista, señaló: “Sé que soy el entrenador del América, cuando ganas se habla mucho, y cuando se pierde el payaso soy yo. Muchas veces he agradecido todas esas críticas porque me hacen crecer, lo único que me queda es seguir trabajando, tengo una buena relación con los jugadores”.

En 2013 los equipos de hoy protagonizaron la final del Apertura. En aquella ocasión, León se impuso 3-1 en el Azteca, con tantos de Mauro Boselli, 'Nacho' González y Edwin Hernández; así consiguió su quinta estrella.

La semana pasada, Javier Torrente se estrenó con goleada como DT de la Fiera. La victima fueron los Rojinegros del Atlas, quienes encajaron un 4-1 en su visita al Nou Camp.

León ocupa el lugar número 16 de la clasificación general, sumando siete puntos, que son producto de apenas dos triunfos, un empate y cinco descalabros.

Las Águilas sacaron la victoria del Estadio Azul la semana pasada, en una edición más del 'Clásico Joven' que fue muy intensa y que terminó con tanteador de 4-3.

América se ubica en la quinta posición de la tabla general, registrando un total de 4 victorias, dos empates y dos derrotas; una sumatoria de 14 unidades.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido América - León , correspondiente a la 9ª jornada del Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca a partir de las 21:00 horas.