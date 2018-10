Con muy poco futbol, Necaxa iguala ante Atlas

M. Barovero; B. Beckeles, M. González (C), M. de Luna, J. González, M. García, M. Iturra, L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch y F. Espíndola (C. Riaño, min. 78). DT: Alfonso Sosa.

M. Barovero; B. Beckeles, M. González (C), M. de Luna, J. González, M. García, M. Iturra, L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch y F. Espíndola (C. Riaño, min. 78). DT: Alfonso Sosa.

Necaxa : M. Barovero; B. Beckeles, M. González (C), M. de Luna, J. González, M. García, M. Iturra, L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch y F. Espíndola (C. Riaño, min. 78). DT: Alfonso Sosa.

O. Ustari; J. Barreiro (L. Robles, min. 41), L. Jiménez, R. Márquez (C) (E. Rivera, min. 79), D. Arreola, J. Madueña, J. Salas, B. Garnica, C. Ramírez, L. Caballero (J. Barraza, min. 60) y M. Barragán. DT: José Cruz.

O. Ustari; J. Barreiro (L. Robles, min. 41), L. Jiménez, R. Márquez (C) (E. Rivera, min. 79), D. Arreola, J. Madueña, J. Salas, B. Garnica, C. Ramírez, L. Caballero (J. Barraza, min. 60) y M. Barragán. DT: José Cruz.

Atlas : O. Ustari; J. Barreiro (L. Robles, min. 41), L. Jiménez, R. Márquez (C) (E. Rivera, min. 79), D. Arreola, J. Madueña, J. Salas, B. Garnica, C. Ramírez, L. Caballero (J. Barraza, min. 60) y M. Barragán. DT: José Cruz.

MF | Gracias por seguir la cobertura del partido Atlas 0-0 Necaxa con nosotros. No olvides que en VAVEL podrás encontrar la mejor información de la Liga Bancomer MX.

MF | En la décima fecha, a media semana, Atlas visitará a Pumas y Necaxa recibirá al América.

MF | Con un pobre accionar futbolístico, Atlas y Necaxa igualan en la novena fecha del torneo Apertura 2016.

¡Finaliza el partido!

90'. Se añaden tres minutos.

90'. Fernando Meza se lleva el cartón preventivo por entrar antes de que Edson Puch saliera.

90'. Segundo movimiento de Necaxa: entra Edson Puch por Fernando Meza

89'. Marcos González se lleva la tarjeta roja.

85'. Ambos equipos continúan sin generar peligro.

78'. Último movimiento de Atlas: entra Edson Rivera por Rafael Márquez.

78'. Primer cambio de Necaxa: entra Claudio Riaño por Fabián Espíndola.

68'. Jahir Barraza intenta sorprender de larga distancia a Marcelo Barovero, pero el balón sale desviado.

65'. De puños, Ustari corta el peligro de Necaxa tras el centro de Beckeles.

60'. Por reclamación, Fabián Espíndola sale amonestado.

59'. Segundo cambio de Atlas: entra Jahir Barraza por Luis Caballero.

55'. Buen esfuerzo de Beckeles que termina en falta a favor de Necaxa.

49'. ¡CASI! Centro venenoso de Ramírez que pega en Beckeles y que controla Barovero.

48'. De nueva cuenta, Atlas toma la iniciativa del encuentro.

¡Comienza la parte complementaria!

MT | Atlas y Necaxa han tenido un pobre funcionamientos durante los primeros 45 minutos.

¡Culmina el primer tiempo!

45'. Se agregan dos minutos.

41'. Martín Barragán es el sexto amonestado del encuentro.

36'. Jaine Barreiro también se lleva el cartón amarillo por una falta sobre Jesús Isijara.

32'. Daniel Arreola también se lleva la tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Jesús Isijara.

32'. Rafael Márquez se lleva el cartón preventivo por una falta sobre Michel García.

31'. ¡CASI! Centro de Arreola que termina pegando en el travesaño de los Rayos.

23'. ¡CERCA! Disparo de Michel García que sale apenas arriba de la portería local.

22'. En el Estadio Jalisco se mantiene la igualdad; ningún equipo ha generado peligro.

16'. Manuel Iturra, jugador rojiblanco, también se pinta de amarillo.

13'. Edson Puch, elementos rojiblanco, es el primer amonestado del partido.

12'. Disparo de larga distancia de Jesús Isijara que sale apenas desviado de la meta local.

9'. Atlas es el equipo que más ha intentado tener el balón, sin embargo, ha carecido de precisión.

3'. Necaxa no aprovecha el tiro de esquina, tras cometer falta.

2'. Cento de Jairo González que Leiton Jiménez desvía y manda a tiro de esquina.

¡Comienza el partido entre Atlas y Necaxa!

19:56. En estos momentos se lleva a cabo el protocolo de la Liga Bancomer MX.

19:40'. Estas serán las camisetas que presenten Atlas y Necaxa en el partido de hoy.

(Foto: Liga Bancomer MX)

19:35. Los Rayos realizan sus movimientos de calentamiento a menos de media hora para que inicie el partido. De igual forma, los 'Zorros' hacen lo propio.

19:20 Banca de Necaxa | Y. Gutiérrez; F. Meza, A. Vela, D. Riolfo, A. Díaz, C. Riaño y R. Prieto.

19:18. Banca de Atlas | M. Fraga; R. Salinas, D. Álvarez, L. Robles, F. Santos, E. Rivera y J. Barraza.

19:15. Once de Necaxa | M. Barovero; B. Beckeles, M. González (C), M. de Luna, J. González, M. García, M. Iturra, L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch y F. Espíndola.

19:12. Once de Atlas | O. Ustari; J. Barreiro, L. Jiménez, R. Márquez (C), D. Arreola, J. Madueña, J. Salas, B. Garnica, C. Ramírez, L. Caballero y M. Barragán.

19:10. Definidas las alineaciones de Atlas y Necaxa, en un momento las compartimos.

19:00. Resta solamente una hora para que comience el choque entre los conjuntos de Atlas y Necaxa.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Atlas - Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Jalisco. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

En los últimos cinco enfrentamientos disputado en Primera División entre Atlas y Necaxa en el Estadio Jalisco se acumulan: un empate y dos victorias por bando.

El Necaxa por su parte posee una marca idéntica al Atlas, y está solo un escalón arriba del Atlas (10), considerando que su diferencia de goles es mejor, con 8 goles a favor y mismo número en contra. Sólo ha ganado un partido como visitante, aunque también su más reciente, y acumula 2 victorias consecutivas.

El conjunto de Atlas se presenta como el onceavo lugar general, producto de 2 victorias y mismo número de derrotas, además de 4 empates. Marcha invicto como local y las victorias que ha conseguido han sido precisamente en su terruño. Posee una diferencia de -2, al tener 11 goles a favor y 13 en contra.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlas - Necaxa , correspondiente a la Jornada 9 del torneo Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jalisco a partir de las 19:00 horas.