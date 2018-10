Tiago Volpi: “La victoria es para la afición”

Gallos Blancos volvió a la senda del triunfo luego de ganar en casa, uno por cero ante Monterrey, con gol del 'Pájaro' Benítez.

El jugador del partido fue Tiago Volpi, el portero del equipo albiazul, quien salvó en varias ocasiones de ser alcanzados o sobre pasados en el marcador.

Luego del encuentro el portero brasileño aseguró estar contento de poder ayudar al equipo: “siento que en los últimos tres partidos, paso por no ganar, por no hacer la diferencia”, aseguró.

Sin embargo, el arquero salió contento del terreno de juego entre ovaciones y canticos de la afición queretana, pues es considerado un icono del equipo albiazul.

A pesar de no estar de acuerdo en algunas ocasiones con la prensa, el arquero aseguró no estar molesto por los cuestionamientos: “ustedes (la prensa) están aquí, de nuestro lado, nosotros no queremos pelear con la prensa”, aseguró.

El jugador carioca confirmó que en el equipo había crisis por no encontrar el camino de la victoria, sin embargo aseguró que no hay mala racha, pero con la victoria de la jornada nueve del Apertura 2016 ante Monterrey, terminó.

“La victoria de hoy es un regalo para todos, en especial para la afición que nunca nos deja”, finalizó el portero, quien se dirigió a la afición terminada el encuentro para agradecer el apoyo y regaló su playera de juego.

Los queretanos terminan en el lugar nueve de la general con doce unidades, sin embargo se podrían mover las casillas, dependiendo del último encuentro entre Santos y Pumas el domingo.

Gallos Blancos, tendrá el domingo de asueto y volverá a los entrenamientos el lunes para preparar los dos encuentros de la próxima semana en donde se jugará doble jornada, a mitad de semana visitarán a Xolos en la perrera de la frontera y el sábado visitarán a Pachuca en la Bella Airosa.