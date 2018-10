Javier Orozco: "No avanzamos en lo absoluto"

Javier 'El Chuletita' Orozco fue claro y autocrítico ante la situación por la que atraviesan los Jaguares de Chiapas, pues en 9 partidos disputados sólo suman 4 y se encuentran en el último lugar de la tabla general.

"No avanzamos en lo absoluto, con el técnico estamos bien pero el compromiso no se refleja en la cancha. Las palabras están pero es muy complicada la situación".

El futbolista nacido en Irapuato, Guanajuato; aseguró que a pesar del pésimo torneo que han tenido, los futbolistas están conscientes de sus malas actuaciones, por lo que descartó que el vestidor esté 'roto' o exista una desunión en el mismo.

"Internamente no estamos mal, el equipo está muy unido pero las cosas no salen. Estamos mal por no poder ganar y hay que cambiar el chip", aseguró.

Orozco se atribuyó parte de la culpa del mal paso chiapaneco pues gran parte del mismo es gracias a la poca efectividad que han tenido ya que sólo han marcado en la primera mitad del torneo.

"Como delantero me siento mal por no poder contribuir con algo. Si no se marcan goles es complicado salir de esta pero hay que seguir trabajando para mejorar".

Por último, 'El Chuletita' aclaró rumores que se hicieron presentes en la selva, en los que se decía que el delantero había pedido volver a la Máquina, situación que negó rotundamente.

"Yo no lo dije, quiero aclarar lo qué pasó. Sólo dije que sentía un gran cariño por Cruz Azul porque hace once años me dieron la oportunidad de debutar. Para mí es mi es muy especial pero nunca pedí mi regreso, que quede claro", finalizó.

Los Jaguares, ya sin José Saturnino Cardozo tendrán una complicada semana en la que tratarán de reivindicar su paso visitando en el Nou Camp a León el próximo miércoles y recibiendo a los recién ascendidos 'Rayos' del Necaxa que llegarán al 'Zoque' necesitados de puntos para empezar a alejarse de la quema del descenso.