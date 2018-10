Gabriel Caballero: "Nos perjudicó que nos echaran a un jugador"

Dorados de Sinaloa registró su segunda derrota del campeonato, este sábado por la tarde, tras caer por goleada en su visita frente a los Mineros de Zacatecas, en el encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2016 del Ascenso Bancomer MX, en la cancha del Estadio Francisco Villa.

Gabriel Caballero habló en conferencia de prensa sobre este doloroso descalabro del conjunto sinaloense, donde el panorama se empezó a oscurecer desde el minuto 20 con la expulsión del defensa Alan Mendoza y el penal convertido por el panameño Roberto Nurse que abrió el marcador.

“Realmente el partido lo habíamos empezado bien, sabiendo que nos enfrentábamos a un rival muy difícil y peligroso. La expulsión lo cambia todo, a los veinte minutos nos quedamos con uno menos y con un penal que lo transforman en un gol. Si por si once con once es complicado, ahora once contra diez los setenta minutos es mucho más”, declaró.

El director técnico argentino rescató lo hecho por los diez jugadores dentro del terreno de juego, más allá del abultado resultado final, pues sabe que el estar tanto tiempo en inferioridad numérica es complicado por el desgaste y por las pocas oportunidades que se pueden generar al frente.

“El gol lo intentamos hacer siempre que haya la posibilidad de tener un cierto orden, se consiguió, a lo mejor no se estuvo tan cerca, pero el desgaste hace que también uno se equivoque o que no se tenga tanta presencia ofensiva. Hicieron un gran esfuerzo los diez que se quedaron más los que entraron, pero lamentablemente no nos alcanzó. Con uno menos ya era difícil levantarnos y el tercer gol llega en un contragolpe al final. El que nos hayan echado a un jugador por supuesto que nos perjudicó totalmente”, finalizó.

El equipo de Sinaloa regresará este lunes por la tarde a sus trabajos de preparación, en el Estadio Banorte, de cara a lo que será el compromiso de la próxima jornada contra los Cimarrones de Sonora.