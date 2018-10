En Monterrey se dicen estar a muerte con Mohamed

Sin tiempo para lamentaciones, en Rayados ya se enfocan en el cotejo ante el cuadro de Santos correspondiente a la fecha 10 del torneo de Apertura 2016, el miércoles en la cancha del Estadio BBVA.

El recién incorporado a las filas albiazules, Alberth Elis, compareció en conferencia de prensa la mañana de este lunes, donde habló sobre el presente del equipo regiomontano quien en estos momentos está fuera de zona de clasificación.

“No estamos pasando por un buen momento pero el miércoles tenemos una chance para recuperarnos, los goles no se me han dado, seguiré tratando de buscarlos y esperemos que el miércoles se me den”.

El delantero hondureño se dijo consciente de la falta de contundencia que está teniendo Rayados al ataque, y es que el equipo norteño fue muy superior a los Gallos Blancos de Querétaro pero no lo supieron reflejar en el marcador.

“Generamos oportunidades de gol, no las estamos concretando de la mejor manera, tenemos que estar más finos”.

Elis reconoció la presión que sí existe en Monterrey en los últimos días, la cual aumentó por la inesperada eliminación en el torneo de la Concachampions.

Pareciera que se tambalea la continuidad de Antonio Mohamed en el banquillo de ‘La Pandilla’ y ante esto Alberth comentó lo siguiente: “En cada partido tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, estamos con él a muerte”, finalizó.

Procedió inconformidad albiazul en el caso Dorlan Pabón.

Por otro lado, la directiva de Monterrey presentó una inconformidad ante la Comisión Discplinaria por la expulsión que recibió el colombiano Dorlan Pabón en el duelo ante los queretanos, misma que procedió y por tal motivo el delantero cafetalero podrá ver acción ante el cuadro lagunero esta mitad de semana.

Rayados recibe a los Guerreros de José Manuel ‘Chepo’ De la Torre en el ‘Gigante de Acero’ el miércoles en punto de las 21:30hrs.