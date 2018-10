La máquina tuza apabulla cinco veces a Monarcas en su casa

VAVEL México agradece su preferencia. No se olvide de seguir la crónica y reacciones de este partido en unos momentos más.

¡Termina el partido! Humillación tuza a monarcas como visita. Franco Jara y Jonathan Urretaviscaya los mejores del día de hoy.

87' Wilson Morelo se une a la goleada del Tuzo. 5-1 solamente.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA!

80' Cambios de Pachuca: Entre Wilson Morelo; sale Franco Jara. Sale Omar González; ingresa Raúl 'Dedos' López.

77' ¡Jugadón entre Urretaviscaya y Jara que culminan en la anotación del 'Chucky Lozano!

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA!

75' Nuevamente un cambio de Monarcas: Sale Valdés; ingresa Miguel Sansores.

73' Disparo de Morelia que pasa cerca del arco del 'Conejo' Pérez.

68' Cambio de Monarcas Morelia: Sale Cristian Penilla; ingresa Zárate.

67' Disparo de Rubén Botta que ataja sin problemas Carlos Gerardo Rodríguez.

66' Gran jugada colaborativa entre los argentinos Jara y Botta que

63' ¡Uy, Jara! Centro de Jonathan Urretaviscaya que Franco Jara no logra conectar de nueba forma.

58' Monarcas también hace un cambio: Sale RuiDíaz; ingresa Luis Gabriel Rey.

58' Cambio de Pachuca: Sale Emmanuel 'Manny' García; ingresa Rubén Botta.

Pachuca ha sido claro dominante de este partido. Los Tuzos ahora se ponen arriba 3 goles a 1 en el marcador.

55' Franco Jara no vuelve a perdonar y anota su doblete de la noche y el tercero para Pachuca.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA!

¡PENAAAAAAAAL PARA PACHUCA!

52' Falta sobre el 'Chucky' y es pelota para los Tuzos.

46' Disparo de Víctor Guzmán que pasa lejor del arco michoacano.

46' Arranca la segunda mitad.

Termina la primera mitad.

43' ¡Uy, cerca! Disparo que tapa excelente el 'Conejo', en el contrarremate Ruidiaz la vuela.

40' Centro de Franco Jara y atenta la defensa purépecha evita el peligro.

35' Nuevo tiro libre para Monarcas y ahora la barrera hidalguense aleja del peligro.

?32' Tiro de esquina a favor de los tuzos que logran sacar monarcas.

27' Centro de Urretaviscaya que sale a saque de meta

25' ¡Cerca Pachuca! Remate de Murillo que pasa cerca del marco michoacano.

21' Ahora disparo de Urretaviscaya que no genera problema alguno en el 'Conejo'-

19' Centro del 'Chucky' que se pasa de largo y es pelota para Morelia.

En 16 minutos hemos visto un excelente partido. Ambos equipos proponen y aunque los Tuzos mantienen la ventaja, Morelia

15' Centro para Emmanuel Loeschbor que descuenta para la monarquía.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MORELIA!

13' ¡Guti, Guti, Gutiiiiii, disparo desde afuera del área que vence a Carlos Gerardo Rodríguez! Pachuca aumenta la ventaja al marcador.

12' Tarjeta amarilla para Emmanuel 'Manny' García.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA!

Se cumplen 10 minutos de este partido. Pachuca gana momentáneamente 1 gol a 0.

5' Franco Jara hace válida el cobro de la pena máxima y pone arriba a los Tuzos en el marcador.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA!

4' ¡PENAL PARA PACHUCA! Carlos Adrián Morales sale expulsado por cometer mano dentro del área.

2' Morelia tiene la primera llegada del partido. Centro por la banda que no genera riesgo para Óscar 'Conejo' Pérez.

0' ARRANCA EL PARTIDO.

18:57. Ahora los equipos salen a la cancha. ¡Comienza la ceremonia protocolo de la Liga MX!

Pachuca: Pérez, García, Lozano, Gutiérrez, Aguirre, Guzmán, Medina, Urretaviscaya, Jara, González y Murillo.

Monarcas: Morales, Rodríguez, Rodríguez, Pérez, Cabrera, Erpen, Loeschbor, Penilla, Cuero, Valdés y Ruidiaz.

18:24. VAVEL México confirma las alineaciones del partido.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Morelia - Pachuca , además de la más reciente información que surja desde el Estadio Morelos. No te pierdas un solo detalle del partido con el minuto a minuto que VAVEL trae para ti.

Pachuca por su parte, viene de un empate en su casa frente a los dirigidos por el 'Piojo' Miguel Herrera. Pachuca busca retomar la parte alta de la tabla y tras 4 encuentros sin un ganar, busca regresar al sendero del triunfo.

Morelia viene de ganar en el 'Puerto Jarocho' a Veracruz con un marcador de 3-1. Esto lo hace alejarse de los lugares bajos en la lucha por el no descenso y acrecentar su confianza de cara a futuros encuentros.

La última ocasión que estos equipos se enfrentaron en la Liga fue el 16 de abril de este año en la jornada catorce, en donde los Purépechas se llevaron los tres puntos con la mínima diferencia, con una gran actuación de Carlos Felipe Rodríguez y una salvada en la línea de Adrián Morales los de casa llevaron el empate a cero en los últimos minutos, pero en una jugada un tanto circunstancial, Facundo Herpen le dio la victoria a su equipo.

Franco Jara, quien vio acción como titular el sábado ante Xolos se encuentra motivado con su regreso, da vuelta a lo ocurrido la jornada anterior y se concentra para el cotejo ante Morelia: "Quizás no me quedé del todo contento por el resultado, pero estuvimos bien, ahora viene Morelia y tenemos que seguir sumando”. El argentino reconoce que el rival no será fácil, pues ha ido creciendo a lo largo del torneo: “Todos los equipos son fuertes, hay que estar preparado y salir a jugar A lo Pachuca como siempre”.

David Cabrera mencionó que el encuentro ante el actual campeón de México, no será fácil y por ello el equipo debe mantener el orden y jugar como ante Veracruz: “Será un partido complicado, esperamos un equipo como en los últimos años, que venga a proponer a pesar de jugar fuera de casa, creo que si hacemos lo que realizamos contra Veracruz podemos sacar adelante el encuentro”. El mediocampista monarca tiene presente que la en la situación porcentual es imperdonable dejar ir puntos en casa: “Estamos tranquilos y conscientes de que debemos de sacar la mayor cantidad de puntos, sobre todo de local, nos tocan dos rivales complicados, uno es el actual campeón y el otro es un rival directo en el tema el descenso, no hemos ganado nada y tenemos que salir a proponer nuestro juego”.

El ecenario para este duelo será el Estadio Morelos, ubicado en la ciudad de Morelia y que cuenta con capacidad para 38, 869 aficionados.

Atentos a Raúl Ruidiaz. El peruano se ubica en la parte alta de goleo individual, sus 7 anotaciones en apenas 9 jornadas del Apertura 2016, demuestran su calidad y olfato goleador. Su presencia esta noche en el ataque michoacano será fundamental y de él, en gran parte, dependerán los goles de esta noche para el local.

Atentos a Hirving Lozano. El juvenil de los Tuzos es indispensable por las bandas en el esquema de Alonso; además de profundidad, velocidad y desborde, el joven de apenas 21 años de edad también tiene gol; su más reciente anotación fue el sábado pasado frente a Xolos.

Mientras tanto el estratega de Tuzos, se mostró tranquilo pese al empate de último momento en el Hidalgo y declaró que éste no será un encuentro sencillo, puesto que el rival es complicado y su técnico muy experimentado: "complicadísimo, es un rival que ha hecho un gran torneo, con un entrenador que se las sabe de todas todas, que hace jugar muy bien a sus equipos y debemos tener el rendimiento que tenemos normalmente".

Enrique Meza, se encuentra muy contento con el accionar de su equipo y después del encuentro contra Veracruz declaró: “La verdad es que tengo que felicitarlos públicamente, ya que hicieron un gran papel, se va viendo de diferente manera, pero hoy tuvimos cierta dosis de fortuna como todos los equipos que ganan". Consciente de que el camino por el no descenso aún es largo, deben seguir sacando ventaja de sus rivales en la tabla de cocientes.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Monarcas - Pachuca , correspondiente a la 10ª jornada del Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Morelos a partir de las 19:00 horas.