Necaxa y América dividen unidades en un partido muy dividido

Gracias por seguir el encuentro por VAVEL.COM quedate en línea con toda la actualidad del futbol mexicano.

Águilas y Rayos se reparten unidades luego de empatar por la mínima.

92' El árbitro decreta el final del encuentro.

90' ¡Atajadon! Moisés Muñoz mete manotazo salvador cuando Puch se perfilaba al gol que les daría el triunfo

90' Se agregan 2 minutos al partido

87' Osvaldo tiene la más importante del segundo tiempo pero no define correctamente

87' América insiste pero no logra generar peligro

82' Tiro lejano que Moisés controla correctamente

80' El partido se convierte en ida y vuelta ambos equipos buscan el gol de la Victoria

76' Centro peligroso que Pablo Aguilar desvía a córner

73' Las Águilas se van con todo al frente buscando el gol de la ventaja

71' ¡Poooooste! El 'Cepillo' Peralta saca potente disparo que pega en el poste gracias al desvío del defensa Mario de Luna

69' ¡Ceeeeeeerca! Michael Arroyo hace jugada de crack y saca tremendo disparo que se estrella en el travesaño.

67' Tiro libre para el América que se estrella en un defensa

65' Rodrigo Pietro entra al área pero no define a tiempo y se puede una clara para los locales

62' ¡Uffff! Rubens Sambueza se mete al área y saca tremendo disparo que rechaza la defensa

61' Ambos equipos con más ganas que buen futbol disputan el partido

56' Cambio por parte de Necaxa sale Alex Días entra Jesus 'La Pulga' Gómez

54' Las 'Águilas' no aprovechan y desperdician el tiro de esquina

53' William saca tremendo disparo pero el arquero desvía correctamente a tiro de esquina

51' Necaxa genera jugada peligrosa que no prospera gracias a una excelente barrida de Pablo Aguilar

49' Tiro de William Da Silva que el arquero Necaxista controla con facilidad

48' Ambos equipos luchan con todo por el balón

¡Arraaaaaanca la segunda mitad!

Cambio por parte del América sale el canterano Diego Pineda y entra William Da Silva

45' El arbitro decreta el final de la primera mitad

43' Nuevo tiro libre para las Águilas que no prospera

38' ¡Gooooooool para Necaxa! Puch cobra correctamente el penal y el encuentro se empata 1-1

38' Paolo Goltz se lleva la primera amarilla para las Águilas por reclamar reiteradamente

37' ¡Penaaaaal para Necaxa! Puch se mete en él área y Paul Aguilar lo derriba

35' América toca el balón pero no logra superar los 3/4 de cancha

33' El partido se disputa en media cancha, ambos equipos buscan abrir la defensa rival

30' Se cumplen los treinta minutos del primer tiempo Américs gana de visita 1 gol por 0

27' Luis Gallegos cobra tiro libre que la defensa rechaza correctamente

26' Cabezazo de Alex Díaz que sale desviado de la meta que defiende Moisés Muñoz

24' Tiro Libre para las Águilas que buscarán aprovechar para aumentar la ventaja

21' El partido cae en una racha de inconsistencias por parte de ambos equipos

19' América continúa presionando buscando el segundo tanto

18' Tiro potente de Arroyo que la defensa desvía y el portero manda a tiro de esquina con un certero puñetazo

17' Los jugadores 'Azulcremas' reclaman reiteradamente que la barrera constantemente pasa se adelanta

16' Sale la primera tarjeta amarilla para Manuel Iturra de Necaxa por entrada fuerte a Rubens Sambueza

14' Tiro peligroso de Beckeles que el América despeja de buena manera

Nuevamente la afición del América se hace pesar con los "Oles" en la tribuna

11' Doble cabezazo en él área donde Paolo define correctamente a centro de Pablo Aguilar

11' ¡Gooooooooool del América! Paolo Goltz pone en ventaja al América

10' Necaxa desperdicia el tiro de esquina con un mal remate

9' ¡Ceeeeeeeerca! Tiro raso que Moisés Muñoz manda a tiro de esquina

La afición Americanista busca hacerse pesar con el 'Vamos América' acción que la afición local responde inmediatamente

8' Tiro de esquina para América que no logra aprovechar

6' Puch se acerca al área rival pero no logra terminal la jugada

5' El balón se disputa con mucha intensidad en medio campo sin generar aún nada de peligro para los arqueros

3' América no logra mantener el balón con un Necaxa presionando desde la salida

2' La defensa responde correctamente y la jugada no progresa

1' Necaxa tendrá la primera de peligro, luego de falta cometida por Paul Aguilar

El estadio Victoria luce totalmente lleno, ante unos espectadores ansiosos de gol.

¡Arranca el partido! Rayos y Águilas se miden en partido correspondiente a la Jornada 10.

Todo listo para comenzar el partido, solo a la espera de que el árbitro de el silbatazo inicial.

Se lleva acabo el protocolo de la Liga Bancomer MX.

Tanto Necaxa como América regresan a vestidores para en unos minutos saltar a la cancha para el evento protocolario.

A 10 minutos de iniciar el partido, ambas escuadras realizan los últimos trabajos de calentamiento.

Cabe recordar que el equipo de Necaxa suma 4 encuentros sin conocerla la derrota, racha que querrá aumentar frente a su similar de América.

Este será un partido fundamental para los de Aguascalientes puesto que Monarcas Morelia su principal rival en la lucha del no descenso perdió por goleada frente a Pachuca 5 goles por 1.

Un jugador que sin duda estará tendrá los reflectores encima será Alejandro 'El Wero' Díaz, canterano Americanista que salió en la búsqueda de minutos aunque no ha respondido de la manera adecuada.

La afición de Necaxa comienza a jugar su partido mientras retumba en el estadio el "Rayos, Rayos.

Los arqueros visitantes a poco menos de media hora para iniciar el encuentro ya salen a calentar.

El estadio Victoria comienza a poblarse para un partido que promete mucho, donde ambos llegan urgidos de sumar de a tres.

XI América: Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Paolo Goltz, Pablo Aguilar, Bruno Valdez, José Guerrero, Osvaldo Martínez, Rubens Sambueza, Michael Arroyo, Orine Peralta y Diego Pineda.

XI Necaxa: Marcelo Barovero, Brayan Beckeles, Fernando Mesa, Jairo González, Mario De Luna, Michel García, Manuel Iturra, Luis Gallegos, Edgar Espíndola, Alex Díaz y Edson Puch.

Otro de los factores que ha generado mucha especulación es la alineación que el técnico interino de las 'Águilas' pondrá para el encuentro.

Debemos recordar que para este partido el Director Técnico Interino será Raúl Rodrigo Lara junto con Israel Hernández, encargado de llevar al equipo sub-20.

Nos encontramos a poco menos de una hora para el encuentro entre 'Rayos' y 'Águilas' partido que sin duda alguna ha generado muchas dudas por todo lo que ha rodeado a Coapa esta semana.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Necaxa - América , además de la más reciente información que surja desde el Estadio Victoria. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Luego de conocerse la salida de Ignacio Ambríz del cuadro azulcrema, el timonel mexicano aseguró irse tranquilo de Coapa: “A nadie le vine a robar ni a mentir. Vine a trabajar con mucha humildad y siempre lo hice con ese gran compromiso y profesionalismo".

Israel Hernández y Raúl Rodrigo Lara, serán los encargados de comandar al conjunto americanista la noche de este martes de forma interina, ambos dirigían en Fuerzas Básicas, a la Sub-20 y Sub-17, respectivamente.

Este duelo se llevará a cabo en la cancha del Estadio Victoria, inmueble ubicado en Aguascalientes y que cuenta con capacidad para cerca de 24 mil espectadores.

La noticia que gran parte del americanismo esperaba llegó la mañana de este domingo, Ignacio Ambríz dejó de ser el director técnico del América, así lo confirmó Ricardo Pelaez, Presidente Deportivo de las Águilas ante los medios de comunicación, situación que sin duda causó revuelo en redes sociales.

Atentos a Osvaldo Martínez | Sin lugar a dudas, el jugador que le da la pausa y tiene una visión distinta. El '10' americanista será el encargado de traerle equilibrio y vencer a una de las líneas más fuertes del Necaxa: el mediocampo. Tendrá en Iturra y García a 2 grandes rivales, por lo que deberá asociarse con Guerrero o Güemez para poder realizar una óptima distribución.

Atentos en el América - Necaxa a Marcelo Barovero | Con lo potente que aún es la ofensiva azulcrema, se espera que el arquero necaxista tenga un día de mucho trabajo la noche de este martes. Sus atajadas han sido cruciales para las aspiraciones del Necaxa, y aunque el campeón con River también ha tenido momentos en los que ha hecho dudar a la afición, no cabe duda que ante un rival de altura, será una pieza clave.

Antes de ser cesado como técnico del América, Ignacio Ambríz externó su molestia tras el resultado obtenido ante León el pasado sábado en el Azteca: "Me siento apenado con la afición y me voy jodido, necesitamos volver a las bases pues hay algo que no estamos haciendo bien; hay que ser autocríticos".

Al ser cuestionado sobre si es una obligación derrotar a las 'Águilas', el timonel de Necaxa, Alfonso Sosa, contestó: “No. Yo no involucro la palabra obligación, yo mejor involucro la palabra deseo, ¿queremos ganar? sí, lo queremos hacer”.

Sin lugar a duda, un duelo memorable entre ambas escuadras fue en la Final del torneo Verano 2002, América llegaba con una sequía importante de títulos ante un Necaxa que venía siendo dominador durante la década de los 90. El partido de ida culminó 2-0 a favor de los hidrocálidos; la vuelta terminó con el mismo marcador a favor de las Águilas y todo se definió con un gol de oro del 'Misionero' Castillo en tiempo de compensación.

El Club América viene de recibir León, en un partido donde ante un pletórico Estadio Azteca se reconoció a los mediocampistas históricos de la historia del club, sin embargo, no todo fue celebración en Coapa, pues los Esmeraldas se impusieron con autoridad en el Coloso de Santa Úrsula.

Las Águilas del América llegan a este cotejo en la séptima posición, luego de sumar 14 unidades en 9 partidos, situación que si bien le costó el trabajo a Ignacio Ambríz, tiene hoy al cuadro azulcrema en zona de calificación.

La noche de este sábado, el conjunto de Necaxa salió del Estadio Jalisco con un punto en la bolsa, tras igualar a cero frente a los ‘Zorros’ del Atlas, en lo que fue un cotejo donde ambas escuadras mostraron un pobre accionar futbolístico.

Necaxa llega a este partido ubicado en la decimoprimera posición de la calificación, esto tras sumar 11 unidades en 9 partidos, cantidad suficiente para que los hidrocálidos se encuentren en el peldaño 14 de la tabla porcentual.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Necaxa - América , correspondiente a la 10ª jornada del Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Victoria a partir de las 21:00 horas.