Antonio Mohamed: "Esperemos que hoy sea un punto de partida"

Con un semblante serio y tranquilo de haber regresado a la senda de la victoria, el timonel del conjunto de Rayados, Antonio Mohamed, se dijo satisfecho de la contundencia que ahora sí mostró su escuadra, en la goleada albiazul de 5-2 sobre Santos.

“Lo fundamental es para nosotros lo psicológico, esto nos va a ayudar a recuperar la confianza. Hoy entraron todas las que no entraron en partidos anteriores y eso nos deja tranquilos” manifestó el ‘Turco’ quién reiteró que ante Xolos y Querétaro, Federico Vilar y Tiago Volpi respectivamente, fueron las figuras y por ende no consiguieron la victoria,

“El futbol es muy cambiante, es así. Lamentablemente los resultados son los que mandan pero a mí el funcionamiento del equipo me está gustando mucho, estoy seguro que por este camino vamos a estar en la Liguilla. El día que no tenga el respaldo de mis jugadores, me voy a mi casa, así sencillamente, esperemos que hoy sea un punto de partida”.

Mohamed comentó que verán poco a poco si mantendrán tres hombres a la ofensiva en sus siguientes partidos, puesto que ante los laguneros funcionó y por ende el marcador tan abultado a favor de Monterrey.

“Veremos que pide el partido próximo, cómo se recuperan, hay muchos jugadores golpeados. Pondremos al mejor equipo”.

Rayados parece haber despertado en el momento justo y ahora tendrán un complicado encuentro en calidad de visitante en la fecha 11 del Apertura 2016 ante los rojinegros del Atlas el próximo sábado en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio Jalisco.