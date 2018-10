Gabriel Hauche: "“Nuestra obsesión es sumar puntos"

El atacante argentino de los Xolos de Tijuana, Gabriel Hauche, platicó en zona mixta una vez finalizado el compromiso llevado a cabo en el Estadio Caliente que terminó con una victoria de 2-1 frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Después de pasar 26 días fuera de su propio estadio, el conjunto tijuanense regresó tras rescatar dos puntos de visitantes frente a Monterrey y Pachuca; un mérito para el argentino considerando las complicaciones de pasar tanto tiempo fuera de casa.

“Primero no entrenas como quieres, no conoces los lugares de entrenamiento, el estado de las canchas y el clima; el no perder entrenar en tu propio espacio lo hace un poco difícil.

“Pero tratamos de poner el pecho y estar preparados para los dos partidos de visitantes. No renegamos, al contrario, son dos puntos importantes de visitante y hoy de local pudimos ganar”.

Regresando a la sed del triunfo y mantener su invicto como local, el artillero sudamericano consideró que, pese a no poder retomar su estatus de súper líder, el club tijuanense se mantiene rumbo a su objetivo de seguir recopilando puntos en el tema porcentual.

“Nuestra obsesión es sumar puntos e ir aumentando nuestro promedio, alejarnos de la tabla del descenso y seguir subiendo. El objetivo es conseguir puntos, una obsesión por el primer puesto no nos moviliza. Ahora hay que defender nuestro lugar en la tabla porque nadie nos regala nada y seguir sumando”.

Finalmente, tras cumplir con 10 jornadas del Apertura 2016, el delantero argentino aseguró que el equipo aún no se ve dentro de la fiesta grande del futbol mexicano; optando mejor por concentrarse en seguir hilando puntos.

“Todavía queda un montón. Me parece que hay rivales de muy buena calidad que van a hacer todo el esfuerzo por superarnos. Hay que ir partido a partido como lo hemos venido haciendo; cada punto nos ha costado mucho obtenerlo y hay que darle su valor al final del torneo. Esperemos que nos dé, pero lo principal es seguir sumando. “