Fernando Arce: "Va a ser un partido complicado"

Dorados de Sinaloa cerró este viernes con sus trabajos de preparación, previo a lo que será el compromiso de este sábado cuando reciban, en la cancha del Estadio Banorte, a los Cimarrones de Sonora, en el encuentro correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2016 del Ascenso Bancomer MX.

Fernando Arce habló al término de la práctica con los medios de comunicación sobre la gran importancia que tiene sacar las tres unidades este fin de semana para escalar posiciones contra un rival que le viene pisando los talones en la tabla general.

“Va ser un partido complicado contra Cimarrones, sabemos que ellos tienen un punto menos que nosotros y será importante el partido en casa para retomar el camino hacia los lugares de arriba. Este partido decide si estamos arriba o abajo, estamos cerca de los de arriba, pero también estamos muy cerca de los de abajo. Los puntos son muy cortos, así que trataremos de ganar para estar arriba”, comentó.

El ex seleccionado juvenil de las barras y las estrellas ha sabido aprovechar los minutos que le ha brindado el director técnico argentino para ganarse un lugar en el once titular, por lo que espera seguir mostrando su buen fútbol para tener más apariciones con el conjunto sinaloense.

“Si Dios quiere estaremos ahí, igual el cuadro lo escoge Gabriel (Caballero), me ha tocado jugar y seguiremos ahí con ese ritmo y ese fútbol que nos ha caracterizado para estar en el once titular. Me he sentido muy cómodo, muy bien, contento, más que nada por estar jugando, entonces seguiremos así”, finalizó.

El camiseta #68 del equipo de Sinaloa ha salido como titular en las últimas tres jornadas, habiéndose estrenado como goleador recientemente, abriendo el marcador en la goleada de 3-0 frente a los Bravos de Juárez hace dos semanas en la ‘Pecera del Humaya’,